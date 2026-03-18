NVIDIA promet le photoréalisme avec DLSS 5, parlant d'une révolution semblable à un « moment GPT », mais une large partie de la communauté du jeu ne voit qu'un filtre IA intrusif

Grace Ashcroft, cobaye involontaire d'un tollé mondial

Jensen Huang contre-attaque : « Vous avez complètement tort »

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Le 16 mars 2026, depuis les travées de la GTC, Jensen Huang a dévoilé ce qu'il décrit comme la percée graphique la plus significative de NVIDIA depuis l'introduction du lancer de rayons en temps réel en 2018. Le DLSS 5 (cinquième itération du) ne se contente plus d'améliorer les performances ou de générer des images intermédiaires. Il introduit un modèle de rendu neuronal capable d'inférer, en temps réel et à 4K, comment une scène de jeu aurait l'air si elle était éclairée et dotée de matériaux photoréalistes dignes des effets visuels hollywoodiens.Le système fonctionne en prenant les données de couleur et les vecteurs de mouvement de chaque image comme entrée, puis utilise un modèle d'IA pour enrichir la scène avec un éclairage et des matériaux photoréalistes, ancrés dans le contenu 3D source et cohérents d'une image à l'autre. L'entraînement du modèle lui permet de comprendre des sémantiques scéniques complexes (personnages, cheveux, tissus, peau translucide) ainsi que des conditions d'éclairage variées, à partir d'une seule image.Jensen Huang a qualifié la technologie de « moment GPT pour l'infographie, fusionnant le rendu artisanal avec l'IA générative pour livrer un bond spectaculaire en termes de réalisme visuel, tout en préservant le contrôle dont les artistes ont besoin pour l'expression créative ». La formule est rodée. Elle évoque le passage au tout-neuronal dans le traitement du langage, une rupture de paradigme plutôt qu'une simple itération.Sur le papier, l'ambition est légitime. Le rendu disponible pour une image de jeu de 16 millisecondes reste une infime fraction de celui disponible pour une image VFX hollywoodienne, qui peut nécessiter des minutes, voire des heures de calcul. DLSS 5 cherche à combler cet écart non pas par la force brute, mais par l'inférence intelligente. Les développeurs conservent des contrôles détaillés sur l'intensité, l'étalonnage colorimétrique et le masquage, afin de décider où et comment les améliorations sont appliquées, via le cadre NVIDIA Streamline déjà utilisé par les versions précédentes du DLSS.Le problème, c'est que les premières démonstrations ont produit l'effet inverse de celui escompté. La bande-annonce de lancement montrait notamment le personnage de Grace Ashcroft, protagoniste de, subir une transformation que la communauté s'est empressée de qualifier de « filtre Instagram appliqué avec un marteau ». Visage lissé à l'excès, éclairage déréalisé, expression vidée de toute substance émotionnelle, le résultat a déclenché une vague de rejet quasi immédiate.Simon Cardy, rédacteur senior chez IGN, a décrit le résultat comme un personnage soigneusement conçu par l'équipe artistique de Capcom, que la technologie déclare pouvoir améliorer, en ajoutant une couche de brillance qui fait ressortir Grace de manière à ce qu'elle semble appartenir à un jeu différent. Plus incisif encore, il estime que jouer à un jeu, c'est vivre une uvre d'art façonnée par des mains humaines et que DLSS 5 ne lui offre rien de tout cela, remplaçant le pinceau tenu par une main humaine par une IA qui déverse un grand seau d'huile sur la toile.Sur YouTube, les commentaires sous la bande-annonce officielle de NVIDIA étaient très nombreux à être négatifs. Les termes employés (« bouillie IA », « filtre Snapchat », « vallée de l'étrange », « yassification » (un terme d'argot Internet désignant une transformation extrême et glamour via des filtres photo, rendant une personne ou un objet méconnaissable et très stylisé)) dessinent un rejet non pas de la performance technique, mais de l'esthétique produite.Dans le cas d'une vieille femme dans, le DLSS 5 recrée les rides sous le nouveau système d'éclairage, mais les rend à tel point proéminentes qu'elles font penser à un morceau d'écorce parlant, ruinant le mouvement facial initial du personnage. Ce n'est pas une question de qualité technique en soi, mais de cohérence artistique : le modèle IA comprend la lumière, mais pas l'intention du directeur artistique.La réponse de NVIDIA n'a pas...