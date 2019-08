Un homme blanc de 21 ans a semé la mort samedi dans un centre commercial d'El Paso au Texas, dans le sud des Etats-Unis, où il a tué 20 personnes venues faire leurs courses avant d'être interpellé par la police. La police a placé le tireur en garde à vue et enquête sur un possible motif « haineux » et « raciste », ce qui aux Etats-Unis désigne les attaques motivées par l'origine, la religion, ou encore l'orientation sexuelle des victimes.En effet, un manifeste, attribué au tireur et circulant sur Internet, notamment sur la section politique du forum 8chan , dénonçait notamment « une invasion hispanique du Texas » et faisait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a fait 51 morts, le 15 mars dernier. La fusillade, survenue aux abords d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique, a également fait 26 blessés, dont certains se trouvaient dans un état critique.Cependant, certains politiciens républicains de haut rang, dont le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, soupçonnent un autre motif ayant entrainé l’horrible fusillade. Le républicain le plus haut placé à la Chambre des représentants estime que les jeux vidéo violents pourraient être à l'origine des récentes fusillades de masse à El Paso et à Dayton. En réponse à la question de ce qu'il fallait faire « quand on regarde des jeux vidéo où ils utilisent des vidéos de personnages portant ces armes », posée en direct par l'animatrice de Fox News, Maria Bartiromo, le représentant McCarthy a déclaré :« L'idée que ces jeux vidéo qui déshumanisent les individus pour qu'ils aient un jeu de tir... J'ai toujours pensé que c'était un problème pour les générations futures et les autres. Nous avons vu des études qui ont déjà montré ce que cela fait aux individus, et si vous regardez ces photos de la façon dont cela s'est passé, vous pouvez voir les actions dans les jeux vidéo et autres ».Un peu plus tôt dans la même émission, le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, attribuait la responsabilité de cette fusillade beaucoup plus directement à l'industrie du jeu. « Combien de temps allons-nous laisser, par exemple, et ignorer au niveau fédéral, où nous pouvons faire quelque chose, l'industrie du jeu vidéo ? » avait-il demandé. « Dans ce manifeste, que nous pensons être celui du tireur... il parle de son fantasme de super-soldat dans Call of Duty », a ajouté M. Patrick.En effet, dans le manifeste attribué au tireur, il écrit cependant qu' « il n'est pas lâche de cueillir des fruits à portée de main. N'attaquez pas des zones fortement surveillées pour réaliser votre fantasme de super soldat de Call of Duty. Attaquez des cibles de faible sécurité ». En même temps, les écrits du tireur font également de multiples références directes à « la défense de mon pays contre le remplacement culturel et ethnique ». Il a écrit aussi que « l'immigration ne peut que nuire à l'avenir de l'Amérique ».Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate, représentant des États-Unis, a twitté en réponse à une vidéo de McCarthy :« Les jeux vidéo ne sont pas la cause de fusillades de masse, mais la suprématie des Blancs l'est. Malheureusement, le GOP refuse de le reconnaître, car sa stratégie repose sur le ralliement d'une base suprémaciste blanche. C'est pourquoi le Président accueille des stades de gens qui chantent « renvoyez-la » et cible les membres du Congrès, des membres de couleur ».Plusieurs autres personnes ont réagi à la vidéo du représentant McCarthy pour contester sa thèse. Rolando Garza a tweeté : «…. McCarthy, il ne doit pas y avoir de jeux vidéo au Japon, parce qu'il n'y a pas de massacre là-bas. N'est-ce pas ? »Un autre tweet, celui de sean klimchak‏, dit : « Expliquez-moi comment vous en êtes arrivé à la conclusion du jeu vidéo. Personne n'est là pour piétiner les tortues en jouant à Super Mario. J'ai joué à tous les jeux de tir que je peux imaginer, je n'ai pas d'arme. Je n'ai jamais eu envie de tuer qui que ce soit ». Quant à Tony Pelch‏, il a demandé : « Pourquoi ces jeux vidéo n'affectent-ils que les Américains ? Tu devrais peut-être chercher d'autres raisons. »Bien que M. McCarthy ait dit qu'il y a eu des études qui disent que jouer à des jeux vidéo a un impact sur les gens, mais d’autres études disent le contraire. Une équipe de chercheurs de l’université britannique de Bristol a publié en février 2016 le résultat de ses recherches portant sur l’influence potentielle qu’auraient les jeux vidéo violents sur les joueurs. Elle est arrivée à la conclusion qu’il n’y aurait pas de relations directes de cause à effet entre les jeux vidéo violents et le comportement des joueurs.Mieux encore, selon un récent rapport d’étude de CBC News publié en juin dernier, les jeux seraient bénéfiques et favoriseraient le développement social et intellectuel . Les scientifiques