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Pour une fois, l'Europe a été un précurseur dans le domaine de la simulation du cerveau...De 2013 à 2023 s'est déroulé le projet européen de recherche Human Brain Project (HBP) rassemblant plus de 500 scientifiques et ayant coûté plus de 1 milliards dont 400 millions d'euro à la charge de l'UE dans le but de modéliser et simuler le cerveau humain par ordinateur, neurone par neurone, pour mieux comprendre son fonctionnement.A l'origine, la coordination du projet devait se faire par l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse qui menait déjà un projet analogue nommé "Blue Brain" et l'université allemande de Heildelberg...Il n'a pas fallu longtemps avant que les batailles d'ego ne commencent. Dès 2014, l'organisation et les buts du projets ont été remis en question d'abord par des scientifiques français puis en 2015 par des britanniques qui se sont plein auprès de l'UE qui ne finançait que le 1/3 du projet afin d'exiger une réorientation du projet (du genre: tout doit être contrôlé par la France pour les uns, par le Royaume-Unis pour les autres,...)Bilan officiel de ce projet? "Jugé contrasté en raison de défis de gouvernance et de réorientations stratégiques"?!?!? En d'autres termes?Au final,Elle est belle la "puissance européenne", une collection de pays, gérés par des ego mal-placés, par des idéologies idiotes, ...Bref, on comprend pourquoi l'Europe n'est plus une puissance qui compte mais seulement une colonie pour les américains ou les chinois!!!