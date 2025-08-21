À 82 ans, Judy Faulkner, fondatrice d'Epic Systems, s'engage à donner 99 % de sa fortune de 7,8 milliards de dollars via le Giving Pledge de Bill Gates et vend ses actions à des uvres caritatives

via le Giving Pledge de Bill Gates et vend ses actions à des uvres caritatives
À 82 ans, Judy Faulkner nest pas une milliardaire comme les autres. Fondatrice et PDG dEpic Systems, lune des plus grandes sociétés privées de logiciels médicaux au monde, elle a bâti une véritable « usine à logiciels » qui équipe aujourdhui plus de 300 millions de patients à travers la planète. Sa fortune personnelle, évaluée à 7,8 milliards de dollars, est principalement issue de sa participation dans lentreprise (environ 43 % des parts). Pourtant, là où beaucoup dautres auraient cherché à introduire leur société en Bourse ou à multiplier les acquisitions pour croître, Judy Faulkner a toujours privilégié un chemin différent : rester privée, indépendante, et concentrée sur lefficacité logicielle.
Née en 1943, fille dun pharmacien et de la directrice des Oregon Physicians for Social Responsibility (une organisation de professionnels de la santé et de défenseurs de la santé publique), Judy Faulkner a grandi dans un environnement où la créativité et la rigueur scientifique se côtoyaient. Après des études de mathématiques et dinformatique, elle développe dès les années 1970 une fascination pour lapplication des logiciels au domaine médical.
En 1979, elle cofonde avec le Docteur John Greist Human Services Computing, rebaptisée plus tard Epic Systems. L'entreprise a été lancée avec un investissement de 70 000 dollars de la part d'amis et membre de la famille, mais n'a jamais pris d'investissement de capital-risque ou de capital-investissement et reste une entreprise privée. Son idée est simple mais révolutionnaire : construire des dossiers médicaux électroniques fiables et intégrés, permettant aux hôpitaux, cliniques et médecins de suivre les patients tout au long de leur vie. Une vision pionnière, alors que la plupart des dossiers médicaux étaient encore sur papier.
Epic Systems est rapidement devenue un acteur incontournable de la santé numérique. Basée à Verona, dans le Wisconsin, lentreprise est connue autant pour ses performances techniques que pour sa culture dentreprise singulière.
Le campus dEpic ressemble davantage à un parc dattractions quà un siège social traditionnel. On y trouve des bâtiments thématiques inspirés de la littérature ou du cinéma : un château médiéval façon Harry Potter, des couloirs labyrinthiques décorés comme dans un roman fantastique, des cabanes perchées servant de salles de réunion. Cette atmosphère ludique stimule la créativité des employés, tout en renforçant un esprit de communauté.
Sur le plan stratégique, Epic se distingue par trois choix radicaux :
- Pas dintroduction en Bourse : Faulkner refuse que des investisseurs extérieurs dictent la vision de lentreprise.
- Pas dacquisitions massives : Epic a grandi organiquement, en développant ses propres technologies plutôt quen rachetant dautres sociétés.
- Le logiciel doit bien marcher.
Ces choix garantissent la pérennité dEpic, mais traduisent aussi une philosophie : lentreprise est au service de sa mission, pas de la spéculation.
Une fortune utilisée pour donner, pas pour accumuler
Les PDG qui détiennent des participations majoritaires dans leurs entreprises valant plusieurs milliards de dollars ont le pouvoir de s'enrichir de plus en plus, mais une dirigeante de 82 ans dans le secteur des technologies ne tire pas profit de sa position. Judy Faulkner, PDG d'Epic Systems, a revendu ses actions sans droit de vote à l'entreprise et a réinvesti les bénéfices ailleurs.
« Je n'ai jamais vendu une seule action pour mon propre compte », a récemment déclaré Faulkner.
Sur le papier, Faulkner vaut 7,8 milliards de dollars, grâce à sa participation de 43 % dans Epic. Cette société de logiciels de santé est l'un des plus grands acteurs privés du secteur technologique aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires annuel de 5,7 milliards de dollars. Mais la PDG, qui appartient à la génération silencieuse, ne cherche pas à faire fructifier son pécule, elle essaie au contraire de s'en débarrasser.
Malgré une fortune colossale, Judy Faulkner na jamais affiché le style de vie ostentatoire de nombreux milliardaires. Pas de yachts, de villas extravagantes ou de collections de luxe : sa richesse est restée concentrée dans Epic.
En 2015, elle a pris une décision radicale : signer le Giving Pledge (promesse de don), linitiative lancée par Bill Gates et Warren Buffett, qui rassemble des milliardaires sengageant à donner la majeure partie de leur fortune à des causes philanthropiques. Faulkner est allée encore plus loin en promettant de céder 99 % de son patrimoine.
Plus récemment, elle a commencé à vendre une partie de ses actions sans droit de vote pour financer sa fondation Roots & Wings, dédiée à laide aux enfants et familles à faibles revenus. Lidée est claire : transformer une richesse issue de la santé numérique en un levier de justice sociale.
