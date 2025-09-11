Les chauffeurs d'Amazon pourraient porter en 2026 des lunettes de réalité augmentée baptisées Jayhawk, dotées d'un écran couleur intégré pour un seul il, de microphones, de haut-parleurs et d'une caméra

Amazon se prépare à intégrer la réalité augmentée (AR) à son réseau logistique. Selon certaines sources, l'entreprise pourrait équiper ses livreurs de lunettes intelligentes à réalité augmentée dès juin 2026. Baptisées « Jayhawk », ces lunettes permettraient de naviguer étape par étape lors des livraisons et de confirmer rapidement les commandes, ce qui pourrait rationaliser les itinéraires. Une version grand public est également en cours de développement, ce qui positionne Amazon face à des concurrents tels que Meta, Google et Samsung sur le marché des lunettes intelligentes.
Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du projet d'Amazon qui visait à équiper ses chauffeurs de lunettes connectées pour gagner « quelques secondes » sur les livraisons. Si le concept promettait des itinéraires plus rapides et plus efficaces, il s'est toutefois heurté à d'importants obstacles techniques et à un certain scepticisme quant à la réussite du projet.
Malgré ces obstacles, Amazon développe actuellement une paire de lunettes intelligentes à réalité augmentée (AR) qui pourrait être commercialisée fin 2026 ou début 2027, selon The Information, qui cite des sources proches du projet. Baptisées « Jayhawk », ces lunettes intelligentes seraient équipées d'un écran couleur pour un il permettant d'afficher des informations, ainsi que de microphones et de haut-parleurs.
Meta, Google et Samsung, entre autres, sont connus pour travailler sur des lunettes AR destinées au grand public, mais Amazon serait également en train de développer un modèle spécialement conçu pour ses livreurs.
Les lunettes intelligentes pour livreurs, dont Reuters a fait état pour la première fois l'année dernière, offriraient des indications détaillées tout au long des itinéraires de livraison et pourraient également être utilisées pour confirmer rapidement la livraison des colis, réduisant ainsi le temps nécessaire à la livraison.
Selon The Information, les spécifications destinées aux consommateurs et aux chauffeurs utiliseront la même technologie, mais les lunettes des chauffeurs auront probablement un design légèrement plus volumineux.
Les chauffeurs-livreurs d'Amazon pourraient utiliser ces lunettes AR dès juin prochain, le géant du commerce en ligne prévoyant d'en produire environ 100 000 unités.
La version plus élégante destinée aux consommateurs sera quant à elle en concurrence avec les lunettes AR de Meta, qui devrait dévoiler ses lunettes AR « Hypernova » lors du prochain événement Meta Connect, le 17 septembre.
Les nouvelles lunettes devraient être équipées d'un petit écran monoculaire de réalité augmentée pour les notifications et la navigation, ainsi que pour interagir avec Meta AI. Elles pourraient également être accompagnées d'un bracelet neuronal capable d'interpréter les gestes subtils des doigts et du poignet pour les contrôler. Selon certaines informations, le prix de l'appareil pourrait avoisiner les 800 dollars.
L'analyste et commentateur Ming-Chi Kuo a déclaré le mois dernier que les lunettes intelligentes très attendues de Meta auraient un objectif de vente modeste de 200 000 unités sur deux ans, ce qui les positionnerait « davantage comme un produit expérimental pour Meta ».
Meta a déjà lancé la série de lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, dont les modèles Oakley Meta HSTN qui ont récemment été lancés. Bien qu'elles permettent de prendre des photos et des vidéos et qu'elles soient équipées d'un système audio à oreille ouverte pour écouter de la musique et prendre des appels, elles ne disposent pas d'un affichage AR tête haute.
Si la récente initiative d'Amazon promet une plus grande efficacité lors des livraisons, l'utilisation par l'entreprise de technologies de surveillance auprès de ses chauffeurs soulève certaines interrogations. Dans une vidéo TikTok devenue virale, un livreur d'Amazon a révélé que le système de caméra IA de l'entreprise surveillait même les actions les plus insignifiantes, comme boire un café ou ajuster sa ceinture de sécurité. Publiée sous le pseudo @ambergirts, cette vidéo a été visionnée plus de 400 000 fois, alimentant le débat sur l'étendue de la surveillance dans les opérations logistiques d'Amazon.
Cette pratique de surveillance a déjà poussé certains employés à démissionner. Un rapport de 2021 de la Fondation Thomson Reuters évoque le cas d'un chauffeur d'Amazon qui a démissionné à cause des caméras connectées alimentées par l'IA installées dans les camions et qui enregistraient et analysaient ses expressions faciales ainsi que sa posture corporelle durant toute la durée de son service. Son départ témoigne d'un malaise plus général parmi les employés, qui craignent que les progrès technologiques ne se fassent au détriment de leur vie privée et de leur autonomie.
Sources : The information, Reuters
