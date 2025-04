Envoyé par Isaac Marovitz Envoyé par

C'est avec un mélange de nostalgie et de conviction que j'annonce aujourd'hui la fin du développement actif de WhiskyWine. Cette décision signifie concrètement que nous ne migrerons pas vers Wine 8+, et qu'aucun correctif spécifique ne sera développé pour des applications comme Steam. Seules des mises à jour critiques seront éventuellement publiées si une nouvelle version de macOS venait à rendre l'application totalement inutilisable, comme ce fut le cas avec la version 15.4.



Pour ceux qui se demandent comment continuer à utiliser leurs jeux, je recommande vivement CrossOver. Contrairement à une idée reçue, CrossOver ne fonctionne pas sur un modèle d'abonnement mais propose des licences permanentes. Vous conservez le droit d'utiliser indéfiniment la version acquise, et les mises à jour sont facultatives - avec des tarifs de renouvellement avantageux et des promotions fréquentes qui rendent la solution plus accessible qu'il n'y paraît.



Plusieurs raisons m'ont conduit à cette décision difficile. D'abord, une question de ressources personnelles : en tant qu'étudiant gérant ce projet bénévolement, je ne peux plus justifier le temps considérable que WhiskyWine exige, d'autant que mon enthousiasme initial s'est progressivement érodé. Mais au-delà des considérations personnelles, c'est surtout une question d'éthique et de soutien à l'écosystème Wine qui motive ce choix.



Le développement de Wine représente un défi technique considérable. La base de code, écrite en C pour une portabilité maximale, impose une barrière d'entrée élevée. Les correctifs spécifiques à macOS nécessitent non seulement une maîtrise approfondie de Wine et de Windows, mais aussi une expertise pointue de macOS - des compétences rares que je ne possède pas pleinement. Pendant ce temps, des entreprises comme CodeWeavers, à travers CrossOver, assurent le financement et le développement continu de Wine sur Mac. Sans leur travail, nous n'aurions pas bénéficié d'innovations comme le Game Porting Toolkit d'Apple ou les récentes améliorations de Rosetta.



Je tiens à être parfaitement transparent : je ne suis pas employé par CodeWeavers, et les commissions que je perçois via leur programme d'affiliation sont marginales. Cette décision repose sur la conviction que WhiskyWine, bien qu'utile à ses utilisateurs, ne contribuait pas équitablement à l'écosystème qu'il exploitait. En maintenant un produit gratuit basé sur le travail d'autres sans y contribuer significativement, je risquais à terme de compromettre la viabilité même de Wine sur Mac.



Pour ma part, je me tourne maintenant vers d'autres projets, comme le portage de Sonic Unleashed sur macOS. Vous pouvez suivre mes futures contributions sur Bluesky ou GitHub. Ce fut un honneur de développer WhiskyWine, qui restera probablement le projet le plus utilisé de ma carrière. Merci à tous pour votre soutien au fil des années.