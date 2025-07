Les joueurs de jeux vidéo dépensent plus qu'ils ne peuvent se le permettre dans les coffres-surprise, ce qui est potentiellement préjudiciable d'un point de vue financier, selon une analyse.

Nous avons réanalysé les données publiques de l'enquête multinationale d'Etchells et al. et de l'enquête chinoise de Xiao et al. sur les dépenses liées aux coffres-surprise, dans le but de clarifier les divergences de résultats entre ces études et d'autres études sur la relation entre les dépenses liées aux coffres-surprise et la détresse psychologique. Trois résultats clés sont ressortis de notre nouvelle analyse.Premièrement, si l'on considère la détresse psychologique comme une mesure continue, les dépenses liées aux coffres-surprise sont associées à une augmentation de la détresse psychologique lorsqu'elles sont normalisées par rapport au revenu disponible dans l'ensemble de données d'Etchells et al. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble de données de Xiao et al. La raison de cette divergence n'est pas claire. Nous supposons qu'elle peut être due à des facteurs socioculturels, ou à l'éventail restreint causé par l'utilisation par Xiao et al. d'un indice de détresse psychologique à 6 items plutôt qu'à 10 items.Deuxièmement, ces résultats se reflètent dans la mesure du bien-être psychologique (WEMWBS). L'ensemble de données d'Etchells et al montre qu'une augmentation des dépenses en fonction du revenu disponible est associée à une réduction du bien-être. L'ensemble de données de Xiao et al n'aboutit pas à un tel résultat.Troisièmement, lorsque la détresse psychologique est considérée comme un résultat catégorique (conformément aux instructions de codage explicites des échelles K-6 et K-10), pour l'ensemble de données d'Etchells et al, les joueurs qui achètent des coffres-surprise courent un risque élevé d'éprouver une détresse psychologique extrême à mesure que leurs dépenses se rapprochent de la parité avec leur revenu disponible. Ce risque était partiellement ou totalement atténué par le fait d'être un joueur à problèmes. Étant donné que des données récentes suggèrent que l'utilisation de coffres-surprise pourrait constituer une voie de migration vers le jeu conventionnel, il n'est pas clair si cela doit être considéré comme impliquant que le risque est dû au risque de jeu plus largement, ou si l'utilisation de coffres-surprise peut conduire aux deux résultats, entraînant une colinéarité complexe entre les deux. Étant donné que les recherches de Brooks et Clark montrent une voie bidirectionnelle complexe, nous pensons que la deuxième hypothèse est probable, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier ces résultats.En revanche, l'ensemble de données de Xiao et al. n'a montré aucune augmentation du risque de détresse extrême en fonction des dépenses liées aux coffres-surprise, qu'elles soient normalisées ou non par rapport au revenu disponible. Les raisons de cette divergence ne sont pas claires. Toutefois, il convient de noter que le K-6 semble moins bien identifier la détresse psychologique extrême dans cet ensemble de données.De nombreux prédicteurs conventionnels de la détresse extrême, tels que la diversité des sexes, un risque modéré de jeu ou un revenu disponible plus faible, n'ont pas été associés à un risque élevé. En outre, les taux globaux de détresse extrême étaient beaucoup plus faibles dans les données de Xiao et al que dans celles d'Etchells et al. Cette situation est encore compliquée par l'existence potentielle de facteurs socioculturels entre la République populaire de Chine et les divers pays à prédominance occidentale dans les données d'Etchell et al.Pour l'instant, ces données nous amènent à recommander deux orientations importantes pour le domaine. Premièrement, lorsque cela est possible, il semble approprié de conserver l'ensemble de l'échelle K-10, étant donné l'absence de discrimination observée pour l'échelle K-6 dans cette réanalyse. D'autres études devraient examiner la pertinence de ces échelles dans des contextes culturels divers afin de mieux comprendre quand et comment elles sont le mieux utilisées. Deuxièmement, nous recommandons de mener d'autres études interculturelles sur la question des coffres-surprise afin de mieux comprendre où et pourquoi les différences socioculturelles peuvent se produire.Un résultat notable est que dans les deux ensembles de données, au moins certains joueurs ont déclaré avoir dépensé à parité ou plus, ce qui suggère qu'au moins certains participants déclarent avoir dépensé plus que ce qu'ils déclarent avoir comme revenu disponible chaque mois pour les coffres-surprise. D'un point de vue critique, par définition, cela suggère que pour au moins certains joueurs, les coffres-surprise sont potentiellement préjudiciables sur le plan financier. Ces résultats concordent également avec les recherches montrant qu'une petite proportion de joueurs dépensent beaucoup d'argent dans les coffres-surprise.Dans certains contextes au moins, lorsque les participants dépensent une part plus importante de leur revenu disponible dans des coffres-surprise, la détresse psychologique augmente et le bien-être psychologique diminue. Cela reproduit des résultats antérieurs suggérant que les coffres-surprise sont associées à la détresse psychologique (bien que la direction causale de cette association reste inconnue), et prolonge les travaux démontrant une association entre la détresse psychologique et les dépenses liées aux coffres-surprise.