qui ont mené l’étude ont également classé certains comportements antisociaux et violents des jeunes joueurs comme minoritaires et suggéré comme erronés certains résultats d’études qui s’inquiètent des impacts négatifs sur le comportement de ces derniers au grand dam de l’adoption officielle du « trouble du jeu » comme nouvelle maladie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en mai dernier.Pour rappel, le juge Antonin Scalia, de la Cour suprême, a entériné dans l'arrêt historique Brown v. Entertainment Merchants Association de 2011 des conclusions selon lesquelles « Les études psychologiques qui prétendent démontrer un lien entre l'exposition aux jeux vidéo violents et les effets nocifs sur les enfants ne prouvent pas que cette exposition amène les mineurs à agir de façon agressive.... Tout effet démontré est à la fois petit et impossible à distinguer des effets produits par d'autres médias ».Ces discussions de politiciens autour du lien entre les jeux vidéo et le comportement agressif des personnes ont longtemps existé depuis que les tireurs de l'école secondaire Columbine ont été trouvés pour être fans de Doom en 1999 (comme l'étaient des dizaines de millions d'autres personnes à l'époque). A l’époque, suite à la fusillade, certains politiciens républicains avaient pointé du doigt les jeux violents.Le président Trump a également évoqué à plusieurs reprises les jeux violents comme une cause potentielle de violence chez les jeunes dans le sillage de Parkland. Donald Trump à rencontré, en mars 2018, l'industrie du jeu vidéo à la Maison-Blanche après la fusillade survenue dans un lycée en Floride pour discuter de l’influence des jeux vidéo violents sur les adolescents. Un montage d'images de jeux violents produit par la Maison-Blanche pour susciter une discussion sur la question de savoir si « les jeux qui simulent graphiquement le meurtre... rendent notre communauté insensible à la violence » a été présenté. Mais depuis cette réunion, il n'y a eu aucune action publique sur cette question de la part d'aucun parti politique.Au cours de son allocution officielle prononcée ce lundi suite à la fusillade d'El Paso et de celle de Dayton, en Ohio, le président Trump a une fois de plus directement cité les jeux vidéo comme l'une des forces qui alimentent la violence aux Etats-Unis. Il a également déclaré que les États-Unis doivent condamner la « suprématie blanche » et le « racisme », a rapporté ABC New.« Ces massacres barbares sont une attaque contre nos communautés, une attaque contre notre nation et un crime contre l'humanité tout entière », a dit M. Trump. « Le tireur d'El Paso a publié sur Internet un manifeste consumé par la haine raciste », a déclaré le président. « D'une seule voix, notre nation doit condamner le racisme, le sectarisme et la suprématie blanche. »Bien qu'il n'ait pas proposé d'importante mesure législative sur le contrôle des armes à feu, il a déclaré que le pays doit renforcer ses lois sur la santé mentale. « Aujourd'hui, j'ordonne également au ministère de la Justice de proposer une législation garantissant que ceux qui commettent des crimes haineux et des meurtres de masse soient passibles de la peine de mort et que cette peine capitale soit appliquée rapidement et avec détermination... », a dit le président américain.Dans son discours devant les journalistes, le président Trump a déclaré également que « Les dangers d'Internet et des médias sociaux ne peuvent être ignorés et ne seront pas ignorés », tout en blâmant « les jeux vidéo horribles et tristes » pour « la glorification de la violence dans notre société ».La Entertainment Software Association, qui représente les plus grands éditeurs de jeux aux États-Unis, ne s’est pas encore officiellement prononcé dans le débat lancé sur l’influence négative des jeux vidéo suite aux dernières fusillades, mais dans une fiche de « Faits essentiels » de 4 pages publiée en 2017, sa position est on ne peut plus claire.« Les crimes violents, en particulier chez les jeunes, ont diminué de façon spectaculaire depuis le début des années 1990 », peut-on lire en partie dans la fiche d'information. « Au cours de la même période, la popularité et l'utilisation des jeux vidéo n'ont cessé d'augmenter, exactement le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre s'il y avait un lien causal ». Une position qui va à l'encontre des arguments les plus courants, visant à établir un lien entre les jeux vidéo violents et la violence dans le monde réel, défendus par le représentant Kevin McCarthy et le président Donald Trump.Source : Fox News Etes-vous d’accord ou pas avec l’idée que les jeux vidéo violents sont à l’origine de la série de fusillades aux Etats-Unis ?Les jeux violents « déshumanisent » les joueurs. Quels commentaires faites-vous de cette affirmation du représentant Kevin McCarthy ?Pensez-vous que l’interdiction des jeux vidéo violents mettra fin à la violence aux Etats-Unis ?