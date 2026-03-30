apportant des améliorations de performance et la refonte de l'outil de remplissage pour le pinceau gras
Blender, le logiciel de modélisation (et plus) open source et libre est disponible en version 5.1. Voici une liste, loin d'être exhaustive, des nouveautés :
- un nouveau nud de rendu simulant des rayons traversant les matériaux (tels des rayons X) ;
- des améliorations sur la consommation mémoire, les performances de compilation des matériaux, les performances des animations et les performances de manière générale (10 % pour le rendu GPU et 20 % pour le rendu CPU sous Windows) ;
- un nouveau nud pour obtenir la fonction distance signée (ou SDF) de n'importe quelle image ;
- l'outil de remplissage du pinceau gras a été revu pour donner plus de liberté à l'utilisateur ;
- ajout d'une recherche pour les calques ;
- un nouveau nud géométrique permettant d'obtenir des informations sur l'armature ;
- amélioration du rendu du texte et des courbes ;
- extension du système de grille volumétrique ;
- il est maintenant possible d'aimanter par rapport au centre d'une face ;
- la ligne temporelle peut afficher les temps entre deux images (sub-frames) et dispose de couleur correspondant à l'interpolation utilisée.
Pour avoir plus de détails sur les nouveautés, vous pouvez regarder cette vidéo :
Comme toujours, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le site officiel ou consulter l'intégralité des changements de cette nouvelle version.
Source
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