Nvidia veut introduire des coéquipiers plus intelligents dans les jeux vidéo

Envoyé par Nvidia Envoyé par

Propulsé par l'IA générative, NVIDIA ACE permettra des mondes de jeu vivants et dynamiques avec des compagnons qui comprennent et soutiennent les objectifs des joueurs, et des ennemis qui s'adaptent dynamiquement aux tactiques des joueurs.



Les personnages sont dotés de « petits modèles de langage (SLM) » qui sont capables de planifier à des fréquences similaires à celles des humains, nécessaires à une prise de décision réaliste, ainsi que de SLM multimodaux pour la vision et l'audio qui permettent aux personnages IA d'entendre des signaux audio et de percevoir leur environnement.



Nvidia convaincu que sa technologie ACE va révolutionner les jeux vidéo

Les personnages non jouables (PNJ) suivent traditionnellement des « règles » strictes conçues pour imiter l'intelligence, adhérer à une histoire guidée et fournir une interaction scénarisée avec le joueur. Mais avec l'essor des grands modèles de langage (LLM), Nvidia affirme que l'IA des jeux est prête à subir une véritable refonte intelligente. En d'autres termes, Nvidia veut introduire des personnages autonomes plus serviables utilisant la puissance de l'IA.Le fabricant de puces compte y arriver avec sa nouvelle plateforme « NVIDIA ACE ». Présentée pour la première fois en 2023, NVIDIA ACE est une suite de technologies humaines numériques accélérées par RTX (Ray Tracing Texel eXtreme) qui donnent vie aux PNJ grâce à l'IA générative. Nvidia étend maintenant ACE des PNJ conversationnels aux personnages de jeu autonomes qui utilisent l'IA pour percevoir, planifier et agir comme des joueurs humains.Nvidia a annoncé qu'il s'est associé aux développeurs de jeux pour intégrer les personnages autonomes d'ACE dans leurs titres. « Interagissez avec des joueurs et des compagnons dotés d'une IA humaine dans PUBG: BATTLEGROUNDS, inZOI et NARAKA: BLADEPOINT MOBILE PC VERSION. Combattez des boss dotés d'une IA qui apprend en permanence et s'adapte à votre style de jeu dans MIR5 », a écrit le fabricant de puces dans un billet de blogue.Pour ce qui est du fonctionnement dans PUBG, vous pourrez faire équipe avec le « PUBG Ally », que Nvidia et l'éditeur de PUBG, Krafton, appellent le « premier personnage cojouable (CPC) au monde ». Il pourra communiquer en utilisant le jargon propre au jeu, fournir des recommandations stratégiques en temps réel, trouver et partager du butin, conduire des véhicules et combattre d'autres joueurs humains en utilisant le vaste arsenal d'armes du jeu ».En gros, il s'agit d'un coéquipier piloté par l'IA à qui l'on peut parler en langage naturel et qui est censé être aussi capable qu'un humain. Une vidéo montre le « PUBG Ally » en train d'aider un joueur à trouver un butin spécifique, d'apporter un véhicule et d'essayer de flanquer les joueurs adverses.Toutefois, la vidéo est fortement éditée et n'est pas en direct. Il ne s'agit que d'une démonstration de faisabilité et d'un scénario très élaboré, nous ne savons donc pas comment cela se passera dans les jeux réels, mais il pourrait s'agir d'une utilisation réellement intéressante de l'IA dans les jeux.Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a dévoilé la plateforme « Avatar Cloud Engine (ACE) for Games » lors de l'événement Computex 2023 de l'entreprise. NVIDIA ACE est un service de fonderie de modèles d'IA conçu pour donner vie aux personnages des jeux en utilisant des capacités de conversation en langage naturel, d'expression audio-faciale et de synthèse vocale / parole-texte. Nvidia a déclaré avoir passé les derniers mois à améliorer la technologie.De nombreux jeux tireront parti de cette nouvelle technologie, notamment le jeu de bataille royale PUBG, qui introduit le concept de personnage jouable en coopération (Co-Playable Character - CPC) avec PUBG Ally. Pilotés par un petit modèle de langage Mistral, ces coéquipiers d'IA pourront utiliser le jargon propre au jeu, fournir des recommandations utiles en temps réel, trouver et partager du butin, conduire des véhicules et combattre d'autres joueurs.« Les coéquipiers d'IA propulsés par NVIDIA ACE peuvent rejoindre votre groupe, combattre à vos côtés, vous trouver des objets spécifiques dont vous avez besoin, échanger des équipements, vous suggérer des compétences à débloquer et faire des jeux qui vous aideront à remporter la victoire », affirme Nvidia.Le prochain jeu de simulation de vie de Krafton, appelé inZOI, recevra également des CPC appelés « Smart Zoi ». Naraka: Bladepoint, un jeu d'action-aventure de genre battle royale publié par NetEase en 2021, intégrera des coéquipiers d'IA dès mars 2025 sur mobile, et plus tard dans l’année sur PC.NVIDIA ACE marque une étape cruciale dans l’intégration de l’IA dans les jeux vidéo. Au-delà des simples PNJ scriptés, nous nous dirigeons vers des interactions toujours plus naturelles et dynamiques avec nos compagnons virtuels. Reste à voir si la technologie tiendra ses promesses une fois qu'elle sera déployée à grande échelle.Source : Nvidia Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des personnages de jeu autonomes pilotés par l'IA présentés par Nvidia ?Nvidia affirme que cette technologie va révolutionner les jeux vidéo ? Partagez-vous cet avis ? Pourquoi ?