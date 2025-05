Apple bloquerait à nouveau Fortnite, laissant les joueurs du monde entier dans l'incertitude, bien que la justice ait condamné Apple pour "ingérence" et "dissimulation" de ses pratiques anticoncurrentielles



Ce blocage intervient peu de temps après qu'un tribunal a condamné Apple pour « ingérence » et « dissimulation » de ses pratiques anticoncurrentielles. Epic Games a salué cette décision comme une victoire majeure, ce qui a incité son PDG Tim Sweeney à annoncer le retour imminent de Fortnite sur l'App Store d'iOS.Quelques semaines après qu'Epic a obtenu une victoire juridique qui empêche Apple d'obliger les développeurs à utiliser son système de paiement in-app, auparavant soumis à une forte commission de 30 %, Apple refuse désormais d'approuver les nouvelles versions de Fortnite pour les appareils iOS.Il s'agit d'un contre-pied de taille, compte tenu de l'attention portée par les autorités réglementaires aux pratiques des grandes entreprises technologiques en matière de contrôle.Epic a tenté de soumettre à nouveau Fortnite à l'App Store américain le 9 mai 2025. Apple n'a rien fait pendant une semaine. Pas d'approbation, pas de rejet, pas d'explication. Pour Epic, il s'agit d'un problème.L'entreprise gère un cycle de mise à jour hebdomadaire pour Fortnite, en diffusant du contenu frais simultanément sur toutes les plateformes. Un retard sur une plateforme perturbe toute la chaîne. Epic a donc retiré la demande et en a présenté une nouvelle version le 14 mai.Vendredi 16 mai au matin, Epic en a eu assez. « Maintenant, malheureusement, Fortnite sur iOS sera hors ligne dans le monde entier jusqu'à ce qu'Apple le débloque », a posté le compte officiel de Fortnite sur X.Le silence d'Apple n'est pas seulement un retard, mais un blocage. Le géant de la technologie n'a rien dit, et Epic n'a pas non plus donné de détails sur la cause exacte.Les deux entreprises ont des différends juridiques depuis 2020, date à laquelle Epic a accusé Apple de comportement anticoncurrentiel. Ce combat s'est maintenant étendu à d'autres juridictions, entraînant les tribunaux américains et les régulateurs européens dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act).Il convient de noter qu'Apple n'a autorisé le retour de Fortnite dans l'App Store qu'en 2023, sous la pression de l'Union européenne. L'UE a également approuvé la place de marché d'Epic pour les iPhones et les iPads dans l'Union européenne. Mais la bonne volonté semble s'être évaporée.Tim Sweeney, PDG d'Epic, s'exprime depuis longtemps sur la mainmise d'Apple sur iOS. Cette fois-ci, il insiste sur la nécessité pour l'entreprise d'effectuer des mises à jour en temps voulu. Selon Epic, sans ces mises à jour, les joueurs sont laissés pour compte et l'expérience Fortnite s'effondre d'une plateforme à l'autre.À l'heure actuelle, les utilisateurs de toutes les régions sont privés d'accès au jeu. Pas de mises à jour, pas de nouvelles installations, et aucun calendrier ne permet de savoir quand ou si Apple reviendra sur sa décision.Alors que le différend entre les deux entreprises connaît un nouvel épisode, Epic Games a annoncé un nouveau moyen pour les développeurs de contourner complètement la taxe d'Apple et d'éviter la commission illégale de 27 % d'Apple sur les achats effectués en dehors de l'App Store. La société prévoit d'introduire des boutiques en ligne auto-hébergées via l'Epic Games Store, ce qui permettra aux développeurs d'éviter complètement la structure tarifaire contestée d'Apple.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?