Envoyé par Critique Envoyé par



Pour être honnête, je pense que la plus grande difficulté de ce jeu est qu'à ce niveau de financement et avec ce temps de développement, je ne suis pas sûr que l'on puisse faire quelque chose qui soit à la hauteur de l'engouement. D'après ce que j'ai entendu, les choses qui ont été mises en place jusqu'à présent sont plutôt bonnes, bien que boguées. Et l'équipe a vraiment les compétences pour faire quelque chose d'extraordinaire.



Mais vous n'attendez pas d'un projet qui a passé plus de 12 ans en développement et dont les coûts de développement s'élèvent à plus de 700 millions de dollars qu'il soit décent ou même bon. Vous voulez un chef-d'œuvre qui définisse le genre et qui fasse honte à presque tout le reste du genre (ou même de l'industrie).



Je ne suis pas sûr qu'il sera possible de le faire, du moins dans la mesure où l'on peut s'attendre à un jeu aussi cher. À un certain niveau de développement, les attentes deviennent si élevées qu'il est presque impossible de ne pas décevoir tout le monde avec le produit fini. Et je pense que Star Citizen a dépassé ce stade il y a longtemps.