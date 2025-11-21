IdentifiantMot de passe
Blender est disponible en version 5.0
Et apporte la refonte de la gestion des couleurs, de l'interface du compositeur et de la synchronisation des UV

Le , par LittleWhite
Blender est disponible en version 5.0
avec la refonte de la gestion des couleurs et de l'interface du compositeur

Blender, le logiciel de modélisation (et plus) open source et libre est disponible en version 5.0. Voici une liste, loin d'être exhaustive, des nouveautés :

  • nouvelle gestion des couleurs avec un support natif du HDR et des gammes de couleurs étendues (ajout du support des flux de travail ACES 1.3 et ACES 2.0) ;
  • le nud de skybox supporte maintenant les effets de dispersions multiples (améliorant aussi les reflets en intérieur) ;
  • gestion des effets de cycle jour nuit par le biais d'un paramètre unique ;
  • ajout du support de la disposition des tuiles en cercle ;
  • intégration d'un nouvel algorithme pour le rendu volumétrique ;
  • nouvel algorithme pour les dispersions multiples (plus précis que l'ancien) ;
  • les temps de démarrage de Blender sont plus courts grâce à l'optimisation de la compilation des matériaux ;
  • ajout de fichiers de démonstration ;
  • ajout du flou de mouvement dans le pinceau gras (« Grease Pencil ») ;
  • l'interface du compositeur a été grandement améliorée (possibilité de choisir la scène voulue, intégration des propriétés dans le panneau latéral, ajout du support des nuds...) ;
  • refonte de l'outil de synchronisation des coordonnées UV ;


Pour avoir plus de détails sur les nouveautés, vous pouvez regarder cette vidéo :


Comme toujours, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le site officiel ou consulter l'intégralité des changements de cette nouvelle version.

Source

Annonce officielle
