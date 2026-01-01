IdentifiantMot de passe
La rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite une bonne année 2026

Le , par LittleWhite
Bonne année 2026 !

La rubrique 2D/3D/Jeux ainsi que le reste de l'équipe Developpez.com vous souhaite une joyeuse nouvelle année, pleines de belles choses. 2026, une année ou chacun d'entre nous se demandera si le texte qu'il est entrain de lire, la photo ou la vidéo, entrain de voir est généré par intelligence artificielle ou non. Pour ma part, j'ai écrit méticuleusement tous les textes que j'ai publié sur le site. Cela devrait être aussi le cas en 2026.

Déjà, on peut s'imaginer ce qui nous attend en 2026 :
  • les nouvelles machines de Valve
  • GTA IV (enfin ?)
  • les mises à jours régulières de nos outils préférés (Unreal Engine, Unity, Godot, Blender...).

Comme toujours, la rubrique vous permettra de vous tenir au fait de ces évolutions . Et vous, qu'espérez vous pour 2026 ?
