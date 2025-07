Le bénéfice par employé de Valve provenant des commissions de Steam a été révélé, et avec 3,5 millions de dollars par salarié, cela fait paraître Apple et Facebook comme des entreprises de seconde zone

Une rentabilité par employé qui dépasse largement celle des concurrents

La culture d'entreprise de Valve serait en partie à l'origine de ce succès

Valve Corporation (Valve) est une société américaine de développement de jeux vidéo fondée par l'ancien employé de Microsoft Gabe Newell. L'éditeur est connu pour avoir développé des titres classiques tels que les séries « Half-Life » et « Counter Strike », ainsi que pour exploiter la plateforme de vente de jeux PC et le lanceur de jeux Steam. Steam a été initialement développé pour résoudre le problème du piratage des jeux PC au début des années 2000.Il intègre les mises à jour des jeux, la prévention du piratage et la prévention de la triche dans une seule plateforme. Cette commodité pour les joueurs a fait de Steam la plateforme par défaut pour les jeux PC, lui permettant d'établir une position dominante qui représente environ 70 % de l'ensemble du marché et de générer une rentabilité phénoménale. Malgré son importance dans l'industrie du jeu vidéo, Valve demeure une entreprise relativement petite.Steam prélève une commission standard de 30 % sur la majorité des ventes de jeux et contenus numériques. Cette politique, bien que parfois critiquée par les développeurs, reste extrêmement profitable à Valve, qui opère avec une structure légère et peu d’employés par rapport à l’ampleur de sa plateforme. (Pour rappel, Epic Games poursuit Apple et Google pour la commission de 30 % qu'ils prélèvent sur les achats numériques via l'App Store et le Play Store .)En 2024, des documents judiciaires divulgués dans le cadre d' un procès intenté contre Valve par le studio indépendant Wolffire Games ont révélé que les revenus provenant des commissions de Steam devraient atteindre environ 2 milliards de dollars en 2021, avec des bénéfices d'exploitation estimés entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars. Il est particulièrement intéressant de noter que ces bénéfices importants sont générés par un très petit nombre d'employés.En 2021, Valve compte au total 336 employés, ce qui signifie que chaque personne a réalisé environ 3,5 millions de dollars de bénéfices rien qu'avec les commissions Steam. Le revenu net par employé de Valve était plus élevé que le revenu net par employé de 780 400 dollars de Facebook, en deuxième position (et bien plus élevé que les 476 160 dollars d'Apple, en troisième position). Aucun autre géant de la technologie ne fait mieux que Valve sur ce point.Précisons que les chiffres de Facebook datent de 2018 et ceux de Valve de 2021. Cela dit, nous comparons l'ensemble de Facebook à une partie seulement des revenus de Valve (les commissions Steam), de sorte que l'on pourrait s'attendre à ce qu'une véritable comparaison soit encore plus défavorable à Meta and Co. Il n'en reste pas moins que Facebook compte des dizaines de milliers d'employés alors que Valve n'en compte quelques centaines.De plus, si l'on ne considère que les employés de Steam des départements administratifs et de gestion, le chiffre atteint le montant stupéfiant de 11,4 millions de dollars par employé, dépassant de loin non seulement d'autres géants technologiques, mais même les sociétés financières de Wall Street en 2018.Le graphique ci-dessous montre les revenus de commissions (en millions) que Steam tire des ventes de jeux sous forme de graphique à barres, la marge d'exploitation sous forme de graphique à lignes vertes et la marge brute sous forme de graphique à lignes rouges. Il montre que la croissance explosive des revenus provenant des commissions, combinée au maintien et à l'amélioration des marges d'exploitation élevées, a généré d'énormes profits pour Valve.La rentabilité de Valve grâce à Steam serait liée à plusieurs facteurs. Selon le Financial Times, l'un des principaux facteurs à l'origine de ce succès est la culture d'entreprise unique de Valve. L'entreprise a une structure organisationnelle « horizontale », sans managers ni hiérarchies formelles, dans laquelle les employés dirigent les projets de manière autonome et déplacent leurs bureaux pour se rapprocher de ceux avec lesquels ils souhaitent collaborer.D'un autre côté, cette culture libre présente également l'inconvénient d'un rythme de développement extrêmement lent des nouveaux jeux, et le système de « classement par pile », dans lequel les collègues s'évaluent mutuellement et décident des récompenses, met l'accent sur les résultats à court terme.Valve a également fait l'objet de controverses en raison de son approche laxiste. Des concurrents ont intenté des poursuites antitrust contre l'entreprise pour pratiques anticoncurrentielles, et les forums de discussions de Steam ont également été critiqués pour être un terreau fertile pour l'extrémisme. Valve a répondu en déclarant que sa politique en matière de contenu autorisait pratiquement tout « à l'exception des contenus illégaux ou des simples trolls ».L'homme qui a instauré cette culture d'entreprise est le célèbre fondateur libertarien Gabe Newell, qui serait rarement vu au bureau ces dernières années et vivrait désormais sur un bateau. Il s'intéresse de près à la technologie d'interface cerveau-ordinateur (ICO), qui connecte le cerveau à un ordinateur, et a fondé une nouvelle startup appelée Starfish Neuroscience. Starfish devrait lancer sa première puce cérébrale dans le courant de l'année.Selon les analystes, si Gabe Newell quittait la direction, Valve deviendrait une cible d'acquisition intéressante pour de nombreux géants de technologies. Des concurrents tels que Microsoft, qui a acquis Activision Blizzard en 2023 , Google, Tencent et Sony seraient ravis de mettre la main dessus.Valve jouit d'une rentabilité exceptionnelle grâce à Steam, sa plateforme de distribution de jeux vidéo qui est devenue le standard de facto du marché. Les informations extraites des documents divulgués donnent une idée des dépenses de Valve en matière de personnel. En outre, les analystes estiment que, compte tenu de l'immense popularité de Steam, ces dépenses ne représentent probablement qu'une infime partie des recettes globales de Valve.Les marges bénéficiaires d'exploitation de Steam (ses gains moins les dépenses liées au fonctionnement de Steam et de Valve en général) sont passées de 30 % à un peu moins de 60 %. Mais certains critiquent l'hypothèse selon laquelle ce succès est lié à la culture d'entreprise unique de Valve.« Valve a sauvé le jeu sur PC alors que d'autres grandes entreprises, dont Microsoft, ont abandonné le PC pour se concentrer sur le marché lucratif des consoles (jeux vidéo domestiques), et ils n'ont pas simplement suivi la tendance. Les autres grandes entreprises qui sont récemment revenues sur le marché du PC sont des acteurs opportunistes qui pourraient à nouveau détruire le jeu sur PC au profit de leurs propres consoles », a écrit un critique.Dans sa plainte contre Valve, Wolffire Games affirme que Steam est un véritable monopole pour les jeux sur PC . Wolffire Games accuse Valve d'utiliser son monopole pour obliger les développeurs à payer des commissions onéreuses pour diffuser des jeux sur Steam, tout en supprimant illégalement la concurrence.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des performances de Valve en dépit de son personnel très réduit ?Selon vous, à quoi est due la rentabilité exceptionnelle de Steam ? À sa culture d'entreprise ?Quelle appréciation faites-vous des rémunérations brutes versées par Valve à ses différentes équipes ?Quels sont les avantages et les inconvénients d'un effectif aussi réduit pour une entreprise telle que Valve ?