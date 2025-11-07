« Rockstar, vous êtes dégoûtants » : les développeurs de GTA 6 licenciés protestent devant les locaux du studio après que des employés syndiqués ont été accusés d'avoir ébruité des informations confidentielles

Une importante controverse secoue Rockstar Games. Plus de trente développeurs ont été licenciés au Royaume-Uni et au Canada. Léditeur affirme que ces employés ont été renvoyés pour avoir diffusé des « informations confidentielles » sur des forums publics, violant ainsi leurs clauses de confidentialité. Mais le syndicat britannique IWGB conteste cette version. Il accuse Rockstar Games davoir ciblé en réalité des salariés engagés dans la création ou la promotion dun syndicat au sein du studio. D'après le groupe syndical, ces licenciements ne seraient quun prétexte pour casser la dynamique de syndicalisation. L'éditeur de GTA 6 est accusé de répression syndicale.
Cest un phénomène récurrent dans lindustrie technologique : les efforts de syndicalisation des employés suscitent souvent des tensions entre la direction et les travailleurs. Amazon est connu pour avoir les syndicats en horreur. Le géant du commerce électronique a fait des investissements importants pour suivre et contrer la menace de syndicalisation. Tesla fait également partie des entreprises technologiques fortement opposées au syndicalisme.
Rockstar Games a récemment été accusé de répression syndicale après avoir licencié plus de 30 employés qui étaient tous, selon les informations disponibles, soit membres actuels du syndicat, soit impliqués dans des initiatives de syndicalisation. L'IWGB (Independent Workers Union of Great Britain) a déclaré que ces licenciements constituaient « l'acte de répression syndicale le plus impitoyable de l'histoire de l'industrie britannique du jeu vidéo ».
Rockstar Games, quant à lui, a affirmé que « les employés concernés avaient été surpris en train de diffuser et de discuter d'informations confidentielles sur un forum public », ce qui constituait une « violation des politiques de l'entreprise ». L'éditeur de jeux a maintenu que « ces licenciements n'étaient en aucun cas liés au droit des employés à adhérer à un syndicat ou à participer à des activités syndicales ». Mais cela n'a pas suffire à calmer les critiques.
Le 6 novembre 2025, l'IWGB et les développeurs de GTA 6 licenciés, parmi d'autres sympathisants, ont manifesté devant les bureaux londoniens de Rockstar North et Take-Two. « Rockstar, vous êtes dégoûtants, nous vous accusons de briser les syndicats » : tel était le slogan scandé lors de cette manifestation. S'adressant à la foule, une employée licenciée a dit avoir été renvoyée sans préavis, sans preuve et sans avoir la possibilité de m'expliquer.
Les affiches brandies lors des manifestations qualifient ces licenciements de « Grand Theft Employment » et renvoient à l'entreprise ses propres mèmes : « tout ce que vous aviez à faire, c'était respecter la loi, Rockstar ». Le groupe syndical IWGB appelle les dirigeants du studio à réintégrer les employés licenciés.
Rockstar a supprimé des milliers d'emplois ces dernières années
Pour rappel, en avril 2024, l'éditeur de GTA 6 avait déjà supprimé près de 600 postes et annulé 140 millions de dollars de projets, alors qu'il avait enregistré 8,5 milliards de dollars de bénéfices grâce à GTA 5 et n'avait « aucun plan » de licenciement. Cette mesure avait été prise dans le but d'économiser 165 millions de dollars par an. Le studio avait alors justifié sa décision par « une recherche d'efficacité et une volonté d'augmenter ses marges ».
Les récents licenciements ont suscité un tollé dans la communauté et une vive réaction des syndicats. Alex Marshall, président de l'IWGB, a exprimé l'indignation du syndicat dans une déclaration au journaliste Jason Schreier de Bloomberg. Il a qualifié les actions de Rockstar Games de « mépris flagrant de la loi et de la vie des travailleurs qui leur rapportent des milliards », ajoutant que cela représente une « insulte à leurs fans et à l'industrie mondiale ».
