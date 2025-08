Implosion du Titan : un engin non immatriculé et non certifié, piloté par une manette de jeu bon marché, un PDG qui a complètement ignoré les inspections essentielles, des commandes inversées par inadvertance

Implosion du submersible Titan : un engin non immatriculé et non certifié, piloté par une manette de jeu bon marché,

un PDG qui a complètement ignoré les inspections essentielles et les procédures de maintenance préventive, des commandes « inversées par inadvertance »

Le mépris de la sécurité : une culture d’entreprise dangereuse

D'autres éléments du rapport



Dans un rapport final de plus de 300 pages, les garde-côtes américains ont analysé l'implosion du sous-marin Titan en 2023 sous tous les angles possibles et sont parvenus à une conclusion claire : Stockton Rush, PDG d'OceanGate, était un patron dangereux et profondément désagréable.Son entreprise a utilisé des « tactiques d'intimidation » pour contourner les contrôles réglementaires, l'environnement de travail était « toxique » et sa culture de la sécurité était « gravement défaillante ». Le Titan lui-même était « non documenté, non enregistré, non certifié [et] non classé ». Quant à Rush, il a réussi à « ignorer complètement les inspections essentielles,m les analyses de données et les procédures de maintenance préventive ». Le résultat a été un « événement catastrophique » qui s'est produit lorsque la pression de l'eau a fissuré le sous-marin et écrasé ses cinq occupants lors d'une plongée vers le site de l'épave du Titanic.Si Rush avait survécu, le rapport indique qu'il aurait été renvoyé devant les tribunaux.Lors d'une émission du Sunday Morning de CBS en 2022, le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, a fait une révélation amusante au journaliste David Pogue. « Nous faisons fonctionner l'ensemble avec cette manette de jeu », avait déclaré Rush à l'époque en brandissant une manette Logitech F710 avec des extensions de pouce imprimées en 3D. La manette est « sans fil » et constitue la principale méthode de contrôle du submersible Titan. Le journaliste s'est montré très surpris. Pogue rit. « Allez ! », dit le journaliste en se couvrant les yeux de sa main. La vidéo de l'émission avait suscité des réactions mitigées à l'époque.À cette époque, la manette de jeu était déjà utilisée depuis des années dans les sous-marins d'OceanGate ; une vidéo de 2014 montrait qu'elle était utilisée pour contrôler le précédent sous-marin Cyclops I de la société. En 2016, OceanGate a utilisé le Cyclops I pour plonger sur l'épave de l'Andrea Doria au large de Nantucket, dans le Massachusetts.L'équipe d'OceanGate a passé deux jours sur le site, effectuant des scans 2D et 3D du navire coulé, jusqu'à ce que Rush coince le Cyclops I « sous la proue de l'épave de l'Andrea Doria » et ne parvienne plus à le dégager. Selon le rapport, Rush a alors « perdu son sang-froid et refusé de laisser [le copilote] l'aider à résoudre la situation. Lorsqu'un spécialiste de mission a suggéré à Rush de remettre le contrôleur au copilote, ce dernier a déclaré que le contrôleur lui avait été jeté à la figure. Après avoir récupéré le contrôleur, le copilote a réussi à dégager le Cyclops I de l'épave ».Les sous-marins de Rush se sont emmêlés avec les épaves qu'ils visitaient à plusieurs reprises. En 2022, un an avant l'accident mortel, le Titan a effectué une plongée réussie vers le Titanic, mais celle-ci n'a pas été sans incident. Le Titan était piloté « par un expert du Titanic qui n'était ni un employé d'OceanGate ni un pilote qualifié ». Lorsque le sous-marin a atteint le fond de l'océan, il s'est rapproché de l'épave et l'un de ses patins s'est physiquement emmêlé dans le Titanic. Il a pu se libérer, mais le rapport souligne « l'absence de plan d'atténuation des risques en cas d'enchevêtrement en profondeur chez OceanGate, mise en évidence par l'absence d'un ROV de secours ou d'un sous-marin secondaire pour aider à libérer