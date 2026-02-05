Adobe revient sur sa décision d'abandonner Animate et présente ses excuses pour « la confusion et l'angoisse au sein de la communauté », mais met le logiciel en mode maintenance pour corriger les bugs

Le 2 février 2026, Adobe a annoncé qu'il cesserait la commercialisation d'Adobe Animate le 1er mars 2026, les utilisateurs existants pouvant continuer à utiliser le logiciel jusqu'à la fin du support, le 1er mars 2027. Suite à une vive réaction du public, Adobe a fait marche arrière le lendemain et a annoncé qu'il resterait indéfiniment en « mode maintenance », dans lequel Animate continuerait d'être pris en charge et resterait disponible à l'achat, mais ne recevrait plus de mises à jour de contenu.
Adobe Animate, anciennement Adobe Flash Professional, Macromedia Flash et FutureSplash Animator, est un programme de création multimédia et d'animation par ordinateur développé par Adobe. Animate est utilisé pour concevoir des graphiques vectoriels et des animations pour des séries télévisées, des animations en ligne, des sites web, des applications web, des applications web riches, le développement de jeux, des publicités et d'autres projets interactifs.
Le programme prend également en charge les graphiques matriciels, le texte enrichi, l'intégration audio-vidéo et les scripts ActionScript 3.0. Les animations peuvent être publiées au format HTML5, WebGL, Scalable Vector Graphics (SVG) et spritesheets, ainsi qu'aux formats Flash Player (SWF) et Adobe AIR hérités. Les projets développés s'étendent également aux applications pour Android, iOS, Windows Desktop et MacOS.
Le 2 février 2026, Adobe a annoncé qu'il cesserait la commercialisation d'Adobe Animate le 1er mars 2026, les utilisateurs existants pouvant continuer à utiliser le logiciel jusqu'à la fin du support, le 1er mars 2027. Suite à une vive réaction du public, Adobe a fait marche arrière le lendemain et a annoncé qu'il resterait indéfiniment en « mode maintenance », dans lequel Animate continuerait d'être pris en charge et resterait disponible à l'achat, mais ne recevrait plus de mises à jour de contenu.
À l'origine, Adobe prévoyait de ne plus accepter de nouvelles inscriptions à Animate à partir du 1er mars et de donner à tous les utilisateurs existants un an (trois ans pour les utilisateurs Enterprise) pour télécharger leur travail avant l'arrêt du service. « Animate est un produit qui existe depuis plus de 25 ans et qui a bien rempli son rôle dans la création, le développement et l'évolution de l'écosystème de l'animation », explique Adobe lors de l'annonce. « À mesure que les technologies évoluent, de nouvelles plateformes et de nouveaux paradigmes apparaissent, qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs. »
Adobe Animate permet aux utilisateurs de créer des animations 2D vectorielles pour des sites web, des applications, des jeux et des dessins animés. Parmi les personnes mécontentes de cette fermeture, on trouve notamment les créateurs de séries animées telles que Chicken Nuggit et Salad Fingers. « Nous passerions à un autre logiciel d'animation si cette décision n'était pas annulée, afin que la série puisse continuer ! Mais perdre Adobe Animate serait tout de même terrible », déclare l'équipe de Chikin Nuggit.
Suite à la levée de boucliers sur les réseaux sociaux, Adobe a reconsidéré sa décision. « Nous n'interrompons pas et ne supprimons pas l'accès à Adobe Animate. Animate restera disponible pour les clients actuels et nouveaux, et nous veillerons à ce que vous continuiez à avoir accès à votre contenu. Il n'y a plus de date limite ou de date à laquelle Animate ne sera plus disponible. Il s'agit là de changements par rapport à ce que nous avions indiqué dans notre e-mail initial », déclare Abode dans une page d'assistance mise à jour.
