Envoyé par Stevy Chassard Envoyé par Je publie rarement sur les médias sociaux, mais aujourd'hui je suis triste. Honteux et triste.



L'industrie du jeu vidéo est malmenée en ce moment, nous le savons tous. Mais voir comment les « joueurs » réagissent sur les médias sociaux, en souhaitant le malheur aux entreprises et aux personnes, c'est triste. (Et pas seulement à l'égard d'Ubisoft). Même si c'est toujours la minorité vocale qui s'exprime sur les médias sociaux, j'ai été blessé, blessé et j'ai eu honte de faire partie de cette communauté.



Ce qui est encore plus révoltant, c'est d'arriver sur LinkedIn et de voir les mêmes commentaires de la part de personnes de l'industrie. En plus de vous exposer comme un être humain clairement non décent, vous affectez des milliers d'employés qui sont déjà touchés par toute cette haine alors qu'ils font de leur mieux pour offrir des expériences incroyables.



Je ne comprends pas comment vous pouvez souhaiter l'échec d'une entreprise simplement parce qu'elle ne vous satisfait pas ou que le produit ne vous plaît pas.



Nous sommes tous sur le même bateau, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de répandre la haine, nous devrions tous nous élever les uns les autres au lieu de nous abaisser les uns les autres.

Contexte

Face au tollé provoqué par ses propos, il a supprimé son message : les réactions

Stevy Chassard



Mec... Tu as supprimé le message, mais Internet n'est pas dupe...



Je ne suis pas sûr que les gens aient envie d'en savoir plus sur les jeux d'Ubisoft, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent.



Les gens n'ont pas « trop d'attentes », les gens demandent seulement « un contenu décent », comme par exemple : Des graphismes qui sont à la hauteur de leurs bandes annonces ou teasers, des jeux qui sont jouables et qui NE MANIPULENT PAS LE JOUEUR COMME SI SON QI EST DE 0, qui n'incluent pas trop de microtransactions, et tant d'autres choses...



Je dirai tout dans un langage professionnel, autant que possible et dans des mots que les professionnels peuvent comprendre le plus rapidement possible[...].



Alors, regardez dans un miroir ce que votre entreprise a fait avant de dire des bêtises.



Le directeur de la monétisation d'Ubisoft.



Il se plaint que vous n'achèterez pas parce qu'il ne fait pas de jeux qui « s'adressent à vous ou vous plaisent ».



Il essaie simultanément de cancel ses collègues développeurs et de les faire taire parce qu'ils sont des « êtres humains non décents » s'ils ne sont pas d'accord, tout en éclairant au gaz et en blâmant les joueurs pour la haine qu'ils expriment.



Mec, @Ubisoft et les défenseurs d'Ubi sont ceux qui nous traitent (et même Elon Musk) de racistes bigots parce que nous n'aimons pas vos jeux. C'est vous qui avez déclenché cette haine.



Ubisoft's Monetization Director.



Laments you won't buy because he does not make games that "cater to you or please you."



Simultaneously trying to cancel fellow devs and silence them for being "non-decent human being(s)" if they disagree, while gaslighting and blaming gamers for… pic.twitter.com/7kFdygpNUR — Grummz (@Grummz) October 4, 2024

