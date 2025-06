Un ingénieur logiciel crée un bloqueur de publicité pour le monde réel à l'aide des lunettes de réalité augmentée de Snap et l'IA Gemini de Google, plus de produits ni de marques dans votre vie quotidienne

🚫🕶️ I've been building an XR app for a real-world ad blocker using Snap @Spectacles. It uses Gemini to detect and block ads in the environment.



It’s still early and experimental, but it’s exciting to imagine a future where you control the physical content you see. pic.twitter.com/ySkFfF6rxS — Stijn Spanhove (@stspanho) June 19, 2025

Le gadget souffre actuellement de nombreuses limites

Sur Internet comme dans le monde réel, nous sommes constamment confrontés à des campagnes de publicité de tout genre. Mais contrairement aux publicités diffusées via les plateformes en ligne, vous ne disposez d'aucun moyen pour bloquer les panneaux d'affichage et les publicités de la vie réelle. Du moins, il n'y en avait pas auparavant. L'ingénieur logiciel belge Stijn Spanhove veut remédier à cela en s'appuyant sur l'IA et la réalité augmentée.De nombreuses personnes pourraient être tentées par l'idée de bloquer les horreurs visuelles de la vie réelle, comme les publicités dans les arrêts de bus. Dans un billet sur X (ex-Twitter), Stijn Spanhove a montré qu'il travaille actuellement sur une application de réalité augmentée qui fait exactement cela.« J'ai développé une application de réalité augmentée qui se comporte comme un bloqueur de publicités dans le monde réel à l'aide des lunettes Snap Spectacles. Elle utilise Gemini pour détecter et bloquer les publicités dans l'environnement. Il s'agit encore d'un projet expérimental à un stade précoce, mais il est passionnant d'imaginer un avenir où l'on pourrait contrôler le contenu physique que l'on voit », a écrit Stijn Spanhove sur X.Plus précisément, Stijn Spanhove a conçu une application de blocage de la publicité à utiliser avec les lunettes de réalité augmentée Spectacles de cinquième génération de Snap. L'IA Gemini de Google identifie en temps réel les publicités et les marques visibles à travers les lunettes connectées et les bloque rapidement. Selon la démo partagée sur X, Gemini remplace la publicité par un rectangle rouge intrusif, qui peut être aussi gênant que la publicité.Mis à part ce petit défaut, la démo n'en est pas moins impressionnante. La cohérence positionnelle de l'application est remarquable, et on la voit bloquer les panneaux publicitaires, les annonces dans les journaux et même les emballages alimentaires de marque une fois activée. Cela est possible grâce à l'utilisation de la bibliothèque Depth Cache de Snap partagée via GitHub, mais cela rend également l'application exclusive à Spectacles pour le moment.Le gadget a suscité de vives réactions en ligne. Certains ont salué le concept d'espace visuel contrôlé par l'utilisateur, tandis que d'autres ont critiqué les rectangles rouges invasifs, les jugeant plus dérangeants que les publicités elles-mêmes. De nombreuses suggestions proposent à Stijn Spanhove de remplacer les rectangles rouges par des alternatives plus agréables visuellement, telles que « des images de la végétation locale ou de la faune ».Les rectangles rouges indiquent également le nom de la marque cachée, comme « bol. panneau d'affichage », transformant ainsi la suppression des publicités en une sorte de mise en avant de la marque en temps réel. « Si je peux choisir de remplacer toutes les publicités par des vidéos de chiots et de chatons ou des scènes de nature ou juste un tas d'œuvres d'art, ce serait génial. Sinon ce serait un gadget totalement inutile », note un critique.Un autre commentaire a suggéré que Stijn Spanhove permette aux utilisateurs de créer un dossier personnalisé contenant des visuels de remplacement, notamment des photos personnelles ou familiales. D'autres ont demandé une prise en charge multiplateforme, mais l'application ne fonctionne actuellement qu'avec les lunettes Spectacles. Les appareils tels que l'Apple Vision Pro ou le Meta Quest nécessiteront des efforts de développement distincts.Comme les lunettes Spectacles utilisent des écrans transparents, les rectangles ne peuvent pas bloquer complètement la lumière, de sorte que la publicité d'origine apparaît parfois faiblement. De plus, le champ de vision étroit de 46 degrés des Spectacles limite la couverture à ce qui se trouve directement devant.Stijn Spanhove a souligné que le projet n'en est qu'à ses débuts ; l'ingénieur logiciel continue de réfléchir à l'avenir de l'application. Dans son billet sur X, il a fait allusion à des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité de remplacer le rectangle rouge intrusif par des photos personnelles ou du texte provenant d'une application de notes. Toutefois, ces propositions soulèvent également des inquiétudes en matière de confidentialité.Malgré ses limites, le projet arrive à un moment où les géants technologiques tels que Meta et Microsoft ont revu à la baisse leurs ambitions en matière de réalité augmentée. Meta a admis qu'il n'a pas encore trouvé d'utilisation convaincante pour ses lunettes de réalité augmentée Orion en cours de développement. Snap, quant à lui, loue ses Spectacles aux développeurs pour 99 $ par mois, rendant ainsi possibles des expériences telles que celle-ci.En parlant de Meta, le fait que ce que vous photographiez ou enregistrez avec les lunettes connectées Ray-Ban de l'entreprise puisse être utilisé pour entraîner des modèles d'IA est controversé, car cela soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de protection de la vie privée L'on peut mentionner également un projet étudiant de Harvard qui utilise les lunettes Ray-Ban de Meta pour identifier en temps réel toute personne que le porteur regarde . Les lunettes utilisent la reconnaissance faciale pour afficher instantanément l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse d'une personne. Les abus potentiels des appareils technologiques portables suscitent des inquiétudes et soulignent la nécessité d'une réglementation.Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du gadget présenté ci-dessus ? Le trouvez-vous utile ?Que pensez-vous de la possibilité de bloquer les panneaux publicitaires dans la vie réelle ?À quoi ressemblera un monde où nous pourrons contrôler ce que nous voyons, ou peut-être qui nous voyons ?