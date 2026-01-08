Ubisoft traverse depuis quelques années une crise qui inquiète à la fois ses investisseurs et ses employés. La célèbre entreprise française de jeux vidéo était autrefois saluée pour son innovation et ses franchises emblématiques comme Assassins Creed, Far Cry ou Watch Dogs. Mais elle a été confrontée à des grèves massives ces dernières années, les employés réclament une meilleure rémunération et un traitement équitable de la part de la direction.
En décembre 2025, les développeurs d'Halifax, le studio à l'origine du jeu mobile Assassin's Creed: Rebellion, ont voté en faveur de la syndicalisation et de l'adhésion à la Guilde des travailleurs du jeu et des médias du Canada. Aujourd'hui, moins d'un mois plus tard, Ubisoft ferme Halifax et licencie 71 personnes.
Ubisoft a nié que la fermeture du studio ait un quelconque lien avec les efforts de syndicalisation des employés. L'éditeur a ajouté par l'intermédiaire d'un porte-parole que la décision de fermer Halifax avait déjà été prise avant le vote syndical. Ubisoft a déclaré à IGN que cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large mené depuis deux ans à l'échelle de l'entreprise pour « rationaliser les opérations, améliorer l'efficacité et réduire les coûts.
Envoyé par Ubisoft
Le média spécialisé Wccftech a également demandé si d'autres fermetures étaient prévues à l'avenir, ce à quoi le même porte-parole a répondu : « l'entreprise continuera d'évaluer ses besoins commerciaux et de production et de prendre des décisions qui favorisent son succès à long terme ».
Ubisoft affirme que le secteur du jeu ne se porte pas bien
Ubisoft traverse une crise depuis quelques années. T.J. Gillis, développeur serveur senior qui travaille chez Ubisoft Halifax depuis cinq ans, a déclaré que le personnel avait été convoqué à une réunion le 7 janvier et informé que le secteur du jeu vidéo ne se portait pas bien et que le studio allait fermer. Il a ajouté que le personnel avait décidé de se syndiquer en partie parce qu'il avait constaté une tendance à la fermeture des studios dans le secteur.
T.J. Gillis a déclaré que le moment choisi pour la fermeture est « extrêmement suspect » et que les membres vont contacter les représentants syndicaux pour savoir quel soutien ils pouvaient leur apporter. Ubisoft a promis des indemnités de départ complètes et une aide supplémentaire à la recherche d'emploi.
À la fin de l'année dernière, Ubisoft a été critiqué pour avoir demandé à ses employés d'accepter une « transition de carrière volontaire », autrement dit un licenciement anticipé. Le producteur exécutif d'Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, a également quitté l'entreprise après près de deux décennies, et il a depuis déclaré que ce n'était pas son choix de partir. Le géant français du jeu vidéo aurait contraint certains employés à partir d'eux-mêmes.
En novembre 2025, Ubisoft a annoncé à ses investisseurs que ses bénéfices au deuxième trimestre de son exercice fiscal avaient augmenté de 39 % par rapport à l'année précédente. La société a déclaré que la franchise Assassin's Creed avait dépassé ses attentes. Cela n'a apparemment pas suffi à empêcher de nouvelles suppressions d'emplois dans ses studios partenaires. En outre, cela contredit les récentes déclarations d'Antoine Leduc-Labelle.
L'éditeur français a subi d'importantes coupes budgétaires, licenciant des employés par vagues au cours des dernières années, fermant des studios et annulant plusieurs projets en raison d'une série de sorties décevantes et d'une baisse de ses revenus. L'année dernière, Ubisoft a fait appel à une aide extérieure, créant une nouvelle entité commerciale pour gérer Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, avec une participation de 25 % de Tencent.
Un investisseur estime qu'Ubisoft est « horriblement » géré
La situation d'Ubisoft est telle que Juraj Krupa, PDG d'AJ Investments qui a investi dans l'entreprise, aurait qualifié l'entreprise « d'horriblement mal gérée ». Juraj Krupa a également ajouté que l'entreprise n'a pas informé le public des conversations supposées avec Microsoft et Electronic Arts (EA) concernant d'éventuels accords d'acquisition. Un commentaire sévère qui illustre la perte de confiance croissante envers la direction actuelle du groupe.
Ces dernières années ont présenté des défis pour l'éditeur avec des retards et des annulations de certains de ses projets, entraînant une chute de 10 % du cours de laction dUbisoft à la bourse. La valeur des actions d'Ubisoft s'est effondrée de plus de 40 %, atteignant en septembre 2025 son niveau le plus bas en 10 ans.
« Ubisoft a continué à sous-performer par rapport à ses pairs de l'industrie, et il est temps que la société écoute ses actionnaires. Cette manifestation sera une déclaration puissante de la part des investisseurs qui croient au potentiel de la société, mais exigent un changement urgent », a déclaré Juraj Krupa.
Fin 2024, des rapports ont révélé qu'Ubisoft subit une pression croissante de la part des investisseurs afin de vendre la société. Cette évolution fait suite aux performances décevantes des jeux récemment sortis et à l'ajustement des prévisions financières. Le catalyseur de cette situation semble être l'accueil décevant réservé à Star Wars Outlaws, un titre pour lequel Ubisoft nourrissait de grands espoirs, mais qui n'a pas répondu aux attentes.
Face à ces difficultés, plusieurs décisions stratégiques ont été prises. La société a retardé la sortie de son prochain titre majeur, Assassin's Creed Shadows, en invoquant la nécessité d'affiner le jeu sur la base des leçons tirées du lancement de Star Wars Outlaws. En outre, Ubisoft a revu ses prévisions financières à la baisse, estimant que le chiffre d'affaires devrait tomber à environ 1,95 milliard d'euros pour l'exercice fiscal de l'année dernière.
Ubisoft s'enlise et peine à trouver une voie de sortie de crise
Outre les investisseurs, les employés d'Ubisoft ont également fait entendre leurs voix. Le 14 février 2024, des centaines demployés dUbisoft ont déclenché une grève nationale, organisée par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV). La grève, qui a touché de nombreux studios dUbisoft - notamment à Paris, Montpellier, Annecy, Lyon et Bordeaux - a été provoquée par léchec des négociations salariales annuelles avec la...