Impact sur l’industrie

Conclusion

Stevy Chassard, directeur de la monétisation chez Ubisoft, s'en est pris aux joueurs et à ses collègues développeurs, après que la société a reportéet admis que les ventes deétaient plus faibles que prévu.Ubisoft a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle revoyait à la baisse ses prévisions de recettes nettes annuelles à 1,95 milliard d'euros et qu'elle aurait « un résultat d'exploitation non IFRS [ndlr. il s'agit d'un référentiel comptable] et un flux de trésorerie disponible proches de l'équilibre ».La société a également indiqué que le lancement de Star Wars Outlaws avait été « plus faible que prévu » et que « les ventes initiales de Star Wars Outlaws s'étaient révélées plus faibles que prévu ».La société a également reportéau mois de février 2025, affirmant que cela lui donnerait « plus de temps pour peaufiner le titre ».Environ une semaine après ce communiqué de presse, Chassard s'est rendu sur LinkedIn où il s'en est pris aux joueurs et à ses collègues développeurs qui célébraient la disparition d'Ubisoft.Il a écrit : « Je publie rarement sur les médias sociaux, mais aujourd'hui je suis triste. Honteux et triste. L'industrie du jeu vidéo est difficile en ce moment, nous le savons tous. Mais voir comment les « joueurs » réagissent sur les médias sociaux, en souhaitant le malheur aux entreprises et aux personnes, c'est triste. (Et pas seulement à l'égard d'Ubisoft). »« Même si c'est toujours la minorité qui s'exprime sur les médias sociaux, j'ai été blessé et j'ai eu honte de faire partie de cette communauté », a-t-il ajouté.Il a ensuite dirigé sa colère vers ses collègues développeurs : « Ce qui est encore plus révoltant, c'est de venir sur LinkedIn et de voir les mêmes commentaires de la part de personnes de l'industrie. En plus de vous exposer comme un être humain clairement non décent, vous affectez des milliers d'employés qui sont déjà touchés par toute cette haine alors qu'ils font de leur mieux pour offrir des expériences incroyables. »« Comment peut-on souhaiter qu'une entreprise échoue simplement parce qu'elle ne vous satisfait pas ou que le produit ne vous plaît pas, cela me dépasse », a-t-il ajouté.Chassard a conclu : « Nous sommes tous sur le même bateau, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de répandre la haine, nous devrions tous nous élever les uns les autres au lieu de nous rabaisser les uns les autres ».Cette déclaration intervient dans un contexte difficile pour Ubisoft. L’entreprise a récemment été critiquée pour ses choix artistiques et ses performances commerciales. La controverse autour deet les ventes décevantes deont mis l’entreprise sous pression. En conséquence, Ubisoft a vu sa valeur boursière chuter de plus de 50 % en deux mois.Ubisoft a annulé toutes les avant-premières presse d'Assassin's Creed Shadows. Ces avant-premières de presse du titre devaient être publiées fin septembre, mais Ubisoft a depuis évoqué le retrait apparemment abrupt du Tokyo Game Show dans un récent billet X, écrivant : « Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de diverses circonstances, nous avons décidé d'annuler notre participation en ligne au Tokyo Game Show 2024, qui devait débuter à 15h00 le 26 septembre. »Depuis l'annonce d'Assassin's Creed Shadows, le titre a suscité une vive controverse en raison de son prix, de l'absence de démonstration de gameplay malgré l'ouverture des précommandes, d'animations hachées, de l'achat présumé de robots, de ses personnages et de son cadre. Ce dernier point a été particulièrement contesté, les joueurs accusant Ubisoft de mal caractériser la culture japonaise avec son choix de protagoniste et l'exclamation de la société selon laquelle Shadows était vaguement basé sur l'histoire.Les propos de Chassard ont déclenché une vague de réactions dans l’industrie du jeu vidéo. Certains soutiennent son appel à plus de respect et de soutien mutuel, tandis que d’autres estiment que ces déclarations risquent d’aggraver les tensions entre les développeurs et les joueurs. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires, certains joueurs exprimant leur soutien à Chassard, tandis que d’autres critiquaient son manque de compréhension des frustrations des joueurs.Nous avons par exemple celui-ci qui déclare :Ou encore cet autre qui dit :Les déclarations de Chassard soulèvent des questions importantes sur la relation entre les entreprises de jeux vidéo et leur communauté. Les critiques constructives sont essentielles pour l’amélioration des produits, mais il est crucial de maintenir un dialogue respectueux et productif. Les entreprises de jeux vidéo doivent trouver un équilibre entre écouter les retours des joueurs et protéger leurs employés des attaques personnelles.Cette situation met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les développeurs de jeux vidéo. La pression pour répondre aux attentes élevées des joueurs peut être écrasante, et les critiques négatives peuvent avoir un impact significatif sur la motivation et la créativité des équipes de développement. Il est donc essentiel de promouvoir une culture de respect et de soutien mutuel dans l’industrie du jeu vidéo.La situation actuelle d’Ubisoft est un rappel poignant des défis et des tensions qui existent dans l’industrie du jeu vidéo. Alors que les critiques constructives sont essentielles pour l'amélioration des produits, il est crucial de maintenir un dialogue respectueux et productif. Les entreprises de jeux vidéo doivent trouver des moyens de gérer les retours négatifs tout en protégeant leurs employés des attaques personnelles.Sources : Ubisoft , Stevy ChassardQue pensez-vous du message de Stevy Chassard ?Comprenez-vous les arguments de ceux qui les fustigent ?Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans la perception des entreprises de jeux vidéo par les joueurs ?Les entreprises de jeux vidéo devraient-elles adopter une approche plus transparente dans leur communication avec les joueurs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment les joueurs peuvent-ils exprimer leurs critiques de manière constructive sans nuire aux développeurs ?Pensez-vous que les attentes des joueurs envers les nouveaux jeux sont parfois irréalistes ? Pourquoi ? Pourquoi ?Comment les entreprises peuvent-elles mieux gérer les retours négatifs pour améliorer leurs produits tout en maintenant une relation positive avec leur communauté ?Selon vous, quelles sont les meilleures pratiques pour les entreprises de jeux vidéo afin de maintenir un dialogue ouvert et respectueux avec les joueurs ?