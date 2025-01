La bibliothèque de jeux et application graphique SDL passe en version 3

La SDL, pour Simple DirectMedia Layer, est une bibliothèque C aidant au développement d'application graphique ou de jeux. Elle permet notamment d'ouvrir une fenêtre, d'afficher des images, de gérer les entrées utilisateurs, ou encore, de jouer du son. En bref, c'est une bibliothèque populaire et plutôt simple. Un autre aspect est que la bibliothèque supporte de nombreuses plateformes.La SDL 3 est donc une nouvelle version majeure, apportant un important lot de nouveautés. En réalité, la SDL 3 est déjà à la version 3.2.0, toutefois, c'est la première version estampillée 3 officiellement annoncée.L'équipe annonce les changements suivants :Vous pouvez récupérer cette nouvelle version sur Github Les développeurs ont écrit une documentation pour aider à la migration de la SDL 2 à la SDL 3 . À travers cette documentation, il est possible de mieux se rendre compte du nombre d'évolutions.En parallèle, une version de compatibilité SDL 2 (sdl2-compat) a été publiée, permettant de garder le même code tout en reposant sur la SDL 3.