Le PDG d'Epic Games fustige les dirigeants des Big Tech qui se sont ralliés à Trump : « après avoir fait semblant d'être démocrates pendant des années, ils font maintenant semblant d'être républicains »

Tim Sweeney dénonce le ralliement des PDG de la Tech derrière Donald Trump

After years of pretending to be Democrats, Big Tech leaders are now pretending to be Republicans, in hopes of currying favor with the new administration. Beware of the scummy monopoly campaign to vilify competition law as they rip off consumers and crush competitors. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 10, 2025

Donald Trump pourrait alléger la réglementation antitrust au profit des Big Tech

Awesome to see Roblox finally fighting the Apple tax. I hope that the current Epic v Apple contempt of court proceeding stops Apple’s ludicrous scare screens and junk fees, so that all apps can send users to web based payments and pass on the savings like this. https://t.co/Qi20cmDCtw — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 26, 2024

L’implication personnelle de Sam Altman et les impacts sur le secteur de l'IA

« Après avoir passé des années à se faire passer pour des démocrates, les dirigeants des grandes entreprises technologiques se font maintenant passer pour des républicains, dans l'espoir de s'attirer les faveurs de la nouvelle administration. Méfiez-vous de la campagne des monopoles minables visant à vilipender le droit de la concurrence alors qu'ils arnaquent les consommateurs et écrasent leurs concurrents», a déclaré Tim Sweeney dans un message sur X.Google et Apple font partie des nouveaux admirateurs de Donald Trump dans l'industrie technologique : tous deux ont fait un don d'un million de dollars pour l'investiture et le PDG d'Apple, Tim Cook, a apporté sa contribution personnelle . Tim Cook a noué des relations personnelles avec le président élu. En octobre 2024, Donald Trump a révélé que Tim Cook l'a appelé pour se plaindre des amendes antitrust infligées à l'entreprise par la Commission européenne.Les propos de Donald Trump semblaient alors indiquer que Tim Cook l'appelait à défendre les intérêts d'Apple en Union européenne. « Cook m'a appelé. Il m'a dit que l'Union européenne venait de nous infliger une amende de 15 milliards de dollars. Et pour couronner le tout, l'Union européenne leur a infligé une amende supplémentaire de 2 milliards de dollars », avait-il déclaré lors de son passage dans le podcast PBD le 17 octobre 2024, peu avant les élections.Donald Trump avait ajouté : « Cook a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'ils l'utilisaient pour gérer leur entreprise, ce qui signifie que l'Europe est leur entreprise. Et j'ai répondu : « c'est beaucoup ». Mais Tim, je dois d'abord me faire élire, mais je ne vais pas les laisser profiter de nos entreprises ; cela n'arrivera pas ». Cela suggère qu'il pourrait tenter de contraindre l'UE à ne pas punir les comportements anticoncurrentiels des entreprises américaines.Ce changement soudain d'allégeance de la part de certains des dirigeants des entreprises technologiques les plus puissantes au monde n'est pas passé inaperçu dans la communauté. Plusieurs critiques, dont Tim Sweeney, dénoncent l'hypocrisie des leaders de la technologie qui s'alignaient auparavant sur les idéaux démocrates.Le changement d'attitude des dirigeants du secteur technologique n'est pas passé inaperçu aux yeux de Donald Trump lui-même. En décembre 2024, le président élu a évoqué ce changement en déclarant : « au cours du premier mandat, tout le monde me combattait. Dans ce mandat, tout le monde veut être mon ami ».La critique du PDG d'Epic Games trouve son origine dans les batailles judiciaires qui l'opposent à Apple et à Google au sujet de la distribution des logiciels pour smartphones. Tim Sweeney plaide depuis de nombreuses années pour la possibilité de vendre des jeux sur les appareils iOS et les appareils Android sans être contraint d'utiliser les boutiques d'applications officielles et les systèmes de traitement des paiements propriétaires de ces géants de la technologie.Tim Sweeney estime que Google et Apple monopolisent illégalement le marché de la distribution des applications mobiles en rendant cette tâche très difficile. Le PDG d'Epic Games a fait quelques progrès en Europe, mais la situation aux États-Unis n'a pas beaucoup évolué. L'année dernière, Tim Sweeney s'est