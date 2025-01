La rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite une bonne année 2025

Et voilà, Nous sommes en 2025 ! La rubrique 2D/3D/Jeux ainsi que le reste de l'équipe Developpez.com vous souhaite une joyeuse nouvelle année, pleines de belles choses.Cette année, pas de petit résumé des temps forts de l'année. Comme chaque année, les logiciels que nous utilisons ont évolué pour nous proposer toujours plus de fonctionnalités et permettre la création de jeux vidéo toujours plus grand et beau. Toutefois, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour partager ce que vous retenez le plus de l'année 2024 (et, ce que vous espérez/attendez de 2025).Bonne année !