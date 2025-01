Des joueurs accusent Elon Musk de tricher à des jeux vidéo populaires en se servant de failles et en engageant de meilleurs utilisateurs pour jouer à sa place

So many life lessons to be learned from speedrunning video games on max difficulty. Teaches you to see the matrix, rather than simply exist in the matrix.



Diablo Tier 150 finished in under 2 mins.



(That's what she said😂) pic.twitter.com/KYvKm2vIy5 — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024

Des allégations qui s'accumulent

i have it on good authority that the most airtight NDA on the planet is the one signed by the team of progamers ghostplaying diablo iv for elon https://t.co/lSFQvQGKbS — Siqi Chen (@blader) November 21, 2024

L'équilibre travail-jeu de Musk

Musk seems to be gaming while SpaceX staff brief him on Starship Flight 5. "We were one second away from telling the rocket to abort... and try to crash into the ground next to the tower" someone in the background says. https://t.co/WoFEFM6oRu — Joey Roulette (@joroulette) October 25, 2024

Great game, one that is remarkably complex in interesting ways at max difficulty.



Btw, I switched my build to werewolf/poison/bulwark using Nature’s Fury.



Cleared a Tier 99 Nightmare dungeon about a week ago. pic.twitter.com/lRUO0Rlix5 — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

Une critique de l’intégrité vidéoludique



Elon Musk n'en fait qu'à sa tête ? L'exemple de la fermeture d'Hyperloop en France