engagé à « continuer à se battre jusqu'à ce qu'il y ait une victoire finale » sur la « vision totalement erronée du monde » défendue par Apple et de Google.Bien que le cabinet d'avocats Skadden prédise qu'il est peu probable que l'application agressive des lois antitrust disparaisse complètement au cours du second mandat de Donald Trump, la nouvelle administration devrait se montrer beaucoup plus souple dans les affaires antitrust, et la présidente sortante de la FTC, Lina Khan, a déclaré cette semaine qu'elle espérait qu'Amazon et Meta ne bénéficieraient pas d'un « accord de faveur » lors des prochains procès antitrust.Par ailleurs, Amazon et Meta ont tous deux fait des dons d'un million de dollars pour l'investiture de Donald Trump. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a également assoupli les politiques de modération sur Facebook et Instagram dans une tentative évidente de plaire à la nouvelle administration Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré qu'il aimerait féliciter personnellement Donald Trump, ajoutant que le fabricant de GPU ferait tout ce qui est en son pouvoir pour « aider cette administration à réussir », bien que Nvidia n'ait pas encore annoncé son intention de faire un don à l'occasion de l'investiture.En attendant, des inquiétudes subsistent quant à l'impact potentiel de l'alliance entre les Big Tech et l'administration Trump sur l'application de la législation antitrust. Un assouplissement de la réglementation antitrust renforcerait la position de ces entreprises, ce qui nuirait aux concurrents et aux consommateurs.L'un des gestes les plus remarqués est celui de Sam Altman, PDG d’OpenAI, qui a annoncé une contribution personnelle d’un million de dollars. Sam Altman, un acteur majeur dans le domaine de l'IA, a justifié sa démarche en affirmant vouloir soutenir les efforts de l’administration Trump pour maintenir la position dominante des États-Unis dans la course mondiale à l’innovation technologique. Une déclaration qui fait toutefois l'objet de controverse.Sam Altman a souligné que, bien qu'il ait des divergences politiques avec Donald Trump, il considère crucial que le gouvernement travaille étroitement avec le secteur privé pour accélérer le développement et la régulation de l’IA. Mais ses détracteurs voient ce pragmatisme comme une forme de complaisance vis-à-vis d’un président controversé. Selon les critiques, Sam Altman chercherait plutôt à influencer la réglementation tant attendue sur l'IA.Sam Altman est en pleine bataille judiciaire avec Elon Musk, qui est devenu l'un des plus grands soutiens de Donald Trump et qui est sur le point de jouer un rôle important dans sa deuxième administration. En novembre dernier, Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête du nouveau ministère de l'« efficacité gouvernementale ». Toutefois, Sam Altman a déclaré qu'il n'était pas si inquiet de l'influence d'Elon Musk au sein de la nouvelle administration.En mars 2024, Elon Musk a intenté un procès à OpenAI (et aux cofondateurs Sam Altman et Greg Brockman) en invoquant une rupture de contrat et une obligation fiduciaire. Il a affirmé que le projet avait été transformé en une entité à but lucratif largement contrôlée par l'actionnaire principal, Microsoft, et qu'il avait intenté un procès pour contrecarrer ce changement de structure. Il avait retiré la plainte dans un premier avant de la relancer vers la fin de l'année. OpenAI a répliqué, affirmant dans un billet de blogue , intitulé « Elon Musk voulait une OpenAI à but lucratif », qu'en 2017, « Elon Musk voulait non seulement , mais a en fait créé une société à but lucratif pour servir de nouvelle structure proposée par l'entreprise ». OpenAI poursuit son plan de restructuration.Début janvier 2025, la Federal Trade Commission (FTC) et le département de la Justice (DOJ) des États-Unis ont soutenu en partie les allégations d'Elon Musk, indiquant que certaines pratiques entre OpenAI et Microsoft pourraient être anticoncurrentielles. Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI.Source : Tim Sweeney, PDG d'Epic GamesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des critiques du PDG d'Epic Games à l'égard des Big Tech ?Comment interprétez-vous le revirement des Big Tech et de leur soutien inattendu à Donald Trump ?Quels impacts ces changements pourraient-ils avoir sur l'industrie technologique dans les années à venir ?