le Titan de l'enchevêtrement si la situation avait été plus grave ».Rush avait également l'habitude de faire fi des critiques ou des inquiétudes. Par exemple, lors d'une plongée vers le Titanic en 2021, « plusieurs pannes critiques d'équipement se sont produites, notamment un dysfonctionnement des moteurs des poids de chute, ce qui a nécessité l'éjection du plateau des poids de chute pour commencer la remontée ». Mais Rush ne voulait pas larguer tout le plateau, car cela aurait pu perturber les missions futures, puisqu'il n'y avait « pas de plateaux de poids de descente de rechange ». Au lieu de cela, Rush avait prévu que le sous-marin « redescende au fond de l'océan et y reste jusqu'à 24 heures, jusqu'à ce que les anodes sacrificielles du Titan se détériorent et libèrent les poids d'urgence ».Bien que cette décision devait être prise par le directeur de mission, Rush l'a prise lui-même. Son « refus d'obéir aux ordres du directeur de mission a placé l'équipage du Titan dans une situation dangereuse à une profondeur extrême d'environ 3 800 m », indique le rapport. Finalement, le sous-marin a pu larguer une partie des poids sans perdre tout le mécanisme du plateau et a remonté à la surface en toute sécurité, mais l'incident a révélé « un mépris dangereux pour l'autorité du directeur de mission et une volonté d'exploiter le Titan à grande profondeur malgré de multiples dysfonctionnements de l'équipement ».Rush avait tout simplement peu de patience en matière de sécurité ; il licenciait ceux qui tentaient de retarder son projet pour des raisons de sécurité, et si une idée était rapide et facile à mettre en œuvre, il était souvent prêt à l'essayer. À un moment donné, Rush a demandé à l'équipe de n'utiliser que quatre boulons pour fixer le dôme de 1,5 tonne du Titan au sous-marin lorsqu'il était hors de l'eau, alors qu'il était prévu d'en utiliser 18. Il a pris cette décision parce que « cela prenait moins de temps ». Son directeur de l'ingénierie lui a fait part de ses inquiétudes, mais celles-ci ont été ignorées. En 2021, lorsque le Titan a été hissé sur le pont d'un navire, ces boulons se sont tous rompus et l'énorme dôme s'est écrasé sur la plate-forme de lancement océanique du sous-marin.Le rapport contient bien d'autres exemples de ce genre, notamment le moment où les commandes des propulseurs du Titan ont été « inversées par inadvertance » et où toute la mission a dû être pilotée « à l'envers », mais même la longue liste des problèmes de sécurité mentionnés dans le rapport « ne représente qu'une fraction des incidents survenus au cours des expéditions du Titan ».Rush subissait des pressions financières, ce qui semble expliquer certaines de ces décisions et a peut-être finalement conduit à sa mort. OceanGate a par exemple décidé de faire des économies en stockant le sous-marin Titan à l'extérieur pendant l'hiver canadien, « exposant ainsi la coque à des fluctuations de température extrêmes [qui] ont compromis l'intégrité de la coque du Titan ».Au final, la coque a cédé. L'implosion qui en a résulté a été « catastrophique » et la mort « immédiate ». Il a fallu deux secondes pour que le son de l'explosion remonte à travers la colonne d'eau. À ce moment-là, « l'équipe de communication et de suivi du Titan à bord du Polar Prince [navire] a entendu un « bang » provenant de la surface de l'océan, que l'enquête a ensuite corrélé à l'implosion du Titan. Après cela, toutes les communications et le suivi avec le Titan ont été perdus ».Source : rapport des gardes côtes L'utilisation d'une manette de jeu vidéo et d'une coque en fibre de carbone était-elle une preuve d'innovation ou un signe de négligence dangereuse ? Quand est-il acceptable de substituer des technologies grand public à des systèmes certifiés dans des environnements à haut risque ?Comment expliquer que des ingénieurs expérimentés aient été écartés pour avoir exprimé des doutes techniques ? Les startups technologiques doivent-elles adopter des structures de contrôle plus proches des industries à risques ?