Mike Chambers, membre de l'équipe communautaire d'Adobe, a également présenté ses excuses. « Hier, Adobe a envoyé un e-mail aux clients d'Adobe Animate concernant l'avenir d'Animate. Ce que nous avons communiqué ne répondait pas à nos normes et a semé la confusion et l'angoisse au sein de la communauté », écrit Chambers. « Au nom d'Adobe, je tiens à présenter mes excuses. »
En 2023, les pratiques d'Adobe avaient déjà suscité des controverses. La Federal Trade Commission (FTC) américaine avait notamment enquêté sur les pratiques d'annulation d'abonnement d'Adobe. Bien que le chiffre d'affaires ait atteint un record de 5,05 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 12 % d'une année sur l'autre, la FTC a examiné les pratiques de divulgation et d'annulation d'abonnement d'Adobe en vertu de la loi Restore Online Shoppers' Confidence Act. Suite à cette enquête de la Federal Trade Commission (FTC) américaine sur ses pratiques d'annulation d'abonnement, l'entreprise pouvait faire face à des « coûts monétaires significatifs ou des pénalités ».
Voici la déclaration d'Adobe partagé par Mike Chambers :
Mises à jour sur le statut d'Adobe Animate
Bonjour à tous, je m'appelle Mike Chambers et je travaille au sein de l'équipe communautaire d'Adobe (je suis également un utilisateur de longue date de Flash / Animate). Hier, Adobe a envoyé un e-mail aux clients d'Adobe Animate concernant l'avenir d'Animate. Le contenu de cet e-mail ne répondait pas à nos normes et a suscité beaucoup de confusion et d'inquiétude au sein de la communauté. Au nom d'Adobe, je tiens à vous présenter mes excuses.
Un e-mail sera envoyé prochainement à tous les clients Animate, mais je tiens à vous communiquer rapidement quelques informations : 1) notre approche standard pour les applications en mode maintenance, 2) les changements apportés à nos projets concernant Adobe Animate et son statut, et 3) notre engagement à vous garantir un accès permanent à votre contenu, quel que soit l'état d'avancement du développement d'une application.
Approche standard pour les applications en mode maintenance
Si nous décidons de ne plus donner la priorité au développement actif d'une application, notre approche consiste à la mettre en mode maintenance tout en continuant à la prendre en charge. En mode maintenance, l'application restera disponible, continuera à bénéficier de correctifs de sécurité et de corrections de bogues, mais ne recevra pas de nouvelles fonctionnalités.
Si nous décidons d'aller plus loin et d'arrêter un produit, nous travaillerons en étroite collaboration avec la communauté afin de lui laisser suffisamment de temps pour s'organiser et minimiser les perturbations, et nous prendrons des mesures pour que la communauté continue à avoir accès à son contenu à long terme.
État actuel d'Adobe Animate
Adobe Animate est en mode maintenance. Bien que nous n'ajoutions plus de nouvelles fonctionnalités à Animate, nous continuerons à le prendre en charge et à fournir des correctifs de sécurité et des corrections de bogues. Plus important encore, Animate restera disponible pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants. Il s'agit d'un changement par rapport à ce que nous avons communiqué hier dans l'e-mail concernant le statut d'Adobe Animate, son calendrier et sa disponibilité.
Pour être clair, nous ne supprimons pas ni ne retirons l'accès à Adobe Animate, qui restera disponible pour les clients existants et les nouveaux clients.
Engagements en matière d'accès à long terme au contenu/aux fichiers
Pour Adobe Animate, notre engagement est de travailler avec la communauté afin de garantir aux utilisateurs un accès à long terme à leur contenu, quel que soit l'état d'avancement du développement de l'application.
Vous trouverez les dernières informations sur notre site web : https://helpx.adobe.com/animate/kb/maintenance-mode.html.
À titre personnel, ayant débuté ma carrière avec Macromedia Flash 3 et Macromedia Generator, Adobe Animate occupe une place particulière dans mon cur. Je sais à quel point cette situation a été frustrante et stressante, et nous aurions clairement pu mieux la gérer et mieux communiquer à ce sujet. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je m'efforcerai de répondre à toutes vos questions.
Source : Annonce d'Adobe
