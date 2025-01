Awesome Games Done Quick 2025 a collecté 2,55 millions de dollars de donation

Cette année (2024), l'Awesome Games Done Quick a collecté un peu plus de 2,55 millions de dollars au profit de l'association américaine de prévention contre le cancer. En effet, pendant une semaine (du 5 janvier au 12 janvier), un marathon de speedrun en live a été diffusé sur Twitch . Ainsi, les talentueux joueurs se sont succédé pour finir des jeux le plus rapidement possible, soit de manière classique, soit en utilisant divers astuces et glitchs.Mais, s'il y a une chose inhabituelle à voir, c'est un speedrun de Crazy Taxi sur Dreamcast avec un groupe de musique jouant la musique du jeu en live :Si vous avez manqué l'événement, vous pouvez toujours aller voir les VODs de l'événement ou sur Youtube