À la fin du deuxième trimestre 2025, Nvidia contrôle environ 94 % du segment des cartes graphiques dédiées, tandis que la part de marché d'AMD est tombée à seulement 6 % et celle d'Intel est inexistante.

Un nouveau rapport confirme que Nvidia poursuit son expansion imparable dans le segment des GPU dédiées, réussissant à conquérir une part de marché encore plus importante que les années précédentes. Selon le cabinet de conseil Jon Peddie Research, la Green Team contrôle désormais 94 % du marché, soit une hausse de 2,1 % par rapport au trimestre précédent. Il n'y a qu'un seul concurrent viable, ce qui signifie qu'AMD a perdu 2,1 % de parts de marché, tandis qu'Intel reste pratiquement absent avec 0 % de parts.
Une étude de Jon Peddie Research (JPR) en juin 2025 a révélé que NVIDIA domine plus que jamais le marché des cartes graphiques dédiées. Ceux qui suivent le marché des GPU ne seront peut-être pas surpris, mais les chiffres restent impressionnants: NVIDIA détenait une part de marché colossale de 92 % au premier trimestre 2025. AMD ne détient que 8 % du marché des GPU dédiés, tandis que la présence d'Intel est quasi inexistante. Selon JPR, sur les 9,2 millions de cartes graphiques vendues au cours de cette période, les nouvelles Arc B580 et B570 d'Intel n'ont même pas eu d'impact statistique.
Fondée en 1993, Nvidia développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance et les applications mobiles et automobiles. Initialement axée sur les GPU pour les jeux vidéo, Nvidia a élargi leur utilisation à d'autres marchés, notamment l'intelligence artificielle (IA), la visualisation professionnelle et le calcul intensif. Les gammes de produits de l'entreprise comprennent les GPU GeForce pour les jeux et les tâches créatives, ainsi que les GPU professionnels pour l'informatique de pointe, la recherche scientifique et les applications industrielles.
Il n'y a qu'un seul concurrent viable, ce qui signifie qu'AMD a perdu 2,1 % de parts de marché, tandis qu'Intel reste pratiquement absent avec 0 % de parts. Malgré le lancement bien accueilli des cartes de la série 90, cela signifie que la part de marché d'AMD reste à seulement 6 %, alors que la Team Red continue de lutter pour faire une percée significative face au bulldozer Blackwell de Nvidia.
Il semble que les performances et les fonctionnalités de la série GeForce RTX 50 de Nvidia aient un impact important sur les décisions des utilisateurs, la RTX 5090 continuant à établir une référence élevée que personne d'autre ne peut égaler. Depuis l'arrivée du leader en janvier de cette année, les GPU RTX 50 Series plus abordables, de milieu et d'entrée de gamme, ont contribué à étendre la présence de Blackwell à tous les niveaux significatifs. Le nom de la marque joue probablement aussi un rôle, attirant une nouvelle génération de joueurs qui basent peut-être leurs achats uniquement sur la notoriété de la marque.
Soulignant la suprématie de Nvidia, AMD est complètement absent du segment haut de gamme, laissant GeForce sans concurrence dans le segment ultra-haut de gamme. De même, Intel ne joue que dans le segment milieu de gamme, principalement représenté par l'Arc B580. Si proposer des GPU plus puissants n'est pas une solution miracle, la concurrence à la pointe de la technologie fait cruellement défaut. À ce rythme, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que Nvidia ne prenne le contrôle total du marché, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et la santé du marché.
Un rapport de mai 2025 a révélé que Nvidia aurait discrètement augmenté les prix de presque toute sa gamme de produits, augmentant les GPU de jeu de 10 % et les accélérateurs d'IA jusqu'à 15 %. Le fabricant de puces est confronté à des vents contraires croissants dus aux droits de douane américains, aux restrictions à l'exportation et à l'augmentation des coûts de fabrication "Made in America". Le PDG de Nvidia a encouragé les autorités américaines à assouplir les restrictions à l'exportation.
Dans l'ensemble, la croissance du marché mondial des cartes graphiques a atteint 11,6 millions d'unités au deuxième trimestre 2025, soit une augmentation de 27 % par rapport au premier trimestre. Le rapport indique également que le taux d'équipement en cartes graphiques dans les ordinateurs de bureau pour le trimestre a augmenté à 154 %, soit une hausse de 2,3 % par rapport au trimestre précédent. Enfin, les livraisons de processeurs ont atteint 21,7 millions d'unités, soit une augmentation de 21,6 % d'un trimestre à l'autre, mais toujours en baisse de 4,4 % d'une année sur l'autre.
Étant donné que Nvidia et AMD ont pratiquement achevé leurs gammes de produits de la génération actuelle, le prochain changement sur le marché ne devrait pas se produire avant le lancement du matériel de nouvelle génération. Les remises de mi-cycle pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais il faudra un événement majeur de la part de la nouvelle génération AMD UDNA ou Intel Celestial pour inverser la tendance.
Selon le Dr Jon Peddie, président de Jon Peddie Research, cette dynamique du marché est en partie alimentée par la baisse des prix et les craintes liées aux droits de douane, les utilisateurs se précipitant pour acheter un GPU tant qu'il en restait en stock.
« Les prix des cartes graphiques ont baissé pour les modèles de milieu et d'entrée de gamme, tandis que ceux des modèles haut de gamme ont augmenté, et la plupart des détaillants ont été en rupture de stock. C'est très inhabituel pour le deuxième trimestre », a déclaré le Dr Peddie. « Nous pensons qu'il s'agit d'une continuation de la hausse des prix attendue en raison des droits de douane et des acheteurs qui tentent de prendre de l'avance. »
Source : Rapport du cabinet de conseil Jon Peddie Research
