Denuvo a été piraté dans tous les jeux solo qu'il protégeait auparavant : 2K Games et Denuvo auraient riposté en imposant des vérifications en ligne obligatoires tous les 14 jours

2K et Denuvo s'associent pour rendre votre jeu inutilisable, en imposant une connexion permanente à Internet :



Des rapports récents confirment que Denuvo Anti-Tamper, en partenariat avec 2K Games, a mis en place une nouvelle restriction dans plusieurs titres, notamment NBA 2K25, NBA 2K26 et Marvels Midnight Suns.



Ces jeux utilisent désormais un jeton d'autorisation hors ligne fixe qui expire après environ 14 jours, que votre matériel ou votre système d'exploitation ait changé ou non.



Une fois le délai écoulé, le jeu ne se lancera pas tant que vous ne vous serez pas reconnecté à Internet et que vous naurez pas obtenu un nouveau jeton.



Cette mesure est plus stricte que les versions précédentes de Denuvo, qui nexigeaient une connexion Internet quaprès des modifications importantes du système.



Cette exigence nest pas clairement mentionnée sur les pages Steam, dans le CLUF ou au moment de lachat, ce qui signifie que de nombreux acheteurs ignoraient quils auraient besoin dun accès Internet périodique, même pour les modes solo. 2K et Denuvo s'associent pour rendre votre jeu inutilisable, en imposant une connexion permanente à Internet :Des rapports récents confirment que Denuvo Anti-Tamper, en partenariat avec 2K Games, a mis en place une nouvelle restriction dans plusieurs titres, notamment NBA 2K25, NBA 2K26 et Marvels Midnight Suns.Ces jeux utilisent désormais un jeton d'autorisation hors ligne fixe qui expire après environ 14 jours, que votre matériel ou votre système d'exploitation ait changé ou non.Une fois le délai écoulé, le jeu ne se lancera pas tant que vous ne vous serez pas reconnecté à Internet et que vous naurez pas obtenu un nouveau jeton.Cette mesure est plus stricte que les versions précédentes de Denuvo, qui nexigeaient une connexion Internet quaprès des modifications importantes du système.Cette exigence nest pas clairement mentionnée sur les pages Steam, dans le CLUF ou au moment de lachat, ce qui signifie que de nombreux acheteurs ignoraient quils auraient besoin dun accès Internet périodique, même pour les modes solo.

2k and Denuvo work together to brick your game, requiring an always online connection:



Recent reports confirm that Denuvo Anti-Tamper, in partnership with... La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Denuvo Software Solutions GmbH est une société autrichienne qui développe des logiciels anti-piratage et de gestion des droits numériques (DRM). La société est issue d'un rachat par les cadres de DigitalWorks, le développeur de SecuROM, et a commencé à développer ses logiciels en 2014. Il a été introduit avec FIFA 15 en septembre. Ses produits comprennent le logiciel anti-piratage Denuvo Anti-Tamper, le système anti-triche Denuvo Anti-Cheat et Nintendo Switch Emulator Protection, qui vise à empêcher l'émulation des jeux Nintendo Switch. La société a été rachetée par Irdeto en janvier 2018.2K est un éditeur américain de jeux vidéo basé à Novato, en Californie. La société a été fondée en tant que filiale de Take-Two Interactive en janvier 2005 sous les sous-labels 2K Games et 2K Sports. Ce label naissant regroupait plusieurs studios de développement appartenant à Take-Two, notamment Visual Concepts et Kush Games, qui avaient été rachetés la veille. Initialement basé à New York, 2K s'est installé à Novato en 2007. Un troisième label, 2K Play, a été ajouté en septembre 2007. 2K est dirigé par David Ismailer, président, et Phil Dixon, directeur des opérations. La société exploite un studio de capture de mouvement à Petaluma, en Californie.La guerre contre le piratage dans le domaine des jeux vidéo, qui oppose les éditeurs vendant leurs jeux à des joueurs accompagnés de perroquets qui préfèrent ne pas payer pour ces jeux, vient de franchir une nouvelle étape décisive. En effet, une communauté engagée de joueurs connue sous le nom de MKDev Collective et l'utilisateur DenuvOwO, réputés pour pirater des jeux, affirment avoir piraté tous les jeux solo protégés par Denuvo. Ce qui semble avoir poussé Denuvo et au moins un éditeur, 2K Games, à réagir en mettant en place des vérifications DRM en ligne avec une fenêtre de deux semaines.Des affirmations sur X (anciennement Twitter) révèlent que les jeux publiés par 2K, notamment NBA 2K25, NBA 2K26 et Marvel's Midnight Suns, incluent désormais une vérification DRM en ligne obligatoire avec une fenêtre de deux semaines. Il s'agirait d'une mesure de rétorsion de Denuvo après que la communauté de pirates susmentionnée ait trouvé un moyen de contourner les protections de Denuvo grâce à une méthode connue sous le nom d'« hypervisor-based bypass » (HVB).