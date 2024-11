Le code source du jeu Rogue Legacy a été publié

, un jeu mélangeant rogue-lite et action-platformer, sorti en 2013 et développé par Cellar Door Games a été un succès. D'ailleurs, la suite, Rogue Legacy 2 est disponible.Développé grâce en C# et XNA, le code source est maintenant disponible à tous sur Github . Vous pouvez compiler le projet sur votre poste en utilisant FNA , une ré-implémentation de XNA. Comme souvent, les ressources du projets ne sont pas disponibles et il sera nécessaire d'avoir acheté le jeu pour pouvoir jouer à la version compilée localement.Aussi, la licence utilisée permet de modifier le code et même de le redistribuer, mais tant que cela ne tire pas un avantage commercial du travail original des créateurs.