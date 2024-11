Les politiques d'externalisation controversée de Microsoft

Today, we are on strike.



We are not afraid to do what's necessary to make sure that Microsoft meets us at the bargaining table over key issues like remote work options and outsourcing. — ZeniMax Workers United - CWA (@ZeniMaxWorkers) November 13, 2024

Protestation contre les ordres de retour au bureau de Microsoft

Quote from MS rep to me re: today's ZeniMax strike (over remote work, outsourcing): "We respect our employees’ rights to express their point of view as they have done today. We will continue to listen and address their concerns at the bargaining table.” https://t.co/pmYpUyPvS2 — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 13, 2024

Les employés de l'assurance qualité des studios Bethesda et ZeniMax ont voté en janvier 2023 pour se syndiquer et ont formé « ZeniMax Workers United ». Composé d'environ 300 testeurs en assurance qualité, il était devenu le premier syndicat de Microsoft et, à l'époque, le plus grand syndicat du jeu vidéo aux États-Unis. Mais en mars 2023, ce titre a été éclipsé par les 600 membres d'Activision Quality Assurance United, un autre syndicat relevant de Microsoft.Le 13 novembre 2024, ZeniMax Workers United a décidé de mettre son pouvoir collectif à l'épreuve dans une brève grève contre Bethesda et Microsoft, la société mère de ZeniMax. « Aujourd'hui, nous sommes en grève. Nous n'avons pas peur de faire le nécessaire pour nous assurer que Microsoft nous rencontre à la table des négociations sur des questions clés telles que les options de travail à distance et l'externalisation », a indiqué ZeniMax Workers United sur X.L'action concerne les travailleurs des bureaux de ZeniMax, au Texas et dans le Maryland, qui effectuent un travail d'assurance qualité pour des jeux populaires tels que Fallout et Elder Scrolls. ZeniMax Workers United a tenté de négocier un accord avec Microsoft sur les exigences en matière de travail à distance, tout en limitant le nombre de travailleurs d'assurance qualité externalisés qui peuvent être amenés à participer aux projets du studio Bethesda ZeniMax Workers United n'a pas précisé à qui Microsoft confie le travail d'assurance qualité. Toutefois, le groupe syndical a accusé le géant de Redmond d'ignorer les demandes de négociation avec les employés. « Ils n'ont cessé de nous présenter leur première proposition, encore et encore, et il est devenu évident que nos différentes tactiques de mobilisation n'ont pas fonctionné », a déclaré à Inverse Rhyanna Eichners, responsable des tests d'assurance qualité.Cette grève d'une journée a été déclenchée dans le but de rendre Microsoft plus réceptif aux préoccupations du syndicat. « Faire grève n'est ni amusant ni idéal, mais il y a une satisfaction à avoir une action physique concrète que nous pouvons faire pour lutter pour de meilleures conditions de travail. Nous espérons les convaincre d'arrêter de traîner les pieds et de nous rencontrer à la table des négociations », a noté Juniper Dowell, testeur QA senior.Le Communications Workers of America (CWA), le comité d'organisation qui soutient ZeniMax Workers United ainsi que de nombreux syndicats de jeux vidéo aux États-Unis, a également déposé une plainte pour travail déloyal auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail) pour avoir sous-traité du travail sans en avoir informé le syndicat. Plusieurs grèves liées aux jeux vidéo ont eu lieu aux États-Unis au cours de l'année écoulée.Les politiques de télétravail sont devenues un point de friction majeur pour les syndicats de jeux vidéo de Microsoft. Dès l'apparition de la pandémie de Covid-19, de nombreuses sociétés de jeux vidéo ont mis en place des politiques flexibles de travail à domicile qu'elles ont commencé à abandonner ces derniers mois. Les ordres de retour au bureau se sont étendus à l'échelle de l'industrie, provoquant des démissions et laissant des travailleurs mécontents.Les entreprises avaient utilisé le télétravail pour séduire les talents pendant la pandémie. En octobre 2024, le syndicat Activision Quality Assurance United a organisé un rassemblement devant ses bureaux au Texas, en Californie et au Minnesota pour protester contre la politique restrictive de Microsoft en matière de télétravail qui, selon les travailleurs, ne tient pas compte des travailleurs ayant des problèmes médicaux ou des recommandations de médecins.En 2021, les travailleurs de Raven Software, une filiale d 'Activision Blizzard avant le rachat de l'éditeur de jeux vidéo par Microsoft en 2023, ont participé à un débrayage qui s'est transformé en une grève de cinq semaines après le non-renouvellement des contrats de plusieurs employés. Après cette grève, les travailleurs de Raven Software sont parvenus à s'organiser pour créer l'un des premiers syndicats chez un éditeur de jeux vidéo AAA aux États-Unis.En juillet de cette année, les acteurs vocaux et les interprètes de mouvements couverts par l'accord sur les médias interactifs de la SAG-AFTRA se sont mis en grève pour protester contre l'incursion de l'IA dans l'industrie du jeu et réclamer des protections. Bien que la SAG-AFTRA et les sociétés de jeux vidéo qui composent le comité de négociation de l'accord sur les médias interactifs soient retournées à la table des négociations, la grève se poursuit.La grève de ZeniMax Workers United ne durera pas aussi longtemps que celle de SAG-AFTRA ou de Raven Software, les travailleurs s'étant mis en grève pour une seule journée. En réaction à la grève, Becca Dougherty, porte-parole de Microsoft, a déclaré : « nous respectons le droit de nos employés à exprimer leur point de vue comme ils l'ont fait aujourd'hui. Nous continuerons à les écouter et à répondre à leurs préoccupations à la table des négociations ».Selon Juniper Dowell, un grand nombre de testeurs en assurance qualité ont été embauchés pendant la pandémie de Covid, à une époque où le télétravail était plus répandu. Les exigences actuelles de Microsoft prévoient que les travailleurs de l'assurance qualité doivent être présents au bureau deux jours par semaine, tandis que le syndicat demande une politique plus souple en matière de travail à distance. Ce qui crée notamment la discorde.Quel est votre avis sur le sujet ?