Selon plusieurs joueurs et observateurs, Elon Musk aurait recours à des pratiques jugées non éthiques pour progresser dans des jeux compétitifs. Deux accusations principales ressortent : l’utilisation de failles dans les systèmes de jeu (ou loopholes) et l’embauche de joueurs plus talentueux pour jouer à sa place. Si la première accusation repose sur des techniques connues et parfois utilisées par des joueurs ordinaires, la seconde soulève des interrogations quant à la légitimité de l’expérience vidéoludique elle-même.L’idée d’engager des « mercenaires » vidéoludiques n’est pas nouvelle. Les « boosters » ou comptes partagés sont une réalité dans des jeux compétitifs comme League of Legends ou Call of Duty. Cependant, lorsque ces pratiques sont associées à une figure publique aussi influente que Musk, elles prennent une dimension morale et symbolique particulière. Les joueurs lambda, souvent motivés par la persévérance et l’effort, peuvent percevoir ces actions comme une trahison de l’esprit du jeu.Lors d'un stream de Path of Exile 2 mardi, Musk a semblé essayer d'entrer dans des portails de jeu auxquels il n'avait pas accès et est passé à côté d'objets de valeur dans le jeu sans les ramasser, ce qui dénote un gameplay de débutant, a rapporté Vice. Ce faux-pas a convaincu Quin69, un streamer de Twitch, de prétendre que Musk ne comprenait pas les conventions de base du jeu et qu'il « boostait » son personnage en engageant un meilleur joueur pour « grinder » le jeu à sa place en accomplissant des tâches fastidieuses et chronophages.« Il n'a littéralement aucune idée de ce qu'il fait », a déclaré Quin69, qui compte plus de 892 000 adeptes sur Twitch. « C'est du partage de compte pur et simple ».Ce n'est pas la première fois qu'un joueur se méfie des exploits de Musk dans le jeu. Musk est devenu l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV le 20 novembre de l'année dernière, en postant sur X une vidéo de sa conquête record du « Pit », un défi culminant à la fin du jeu, en moins de deux minutes. Cet exploit est intervenu quelques semaines après l'apparition de Musk dans l'émission « Joe Rogan Experience », où il affirmait faire partie des 20 meilleurs joueurs de Diablo IV au monde. (Selon Helltides.com, la plateforme de classement appartenant à Microsoft, Elon Musk occupe désormais la 53place sur le tableau des records de tous les temps pour Diablo IV).« Il y a tant de leçons de vie à tirer de l'exécution rapide de jeux vidéo en difficulté maximale », a déclaré Elon Musk dans son message. « Cela vous apprend à voir la matrice, plutôt que de simplement exister dans la matrice ».Les joueurs invétérés de Diablo IV n'ont pas été convaincus. Luiz Felipe Terra da Silva, étudiant de 20 ans et joueur de jeux vidéo TikToker au Brésil, a déclaré qu'il était largement admis dans la communauté des joueurs que Musk avait profité d'un bug pour établir un nouveau record de Pit. En effet, certains ont noté que Diablo IV connaissait un bug qui gonflait la santé du joueur au moment où Musk a mis en ligne la vidéo de son record.Siqi Chen, fondateur et PDG de la plateforme financière Runway, a suggéré en plaisantant que Musk avait engagé une équipe de professionnels pour jouer le jeu en son nom. « Je sais de source sûre que l'accord de confidentialité le plus hermétique de la planète est celui signé par l'équipe de programmeurs jouant au ghostplaying diablo iv pour Elon », a écrit Chen sur X en novembre.Indépendamment de la manière dont Musk a obtenu son classement, il y a toujours une chose qui attriste Silva à propos du jeu public de Musk sur Diablo IV : « S'il aime le jeu, il devrait jouer sans ces choses », a déclaré Silva. « Je ne vois pas pourquoi il ferait cela, car il est déjà célèbre, très célèbre ».Le classement de Musk sur Helltides.com est exact, a déclaré en novembre Fayz, copropriétaire de la plateforme. Mais ce classement est assorti d'un astérisque. Fayz a expliqué que la plateforme n'était pas affiliée à Activision Blizzard, le créateur des jeux Diablo, et que les classements étaient basés sur les vidéos soumises par les utilisateurs, dont le nombre est inférieur à 900. Diablo IV compte plus de 3,3 millions d'utilisateurs actifs mensuels, selon la plateforme de statistiques sur les jeux ActivePlayer.io.« Il n'y a aucun moyen pour nous de connaître les courses de Pit qui ne sont pas enregistrées et partagées », a déclaré Fayz.L'auteur et journaliste Walter Isaacson, qui a publié une biographie d'Elon Musk en 2023, a déjà qualifié ce dernier d'accro aux jeux vidéo. Selon Walter Isaacson, le magnat de la technologie a même repoussé des réunions afin de prolonger ses séances de jeu. Il a également cité des jeux comme Polytopia comme contribuant à créer de meilleurs PDG, car jouer aiderait les autres à « supprimer l'empathie ».Musk n'a jamais eu de problème à mélanger le travail et le jeu, et nombre de ses streams sur Diablo IV ont attiré l'attention pour leurs révélations sur les plans d'affaires de Musk. En octobre dernier, un membre du personnel de SpaceX a semblé informer Musk sur le vol Starlink 5 alors qu'il était en train de streamer, a observé le journaliste de Reuters Joey Roulette.« Nous étions à une seconde de dire à la fusée d'abandonner... et d'essayer de s'écraser sur le sol à côté de la tour », a déclaré quelqu'un en arrière-plan du streaming.Lors d'un stream de trois heures en janvier dernier, Musk a répondu aux questions des téléspectateurs sur les projets futurs de Starlink, qui est exploité par SpaceX, et sur ses ambitions de créer une plateforme de streaming vidéo sur X qui pourrait rivaliser avec Twitch, propriété d'Amazon. Ces ambitions incluent un programme de partage des revenus pour les utilisateurs qui diffusent sur X.En 2023, Musk a diffusé son jeu sur X pendant environ une heure afin de tester la capacité de son réseau social.Musk a écrit dans un post X de la diffusion : « Un jeu formidable, remarquablement complexe et intéressant à la difficulté maximale ».Le cœur du débat repose sur une question fondamentale : que signifie « jouer » dans le contexte moderne ? Si Elon Musk, ou toute autre figure publique, utilise des moyens extérieurs pour progresser dans un jeu, cela remet-il en cause sa qualité de joueur ? Ou cela reflète-t-il simplement une réalité contemporaine où le pouvoir et la richesse permettent de contourner les limitations traditionnelles ?Il est également pertinent de noter que la notion d’intégrité dans les jeux vidéo varie d’un individu à l’autre. Pour certains, le simple fait de jouer sans suivre strictement les règles implicites ou explicites est une forme de tricherie. Pour d’autres, exploiter des failles ou déléguer une tâche est une stratégie valide, tant qu’elle reste dans les limites des termes d’utilisation du jeu.Ces accusations ne peuvent être séparées du contexte plus large dans lequel elles se produisent. Les jeux vidéo ne sont pas seulement des divertissements ; ils sont devenus des espaces de socialisation, de compétition et même d’identité culturelle. Les célébrités qui s’y aventurent doivent composer avec une base de joueurs passionnés et souvent intransigeants sur les notions de mérite et de respect des règles.Hyperloop One (connu d'octobre 2017 à novembre 2022 sous le nom de Virgin Hyperloop ou Virgin Hyperloop One) était une société américaine de technologie de transport qui travaillait à la commercialisation du concept de voyage à grande vitesse appelé Hyperloop, une variante du train à vide. L'entreprise a été créée le 1juin 2014, puis réorganisée et renommée le 12 octobre 2017. Il a été annoncé le 21 décembre 2023 que l'entreprise fermerait ses portes le 31 décembre 2023, la société n'ayant réussi à remporter aucun contrat pour la construction d'un hyperloop fonctionnel.Hyperloop a été un fiasco au moins pour la métropole de Toulouse qui essaie de tourner la page.Pourtant, selon le Times, Elon Musk a admis qu'il n'a jamais eu l'intention de construire l'Hyperloop. La réelle intention du multimilliardaire américain était de faire annuler le projet de TGV en Californie. Mais c'est apparemment une information cruciale dont ne disposait pas la Métropole de Toulouse où s’est implanté dès 2017 un projet visait à déployer Hyperloop d'Elon Musk.Une vingtaine d’embauches ont eu lieu et des subventions publiques ont même été avancées. Après avoir démarré avec beaucoup d'enthousiasme, le projet a fini par être abandonné. En décembre 2021, le conseil de la Métropole a voté la résiliation du bail pour la piste d'essai d'un kilomètre sur l'ancienne base aérienne de Toulouse Francazal.Fin 2018, François Lacôte avait qualifié le projet Hyperloop d'Elon Musk de « formidable escroquerie technico-intellectuelle » Sources : Diabolo 4 Le mérite dans les jeux vidéo est-il toujours lié à l’effort individuel, ou peut-il inclure des stratégies externes, comme l’embauche de joueurs plus talentueux ?L’utilisation de failles ou de loopholes dans un jeu est-elle une forme de tricherie ou une exploitation légitime des mécanismes du jeu ?La transparence est-elle nécessaire pour les figures publiques qui participent à des activités compétitives, comme les jeux vidéo ?La communauté des joueurs est-elle trop stricte dans ses attentes concernant l’éthique du jeu ?Les accusations de tricherie envers Musk reflètent-elles un problème plus large de méfiance envers les élites dans les espaces numériques ?Que signifie être un "bon joueur" dans le contexte moderne des jeux vidéo ?