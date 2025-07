Le logiciel 3D open source Blender arrive sur les tablettes autonomes : une version est en cours de développement pour l'iPad Pro d'Apple, puis ultérieurement pour Android et les autres tablettes graphiques.

Envoyé par Extrait de l'annonce Envoyé par Les interfaces multitouch telles que les tablettes sont courantes depuis des années, mais ce n'est que récemment, grâce à l'augmentation de la puissance de traitement, qu'elles ont commencé à servir de principaux appareils informatiques. Afin de soutenir la mission de Blender qui consiste à rendre la technologie 3D accessible à tous, il est important d'adopter pleinement ces plateformes.



Parmi ces appareils, on trouve notamment l'iPad d'Apple, la Surface de Microsoft, la MatePad de Huawei et la MovinkPad de Wacom.



L'idée est d'apporter toute la puissance de Blender à ces appareils. Cela nécessite de s'adapter aux paradigmes spécifiques à chaque plateforme, mais aussi d'offrir des interfaces utilisateur plus orientées vers les tâches, avec une densité d'informations réduite. Pour ce faire, il faudra étendre les méthodes de saisie existantes et améliorer les espaces de travail et les modèles d'application, qui fonctionneront sur une version standard de Blender.



La plateforme initiale sur laquelle cette idée sera testée est l'iPad Pro d'Apple avec l'Apple Pencil, suivie par Android et d'autres tablettes graphiques à l'avenir.



Bien que les tablettes autonomes soient la cible principale, les principes de conception fondamentaux s'appliquent à toutes les plateformes. Cela signifie que toute amélioration de l'interface utilisateur/expérience utilisateur profitera immédiatement aux utilisateurs réguliers de tablettes, même si Blender est en cours de portage pour fonctionner en mode natif sur les appareils ciblés.



Les artistes qui ont besoin d'un stylet pour des tâches spécialisées (peinture, sculpture, animation 2D).

Les artistes qui utilisent principalement des tablettes.

Les artistes qui ont besoin de Blender lors de leurs déplacements.

Fenêtre unique en plein écran.

Un écran relativement petit.

Pas de clavier/souris (à l'achat, leur utilisation doit être facultative).

Une interface multi-entrées (tactile + stylet).

Une puissance de traitement et une batterie limitées.

Un système de fichiers cloisonné.

Modèle d'application personnalisé.

Superposition de la fenêtre du menu roulant (Ctrl/Cmd, Shift, Alt, Favoris rapides).

Les onglets de la barre latérale utilisent des icônes.

Accès rapide à l'Outliner et à l'éditeur de propriétés dans la fenêtre 3D.

Les menus réduits par défaut.

Une superposition d'aide avec des raccourcis sélectionnés.

Le panneau d'outils, déplacé de l'onglet de la barre latérale vers une fenêtre contextuelle flottante.

L'en-tête des paramètres des outils a été supprimé :

les paramètres spécifiques aux outils sont affichés dans le panneau d'outils flottant. Les paramètres/options de mode ont été déplacés vers la barre latérale.



Éditeur de favoris rapides.

Superposition d'aide avec des raccourcis sélectionnés.

Prise en charge des icônes pour les onglets de la barre latérale.

Onglets de la barre latérale activables/désactivables (déjà disponibles dans Blender 5.0 alpha).

Événements et gestes multi-touch.

Gestion de plusieurs éditeurs/régions actifs.

Menu roue.

Barre d'état interactive (c'est-à-dire appuyez sur les étiquettes de raccourci pour basculer).



