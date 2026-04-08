Nouveau pack de ressources offertes sur Fab (Avril)

- un pack de ressources pour recréer un donjon dans un style fantastique ;
- une forêt dans les ténèbres et peu accueillante ;
- un module pour ajouter des notes dans vos blueprints.
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