Blender, le logiciel de modélisation (et plus) open source et libre est disponible en version 5.0. Voici une liste, loin d'être exhaustive, des nouveautés :
- nouvelle gestion des couleurs avec un support natif du HDR et des gammes de couleurs étendues (ajout du support des flux de travail ACES 1.3 et ACES 2.0) ;
- le nud de skybox supporte maintenant les effets de dispersions multiples (améliorant aussi les reflets en intérieur) ;
- gestion des effets de cycle jour nuit par le biais d'un paramètre unique ;
- ajout du support de la disposition des tuiles en cercle ;
- intégration d'un nouvel algorithme pour le rendu volumétrique ;
- nouvel algorithme pour les dispersions multiples (plus précis que l'ancien) ;
- les temps de démarrage de Blender sont plus courts grâce à l'optimisation de la compilation des matériaux ;
- ajout de fichiers de démonstration ;
- ajout du flou de mouvement dans le pinceau gras (« Grease Pencil ») ;
- l'interface du compositeur a été grandement améliorée (possibilité de choisir la scène voulue, intégration des propriétés dans le panneau latéral, ajout du support des nuds...) ;
- refonte de l'outil de synchronisation des coordonnées UV ;
Pour avoir plus de détails sur les nouveautés, vous pouvez regarder cette vidéo :
Comme toujours, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le site officiel ou consulter l'intégralité des changements de cette nouvelle version.
