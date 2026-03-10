Il n'y a pas eu d'annonce officielle, pas de lettre ouverte collective, pas de boycott coordonné au sens strict. La désaffection s'est construite progressivement, en quelques mois, sur LinkedIn, dans des groupes Slack professionnels, et dans des conversations privées au sein de la communauté. Des publications sur LinkedIn et dans des groupes Slack sectoriels décrivent des développeurs annulant leurs plans, citant des opérations renforcées de l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE), des contrôles aux frontières imprévisibles, et des incidents récents très médiatisés impliquant des agents fédéraux.
Des dizaines de développeurs interrogés par Ars Technica au cours des derniers mois se disent méfiants à l'idée de voyager dans un pays qui a montré un mépris flagrant voire une hostilité ouverte envers la sécurité des voyageurs internationaux. C'est particulièrement vrai pour les développeurs issus de minorités, ceux qui ont une identité transgenre, et ceux qui pourraient être ciblés pour leurs opinions politiques.
La formule d'Emilio Coppola, directeur exécutif de la Godot Foundation basé en Espagne, résume à elle seule l'état d'esprit : « Je ne connais honnêtement personne qui ne soit pas américain et qui prévoie d'aller au prochain GDC. On ne s'est jamais senti vraiment en sécurité, mais maintenant nous ne sommes pas prêts à prendre le risque. »
Quatre raisons, une même conclusion
Cassia Curran, fondatrice de Curran Games Agency, a synthétisé les quatre motifs principaux invoqués par les professionnels européens et canadiens pour ne pas assister au GDC 2026. Dans l'ordre de fréquence : San Francisco est perçue comme une ville désagréable et coûteuse ; ensuite vient le souhait de protester contre l'agressivité de l'administration américaine envers leurs pays ; en troisième position, la crainte d'être contraint de divulguer ses communications sur les réseaux sociaux à la frontière (en décembre, dans une proposition de loi américaine, il était suggéré que les touristes étrangers soient tenus de divulguer leurs activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années, ainsi que tous leurs numéros de téléphone, adresses e-mail, adresses IP et métadonnées photographiques); et enfin, des peurs personnelles liées aux agissements d'ICE.
Ces quatre raisons forment un tableau cohérent : l'américanophobie n'est pas en cause, mais bien la combinaison d'un coût prohibitif, d'un contexte géopolitique dégradé, et d'une exposition réelle à des risques légaux et physiques. Callum Cooper-Brighting, PDG de Netspeak Games, a été particulièrement direct : « Il n'y a aucun moyen, en conscience, que j'envoie un employé là-bas si je ne suis pas prêt à prendre moi-même le risque. » Il a ajouté que son entreprise est inclusive et « woke » des qualités qu'il ne croit pas les bienvenues aux États-Unis en ce moment.
Des incidents concrets qui alimentent la méfiance
La peur n'est pas abstraite. Elle repose sur des témoignages précis. Neha Patel, de Pamplemousse Games, a subi un interrogatoire intrusif à la douane en 2025. Le développeur franco-libanais Nazih Fares craint désormais d'être arrêté en raison de ses opinions politiques. Le développeur trans Felix Kramer décrit une « tempête parfaite » de complications liées aux documents d'identité et d'un profilage accru.
Plus saisissant encore, l'industrie a commencé à développer des réflexes qui rappellent davantage les précautions prises avant de voyager dans des zones à risque que la routine d'un déplacement professionnel en Californie. Quand des gens commencent à envoyer leurs informations de passeport à des amis au cas où ils disparaîtraient à l'aéroport, c'est un signal assez clair que la stratégie d'accueil de la conférence ne fonctionne pas.
L'activité d'ICE dans de nombreuses villes américaines, ainsi que les tirs mortels récents à Minneapolis impliquant des agents de l'agence, ont amplifié ces craintes. Renee Nicole Good a été tuée le 7 janvier, et l'infirmier de soins intensifs Alex Pretti a perdu la vie le 24 janvier. Ces deux événements, largement relayés dans les forums de développeurs, ont cristallisé une angoisse jusque...
