La division Reality Labs de Meta, dirigée par Mark Zuckerberg a enregistré une perte de plus de 4,6 milliards $ au deuxième trimestre 2026, après avoir accumulé plus de 80 milliards de pertes d'exploitation

Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires et programmeur américain, cofondateur du réseau social Facebook et de sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le directeur général (PDG) et l'actionnaire majoritaire. Zuckerberg a brièvement fréquenté l'université de Harvard, où il a lancé Facebook en février 2004 avec ses colocataires Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Zuckerberg a introduit la société en bourse en mai 2012, tout en conservant une participation majoritaire. Il est devenu le plus jeune milliardaire autodidacte du monde en 2008, à l'âge de 23 ans, et figure régulièrement parmi les personnes les plus riches du monde. La fortune estimée de Zuckerberg s'élevait à 220 milliards de dollars américains en décembre 2025.
En février 2026, la stratégie du Metavers de Meta, qui avait enregistré plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2020, faisait l'objet d'une réévaluation majeure. Lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a évoqué les récentes suppressions de postes au sein de Reality Labs, la division de l'entreprise chargée des projets de réalité virtuelle et de métaverse. Il a reconnu la douleur causée par cette vague de licenciements et admis que les objectifs ambitieux de l'entreprise en matière de métavers ne s'étaient pas concrétisés comme prévu. Malgré la suppression de plusieurs produits de réalité virtuelle, le dirigeant a souligné que Meta continuait d'investir dans ce domaine, tout en se concentrant sur les wearables et les lunettes intelligentes.
La division Reality Labs de Meta a enregistré une perte d'exploitation de 4,62 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, un déficit plus important que les 4,03 milliards de dollars perdus au trimestre précédent, selon le rapport financier de l'entreprise publié. La division Reality Labs de Meta, qui développe des appareils de réalité virtuelle et des appareils portables alimentés par lIA, a enregistré une perte de 4,62 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, avec un chiffre daffaires de 431 millions de dollars, en hausse par rapport aux 370 millions de dollars de lannée précédente, tandis que sa perte dexploitation sest creusée par rapport aux 4,53 milliards de dollars enregistrés il y a un an.
Cette division, à lorigine des casques de réalité virtuelle Quest et des lunettes connectées Ray-Ban Meta, a en réalité dépassé les prévisions les plus pessimistes de Wall Street pour le trimestre. Les analystes interrogés par StreetAccount sattendaient à une perte de 5,07 milliards de dollars au deuxième trimestre, pour un chiffre daffaires de 423,4 millions de dollars. Néanmoins, cette hausse par rapport à la perte de 4,03 milliards de dollars enregistrée au premier trimestre souligne à quel point les paris de Meta sur le matériel restent coûteux, alors même que lentreprise se concentre davantage sur lIA.
Les pertes de Quest et Ray-Ban dépassent les 80 milliards de dollars
Reality Labs fabrique les casques de réalité virtuelle de la marque Quest et les lunettes Ray-Ban Meta. Depuis fin 2020, cette division a enregistré plus de 80 milliards de dollars de pertes dexploitation totales. Ce chiffre na cessé daugmenter chaque trimestre, franchissant déjà la barre des 80 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, suite à une perte de 4,03 milliards de dollars au premier trimestre.
Ces pertes remontent au changement de nom de lentreprise opéré en 2021 par le PDG Mark Zuckerberg. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a rebaptisé Facebook « Meta » en 2021, soulignant ainsi son pari selon lequel les gens vivraient, travailleraient et se divertiraient dans des mondes numériques. Cependant, le marché de la réalité virtuelle na pas réussi à séduire les consommateurs, ce qui a conduit Meta à réorienter Reality Labs vers des appareils tels que les lunettes Ray-Ban Meta, développées en collaboration avec le géant de loptique EssilorLuxottica.
Ce changement de cap semble porter ses fruits en termes de chiffre daffaires, même si ce nest pas le cas au niveau du résultat net. La croissance de 16 % du chiffre daffaires de Reality Labs par rapport à lannée précédente, pour atteindre 431 millions de dollars, selon la ventilation par segment de Meta rapportée par Investing.com, a été davantage tirée par la demande de lunettes équipées dIA que par les ventes de casques Quest, qui ont continué à fléchir à mesure que Meta réorientait ses priorités dinvestissement.
Laction Meta chute après un BPA inférieur aux attentes et une hausse des investissements
Laggravation des pertes de Reality Labs sest ajoutée à un rapport financier global qui a ébranlé les investisseurs. Meta a annoncé un bénéfice par action de 6,18 dollars, contre une estimation des analystes de 7,22 dollars, et un chiffre daffaires de 60,80 milliards de dollars, contre une prévision de 60,17 milliards. Le cours de laction a chuté brutalement dans les échanges après clôture à la suite de cette publication.
La forte baisse du titre après la clôture, à 529,15 dollars proche du plus bas de sa fourchette sur 52 semaines, comprise entre 520,26 et 796,25 dollars , suggère que les investisseurs se demandent si le cycle dinvestissement actuel générera des rendements suffisants pour justifier la compression des marges et la pression sur les flux de trésorerie, alors même que la société conserve une capitalisation boursière denviron 1 480 milliards de dollars.
Par ailleurs, Reality Labs a enregistré une perte dexploitation trimestrielle de 4,62 milliards de dollars pour un chiffre daffaires de 431 millions de dollars, tandis que la division « Family of Apps » a généré un résultat dexploitation de 23,39 milliards de dollars un écart qui illustre à quel point lactivité publicitaire rentable de Meta subventionne ses ambitions en matière de matériel. Les dépenses dinvestissement, y compris les loyers de crédit-bail, se sont élevées à 31,08 milliards de dollars pour le trimestre, et celles prévues pour 2026 sont estimées entre 130 et 145 milliards de dollars.
En février 2025, Meta a annoncé un projet de développement des robots humanoïdes dotés d'IA dans le cadre de sa division Reality Labs. Le projet visait à maximiser les capacités de la plateforme d'IA Llama de Meta. Marc Whitten devait diriger le nouveau département robotique en tant que vice-président de la robotique.
Source : Meta
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