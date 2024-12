Khronos publie la version 1.4 de Vulkan

les transferts en flux (« Streaming Transfers ») permettant de transférer de grande quantité de données tout en effectuant le rendu ;

certaines extensions intègre la spécification. Cela veut dire que des fonctionnalités optionnelles deviennent obligatoires pour supporter Vulkan 1.4 et pour les développeurs, cela veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire du code spécifique à telle ou telle implémentation pour utiliser ces fonctionnalités. Ainsi, les « push descriptors », « dynamic rendering local reads » et « scalar block layouts » seront présents là où Vulkan 1.4 est supporté ;

les extensions de maintenance, jusqu'à VK_KHR_maintenance6 intègrent le standard ;

intègrent le standard ; des limitations ont été repoussées. Il est maintenant possible d'effectuer un rendu 8K et d'utiliser jusqu'à 8 cibles de rendu.

est une spécification ouverte pour une bibliothèque C permettant d’interagir avec les cartes graphique, disponible depuis 2015 . Il est le successeur d'OpenGL et permet un accès bas niveau et adapté aux matériels modernes. Autrement dit, c'est une alternative à DirectX 12 pouvant aussi être utilisé sur Linux ou sur les mobiles, pour peu qu'une implémentation soit fournie par le constructeur.Vulkan est poussé par le consortium Khronos, un regroupement d'acteurs important dans le monde des accélérateurs 3D, que ce soit des constructeurs (NVIDIA, AMD, Arm...) ou des développeurs (Valve, id Software...). Ceux-ci discutent ensemble des propositions d'évolution de la spécification.Aujourd'hui, Vulkan passe en version 1.4. Pour y avoir accès, il faudra attendre une mise à jour du pilote graphique, mais déjà, le support sur carte NVIDIA est assuré par le pilote open source NVK, implémenté dans Mesa 25 et sera très rapidement suivi par les pilotes propriétaires. La liste suivante donne une indication sur le support des spécifications.Vulkan 1.4 apporte :La documentation est disponible sur le site de Khronos