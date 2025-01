Et apporte les BRDF programmables, le support des images WebP et des formats compressés pour GPU

Présentation

Version 0.17.0

Changements importants

Introduction des classes LuminousIntensity (exprimée en candela) et Illumination (exprimée en lux).

Remplacement des intensités spéculaire et diffuse des sources lumineuses spot/point par une valeur de LuminousIntensity.

Remplacement des intensités spéculaire et diffuse des sources lumineuses directionnelles par une valeur d'Illumination.

Les modèles d'éclairage specular, diffuse, sheen, clearcoat et scattering sont maintenant entièrement remplaçables.

Le modèle d'éclairage par défaut est maintenant celui issu de glTF.

Nouvelles fonctionnalités

Général

Implémenté un debug drawer, ce qui a permis d'afficher les AABB et BCH du clustered lighting.

Implémentation de textures par défaut, pour éviter l'explosion du nombre de pipelines.

Ajout du support des fonts MSDF.

Ajout du support de la diffuse transmission.

Ajout du support de la dispersion (chromatic aberration).

Ajout du support des images webp.

Ajout du support des images basisu.

Ajout du support de l'inversion d'image le long des axes X et Z (l'axe Y était déjà supporté).

CastorViewer peut maintenant directement ouvrir les fichiers 3D externes.

Implémenté les réflections du ciel procéduraly

Implémenté le vertex pulling pour les passes de rastérisation.

castor::Angle, castor::Length, castor::Speed sont maintenant utilisables en constexpr.

Ajout de la possibilité de désactiver le blur du plan éloigné, dans le plugin de depth of field.

Ajout de la possibilité d'afficher l a texture d'irradiance au lieu de la skybox (pour les scènes de démonstration).

Amélioration de la fluidité des contrôles à la souris, dans CastorViewer.

Plugins

Nouveau plugin implémentant un BRDF de spéculaire anisotropique.

Nouveau plugin implémentant les BRDF Disney.

Corrections

Correction des limites des tree views, dans CastorViewer.

Nombreuses corrections dans le plugin d'import glTF.

Correction des papillons dans la prefiltered environment map.

Ajout de la topologie d'affichage dans les flags de pipeline, pour éviter des soucis d'affichage quand diverses topologies sont utilisées.

Correction d'un crash lors de la fermeture de l'application CastorViewer, en ayant un objet sélectionné.

Téléchargements

Screenshots et Vidéos

Ce moteur 3D (ce n'est pas un moteur de jeu) a l'ambition d'être multiplateforme.Il utilise un format de fichiers de scènes texte descriptif et compréhensible facilement.Il fonctionne sur les plateformes Linux et Windows et utilise Vulkan comme API de rendu.Le code source du moteur est disponible sur GitHub Comparaison sans (gauche) et avec (droite) anistropie spéculaire :Comparaison sans (gauche) et avec (droite) diffuse transmission :Comparaison sans (gauche) et avec (droite) dispersion :Un canapé, utilisant des images WebP :