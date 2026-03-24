Le PDG de Nvidia dit comprendre l'indignation autour du DLSS 5, tout en rejetant l'accusation d'AI slop : « moi non plus, je n'aime pas l'AI slop. Ils pourraient décider de ne pas l'utiliser, vous voyez ? »

Jensen Huang répond aux critiques à l'égard du logiciel DLSS 5



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J'en ai montré plusieurs exemples, mais le DLSS 5 est conditionné par la 3D, guidé par la 3D. Il est guidé par les données de structure de référence. C'est donc l'artiste qui a déterminé la géométrie à laquelle nous restons totalement...

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Le DLSS 5 (Deep Learning Super Sampling 5) est une version plus avancée de sa technologie de mise à l'échelle basée sur l'IA. Il ne se contente plus d'améliorer les performances ou de générer des images intermédiaires. Le nouveau logiciel introduit un modèle de rendu neuronal capable d'inférer, en temps réel et à 4K, comment une scène de jeu aurait l'air si elle était éclairée et dotée de matériaux photoréalistes dignes des effets visuels hollywoodiens.Cependant, les réactions ont été extrêmement négatives. De nombreux critiques ont déclaré que le nouvel outil de Nvidia prive les jeux de leur identité au profit d'une image générée par IA qui semble irréelle, ce qui détériore considérablement leur rendu par rapport à ce qu'il aurait été sans cette technologie.La polémique a atteint son paroxysme avec son utilisation dans Resident Evil Requiem, un jeu vidéo qui est superbe en soi, mais dont le rendu se détériore considérablement avec le DLSS 5. Les développeurs de Capcom ont été stupéfaits par la démo de Resident Evil Requiem utilisant le DLSS 5 et ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'outil. En outre, les développeurs d'Ubisoft ont souligné que la présentation de Nvidia les avait pris par surprise.Nvidia affirme avoir collaboré avec les éditeurs avant cette démo controversée. De nombreux joueurs ont été surpris par la manière spectaculaire dont la technologie transforme les modèles de personnages. Les images « avant-après » de Grace dans Resident Evil Requiem illustrent le rendu neuronal basé sur l'IA générative. Cependant, certains critiques affirment que l'amélioration de l'éclairage et des détails va à l'encontre de l'intention de l'artiste.Face à la vague de polémiques, le PDG Jensen Huang s'est exprimé dans le podcast de Lex Fridman pour tenter de se mettre à la place des joueurs. Il a souligné qu'il n'était pas lui-même un fan des contenus de mauvaise qualité générés par l'IA. « Je pense que leur point de vue est légitime et je comprends leur raisonnement, car moi-même, je n'apprécie pas les contenus générés par l'IA de manière approximative », a déclaré Jensen Huang lors du podcast.« Vous savez, tous les contenus générés par l'IA se ressemblent de plus en plus, et ils sont tous magnifiques, donc je comprends tout à fait leur point de vue ». Cependant, tout en se montrant franc avec les joueurs, Jensen Huang est resté ferme sur son opinion selon laquelle le DLSS 5 ne compromet pas la vision artistique des développeurs de jeux. D'après lui, le DLSS 5 reste utile. « Ce n'est tout simplement pas l'objectif du DLSS 5 », a-t-il expliqué.