Blender est un ensemble d'outils logiciels graphiques 3D gratuits et open source qui fonctionne sous Windows, macOS, BSD, Haiku, IRIX et Linux. Il est utilisé pour créer des films d'animation, des effets visuels, des œuvres d'art, des modèles imprimés en 3D, des animations graphiques, des applications 3D interactives et de la réalité virtuelle. Il est également utilisé dans la création de jeux vidéo.Blender se prépare à franchir une nouvelle étape : la prise en charge complète des tablettes avec saisie tactile et stylet. Le logiciel disposera d'une interface utilisateur personnalisée, axée sur les plateformes multitouch telles que l'iPad, Microsoft Surface, Huawei MatePad et Wacom MovinkPad. L'objectif est de rendre toutes les fonctionnalités de Blender disponibles sur ces appareils, en commençant par la manipulation et la sculpture d'objets de base.Le passage aux tablettes implique que Blender mette en œuvre plusieurs ajustements clés de l'interface utilisateur. Des interfaces utilisateur orientées tâches avec une densité d'informations moindre sont en cours de développement. De plus, des espaces de travail et des modèles d'application améliorés fonctionneront en plus de la version standard de Blender. Cela devrait améliorer la convivialité sur les écrans à espace limité, sans clavier ni souris.Le premier environnement de test est l'iPad Pro d'Apple en combinaison avec l'Apple Pencil. Les tablettes Android et autres appareils graphiques suivront. Cependant, ces ajustements ne concernent pas exclusivement les appareils mobiles : les utilisateurs d'ordinateurs de bureau équipés d'un stylet ou d'un écran tactile bénéficieront également des mêmes améliorations de l'interface.Le projet ne vise pas à créer une version simplifiée de Blender. L'objectif est de rendre les outils existants accessibles aux artistes qui travaillent souvent en déplacement ou qui utilisent des tablettes comme principal outil de travail. Pensez aux sculpteurs, aux animateurs 2D ou aux artistes qui préfèrent la saisie au stylet.Les plus grands défis résident dans le fait de travailler sur une seule fenêtre, sans clavier et avec une puissance de calcul limitée. Blender répond à cela avec des éléments d'interface utilisateur flottants et des menus contextuels qui occupent moins d'espace à l'écran. Néanmoins, le principe reste que les utilisateurs de tablettes doivent avoir les mêmes capacités que les utilisateurs d'ordinateurs de bureau.Blender partage déjà les premières maquettes de l'interface pour tablette. Le développement en est encore à ses débuts, mais il se concentre clairement sur l'accessibilité multiplateforme sans compromettre les fonctionnalités.Le public cible est constitué des « utilisateurs de Blender ». Il n'y a pas de distinction entre les utilisateurs d'ordinateurs de bureau et ceux de tablettes, de la même manière que les utilisateurs de souris/clavier et de tablettes graphiques sont traités de la même manière. Par conséquent, il n'y a pas d'intention spécifique de simplifier ou d'adapter Blender pour plaire à un public qui pourrait ne pas être familier avec Blender ou la 3D.L'intention est de rendre Blender entièrement accessible aux utilisateurs travaillant avec ces appareils, par exemple :Bien que l'objectif final soit une expérience Blender complète, l'accent sera initialement mis sur la manipulation et la sculpture d'objets de base. Viendront ensuite le Grease Pencil et le storyboarding, qui sont légèrement plus avancés car ils nécessitent des outils d'animation.Travailler sur une tablette autonome comporte son lot de limitations logicielles et matérielles, telles que :Certaines tablettes peuvent être associées à un clavier et un trackpad, auquel cas elles devraient offrir la même expérience que sur un ordinateur de bureau. De même, l'inverse s'applique également : travailler sur un ordinateur de bureau associé à une tablette graphique (par exemple, Wacom Cintiq) devrait offrir les mêmes avantages que travailler sur une tablette autonome.Les maquettes actuelles tentent de montrer comment Blender pourrait s'adapter pour fonctionner dans une « zone unique », avec un contexte temporaire rendu disponible grâce à des régions flottantes. Bien que cela contraste en partie avec le paradigme de conception sans chevauchement, il s'agit d'un bon compromis entre la fourniture d'un espace de travail suffisant et l'accès rapide aux éditeurs essentiels.Cette image montre :Vous pouvez voir :L'objectif est d'implémenter de nouvelles fonctionnalités de base dans Blender tout en concevant un modèle d'application personnalisé adapté à des appareils tels que l'iPad.De nombreuses améliorations en termes d'ergonomie bénéficieront également à la version de bureau de Blender. Par exemple :Certaines fonctionnalités seront spécifiques aux tablettes et autres appareils tactiles :Le modèle d'application spécifique aux tablettes devrait être disponible dans les versions bureau et tablette de Blender.La Fondation Blender (2002) est une organisation indépendante d'utilité publique dont l'objectif est de fournir un pipeline de création 3D complet, gratuit et open source, géré par des projets publics sur blender.org. Le Fonds de développement est la principale source de revenus de la Fondation Blender. Il est principalement utilisé par le Blender Institute (société exploitante de la Fondation Blender) pour soutenir les activités liées à Blender, telles que la documentation, la maintenance et l'hébergement des services blender.org, l'organisation d'événements (SIGGRAPH, GDC, etc.) et les frais de comptabilité et d'administration.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?