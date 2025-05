Le projet de décompilation de Mario Kart 64 est achevé à 100 %, après le premier jeu Gamecube à avoir un projet de décompilation achevé avec « Mario Party 4 », le projet a commencé en 2020.

Les projets de décompilation continuent d'augmenter jour après jour, et cette semaine, un projet de décompilation pour un jeu Gamecube est arrivé à son terme, devenant ainsi la toute première décompilation entièrement terminée pour un titre Gamecube, le jeu en question n'étant autre que Mario Party 4.Chaque jour, plusieurs titres de la Nintendo 64 continuent de faire l'objet de projets de décompilation, et les portages PC sont disponibles peu de temps après, généralement par une autre équipe qui effectue le processus de portage PC sur la base de la décompilation, ou, en cas d'utilisation de la recompilation, le portage PC est accompagné du code recompilé. Les jeux Nintendo 64, Gameboy Advance et Xbox 360 (comme Sonic Unleashed récemment) étant de plus en plus décompilés, ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres consoles des années 2000 ne le soient également, et la Gamecube vient maintenant de rejoindre le groupe.Alors que plusieurs jeux de l'ère Gamecube ont déjà des projets de décompilation en cours, comme The Legend of Zelda : The Wind Waker et The Legend of Zelda : Twilight Princess (parmi beaucoup d'autres), Mario Party 4 est le tout premier titre Gamecube à atteindre une décompilation complète, et bien que les pourcentages d'achèvement du code complet et de la REL soient inférieurs aux 100 % (respectivement 99,88 % et 99,37 %), on peut supposer que le jeu entier a été décompilé.Mario Party 4 étant désormais décompilé, ce n'est qu'une question de temps avant que des personnes talentueuses ne commencent à se pencher sur le code du jeu et à travailler sur le développement d'un portage PC du jeu, même si ce n'est pas l'équipe qui a réalisé le projet de décompilation original qui s'en chargera.