Envoyé par Spring McParlin-Jones, présidente du conseil de lIWGB
Pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre 2025, Take Two indique que les principaux moteurs de revenus ont été « NBA 2K26 » et « NBA 2K25 », « Borderlands 4 », « Toon Blast », « Grand Theft Auto Online » et « Grand Theft Auto V », « Match Factory! », « Color Block Jam », « Mafia: The Old Country », « Empires & Puzzles », « Words With Friends », « Red Dead Redemption 2 » et « Red Dead Online », ainsi que « Toy Blast ».
Rockstar repousse à nouveau le lancement du très attendu GTA 6
Rockstar Games, filiale de Take-Two Interactive, a de nouveau repoussé la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6), cette fois-ci de six mois par rapport à la date de sortie initialement prévue en mai 2026. Le 6 novembre 2025, en même temps que la publication de ses résultats trimestriels pour la période juillet-septembre, Take-Two a annoncé que le très attendu jeu d'action-aventure en monde ouvert devrait sortir désormais le 19 novembre 2026.
Dans une lettre aux actionnaires accompagnant les résultats financiers du trimestre, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, n'a pas donné de raison derrière le report de GTA 6, mais a déclaré : « nous restons enthousiastes et confiants quant au fait qu'ils offriront une expérience de divertissement inégalée ».
« Dans ce cas précis, nous cherchons bien sûr à sortir le titre le plus extraordinaire que l'on ait jamais vu dans l'histoire du divertissement », a déclaré Strauss Zelnick à Variety. « C'est un défi de taille. Et dans ce cas précis, Rockstar Games estime qu'un délai supplémentaire limité est nécessaire pour peaufiner le jeu afin de soutenir ce point de vue ». L'équipe de Take-Two a déclaré que les récents licenciements n'ont aucun lien avec le retard de GTA 6.
En développement depuis plus d'une décennie, GTA 6 devait initialement sortir à l'automne 2025, jusqu'à ce que le développeur annonce finalement en mai dernier que le jeu ne serait pas prêt avant le 26 mai 2026. Depuis lors, toutes les déclarations de Take-Two ont indiqué que GTA 6 respecterait cette date.
Conclusion
Laffaire soulève des questions sur les conditions de travail dans lindustrie du jeu vidéo, notamment autour du droit à la syndicalisation. Elle survient à un moment critique pour Rockstar Games, alors que GTA 6 approche de sa sortie et que limage publique du studio est essentielle. Le syndical IWGB prévoit de poursuivre lentreprise en justice pour contester les licenciements, ce qui pourrait créer un précédent important dans le secteur vidéoludique.
Take-Two prévoit désormais des ventes nettes comprises entre 1,55 et 1,6 milliard de dollars pour la période d'octobre à décembre, et une perte nette par action comprise entre 49 et 35 cents. Les prévisions indiquent également que l'entreprise a revu à la hausse ses estimations de ventes nettes pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours (se terminant le 31 mars 2026), les portant à un montant compris entre 6,4 et 6,5 milliards de dollars.
Au-delà des licenciements, Rockstar Games resserre également sa politique interne. Depuis avril 2024, le studio impose le retour des employés au bureau cinq jours par semaine, invoquant un besoin de productivité et de sécurité à lapproche de la sortie de GTA 6. Cette décision est controversée, comme dans d'autres entreprises technologiques. Elle ravive le débat sur la productivité des employés au télétravail face au travail en présentiel.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des accusations de répression syndicale portées contre Rockstar Games ?
Rockstar Games repousse à nouveau la sortie de GTA 6. Qu'en pensez-vous ?
Voir aussi
Rockstar, l'éditeur de GTA 6, accusé de « répression syndicale impitoyable » après avoir licencié 30 employés liés au syndicat des développeurs, prétextant que ces renvois étaient dus à une « faute grave »
L'éditeur de GTA 6 annonce près de 600 licenciements et 140 millions de dollars de projets annulés, après avoir gagné 8,5 milliards $ grâce à GTA 5 et déclaré qu'il n'avait "aucun plan actuel" de licenciement
Piratage de Rockstar Game : le code source et des vidéos de GTA VI ont fuité sur la toile. Le hacker voudrait « négocier » avec le studio et indique être en possession du code source de GTA V
Vous avez lu gratuitement 694 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.