Judy Faulkner, PDG d'Epic Systems, reverse les bénéfices tirés de la vente de ses actions sans droit de vote à des uvres caritatives. Elle défie également les normes de la Silicon Valley en dotant ses immeubles de bureaux de thèmes inspirés de « Harry Potter » et « Alice au pays des merveilles »
Une position dominante dans le domaine des logiciels de dossiers médicaux électroniques
Epic est surtout connu pour sa position dominante dans le domaine des logiciels de dossiers médicaux électroniques (DME). Un DME est une version numérique du dossier médical d'un patient, mise à jour par les médecins et les infirmières. Environ 42 % des hôpitaux de soins aigus aux États-Unis utilisent Epic, ce qui le place loin devant Oracle Health, qui occupe la deuxième place avec 23 %, selon un rapport publié en avril par Klas Research. Oracle a fait son entrée sur le marché en rachetant Cerner pour 28 milliards de dollars, une transaction qui a été conclue en 2022.
Epic affirme que sa technologie est utilisée dans 3 300 hôpitaux et 71 000 cliniques, et par 325 millions de patients dans le monde entier. À partir de lundi, des milliers de dirigeants du secteur de la santé se rendront au siège social d'Epic pour assister à la réunion du groupe d'utilisateurs de l'entreprise, l'un de ses plus grands événements annuels sur le campus.
Bien que la technologie d'Epic soit omniprésente dans une grande partie du secteur de la santé, les médecins, les administrateurs d'hôpitaux, les start-ups et les patients ont leur lot de plaintes concernant l'expérience utilisateur du logiciel et son interopérabilité, c'est-à-dire sa capacité à fonctionner avec d'autres outils.
« Avec environ un demi-million de cliniciens utilisant Epic, certains trouveront cela facile et d'autres difficile », a déclaré un porte-parole d'Epic dans un communiqué.
Depuis les débuts d'Epic, Faulkner a toujours été opposée à l'idée de diriger une société cotée en bourse et à ce qu'elle appelle la « tyrannie du trimestre ». Elle a déclaré être parvenue à cette conclusion après avoir étudié les sociétés cotées en bourse et lu les commentaires des actionnaires. « Ils étaient souvent virulents, car la seule chose qui les intéressait était le retour sur investissement », a déclaré Faulkner lors d'un entretien accordé à CNBC. « Parfois, il y a bien plus que cela. »
Sans les avantages des actions cotées en bourse, la fortune de Faulkner ne se multiplie pas au même rythme que celle de ses collègues fondateurs et PDG de sociétés technologiques. Cela ne la dérange pas.
Les critiques et controverses
Évidemment, lhistoire de Judy Faulkner nest pas sans débats. Epic Systems a été critiqué pour la complexité de ses logiciels, parfois jugés difficiles dutilisation par les professionnels de santé. Certains hôpitaux se plaignent aussi des coûts élevés liés à linstallation et la maintenance. Dautres observateurs soulignent que, malgré ses engagements philanthropiques, Faulkner a longtemps maintenu un système fermé autour dEpic, limitant linteropérabilité avec dautres logiciels médicaux. Un choix qui, selon ses détracteurs, peut compliquer le partage des données entre institutions de santé.
Mais ces critiques neffacent pas limpact colossal de lentreprise : Epic est aujourdhui un pilier du système de santé américain et sexporte à linternational.
Sa position dominante suscite toutefois de nombreuses controverses
Selon l'entreprise, Epic est utilisé par les 20 meilleurs hôpitaux du classement U.S. News & World Report et par les sept plus grands régimes d'assurance maladie du pays.
Sa position dominante suscite toutefois de nombreuses controverses.
Epic fait l'objet de deux poursuites judiciaires pour pratiques anticoncurrentielles depuis l'année dernière. La première a été intentée en septembre par la start-up Particle Health, qui accuse Epic d'avoir utilisé son pouvoir sur le marché des DSE pour « étouffer » la concurrence sur d'autres marchés émergents du secteur de la santé.
Epic a répondu qu'elle « se défendrait vigoureusement contre les accusations sans fondement de Particle ».
Le deuxième procès a été intenté en mai par CureIS Healthcare, une société de services de soins gérés qui affirme qu'Epic s'est livrée à un « plan à plusieurs volets visant à détruire » l'activité de CureIS. CureIS allègue qu'Epic a interféré dans ses relations avec ses clients, bloqué l'accès aux données nécessaires et soulevé des préoccupations infondées en matière de sécurité, selon une plainte.
Un porte-parole d'Epic a déclaré à CNBC au moment du dépôt de la plainte que la société « croit en une concurrence libre et loyale, et nous pensons également que nos clients sont les mieux placés pour choisir les solutions adaptées à leurs besoins, que ce soit avec Epic ou en adoptant d'autres produits et services ».
Les concurrents d'Epic accusent également depuis longtemps l'entreprise de protéger jalousement ses données et d'entraver les efforts visant à partager les informations des patients entre les différents fournisseurs.
Dans un article de blog publié l'année dernière, Ken Glueck, vice-président exécutif d'Oracle, a écrit que « tout le monde dans le secteur comprend que Judy Faulkner, PDG d'Epic, est le plus grand obstacle à l'interopérabilité des DSE ».
Dans ce cas, l'interopérabilité fait référence à l'échange de données de santé électroniques entre deux organismes de santé. Étant donné que les données de santé sont cloisonnées, stockées dans des dizaines de formats différents et protégées par des lois fédérales telles que la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (HIPAA), il s'agit d'une entreprise complexe.
Au fil des ans, des start-ups telles que Practice Fusion et DrChrono ont tenté de percer sur le marché des DSE en promettant une plus grande ouverture et des produits plus conviviaux, mais elles ne sont jamais parvenues à dépasser le stade de l'offre de niche. Certaines ont même complètement échoué.
