Nintendo déterminé à fermer tous les émulateurs de ses consoles de jeu

La disparition de Yuzu et de Ryujinx bouleverse le monde des émulateurs

Nintendo s'attaque aux créateurs de contenu promouvant les émulateurs

I hate making posts like this, but I received another copyright strike this morning. I'm going to have to change the way I make videos. More info: https://t.co/ihGy4OLNzx pic.twitter.com/xRHx0PN2pn — Retro Game Corps (@RetroGameCorps) September 28, 2024

Au début de l'année, Nintendo a poursuivi les fabricants de Yuzu , un émulateur populaire de la Nintendo Switch, alléguant que « le projet contourne illégalement les mesures technologiques qui aident à dissuader le piratage des jeux Switch ». Quelques semaines plus tard, les développeurs de Yuzu ont accepté de mettre fin au développement du projet et de verser environ 2,4 millions de dollars au géant japonais. Il s'agit d'une victoire décisive pour Nintendo qui a amené l'industrie à se demander si l'entreprise poursuivrait une action similaire contre d'autres émulateurs, en particulier le concurrent de Yuzu, Ryujinx.Nous avons maintenant la réponse. Après la disparition de Yuzu en début d'année, Ryujinx cesse également son développement et a été mis hors ligne après que son créateur a été contacté par Nintendo. Les utilisateurs ont commencé à signaler un message 404 lorsqu'ils essayaient d'accéder à la page Github de Ryujinx tôt dans la journée du 1er octobre 2024, et l'inquiétude s'est accrue lorsque la page de téléchargement de l'émulateur est devenue inaccessible.La nouvelle du sort de Ryujinx est finalement apparue via un message sur le serveur Discord de l'émulateur. « Hier, gdkchan a été contacté par Nintendo et a proposé un accord pour arrêter de travailler sur le projet, supprimer l'organisation et tous les actifs connexes qu'il contrôle. En attendant de savoir s'il accepterait cet accord, l'organisation a été supprimée, donc je pense qu'il est prudent de dire ce qu'il en est », explique le codéveloppeur ripinperiperi dans le message.Il a ajouté : « plutôt que de vous laisser dans la panique et la spéculation, j'ai décidé d'écrire ce court message pour vous permettre de tourner la page ». Une capture d'écran du message de ripinperiperi a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux officiels de Ryujinx. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Patreon de Ryujinx et le site Web du projet sont toujours en ligne, mais sa page de téléchargement reste inaccessible, tout comme son dépôt Github.Le reste du message de ripinperiperi est un éloge du projet, y compris une paire de vidéos montrant les progrès de l'équipe Ryujinx sur les ports iOS et Android de l'émulateur Nintendo Switch, entre autres changements de base - ceux qui ne seront vraisemblablement jamais expédiés. Selon les experts, la défaite de Tropical Haze, le développeur de l'émulateur Switch open source Yuzu, a été sans doute un élément décisif dans le choix de Ryujinx d'arrêter le projet.L'annonce de la fermeture du projet Ryujinx a suscité des réactions mitigées. Beaucoup critiquent Nintendo, affirmant que son geste nuit à l'état de la préservation des jeux. Cependant, d'autres affirment que les émulateurs, qui permettent souvent de joueur à des centaines de jeux sans payer un seul centime aux détenteurs des droits d'auteur, sont illégaux. Selon ces derniers, Nintendo a tout à fait le droit d'essayer de fermer tout projet qui en fait la promotion.D'après le site Web de Ryujinx, l'émulateur a commencé comme un projet à développeur unique en 2017, une petite équipe de développeurs l'a rejoint par la suite. Ryujinx contenait également plus de 3 200 jeux jouables pour ses partisans. Comparé à Yuzu, Ryujinx était considéré comme « relativement intouchable ». La rumeur voulait que le développeur principal GDKChan soit basé au Brésil, pays favorable à l'émulation, mais aucune preuve concrète ne confirme cela.Il n'y a pas eu de procès contre Ryujinx, Nintendo n'a pas attaqué le serveur Discord du projet ni émis une demande de retrait DMCA contre son référentiel GitHub. GitHub n'affiche actuellement aucune demande de retrait DMCA pour Ryujinx. Le dépôt Ryujinx est simplement hors service, avec le message habituel "404" lorsque l'on essaie d'accéder à l'une de leurs pages GitHub. Même le compte principal des développeurs de Ryujinx ne semble pas être actif.Si les émulateurs sont techniquement légaux au sens large, rien n'empêche Nintendo d'intenter des procès que les développeurs indépendants n'ont pas les moyens de mener, de déposer des demandes de retrait DMCA, ou simplement de faire pression sur des organisations comme Discord et GitHub pour qu'elles retirent elles-mêmes les émulateurs. La destruction de Yuzu par Nintendo a montré aux développeurs indépendants qu'ils n'étaient pas de taille.Il existe même des théories juridiques qui suggèrent que « Nintendo pourrait gagner un procès s'il allait en justice, non pas parce que les émulateurs sont illégaux, mais en raison des autres mécanismes de protection contre la copie de la Switch et de l'argument selon lequel certains de ces émulateurs modernes se livrent à un trafic de piratage ». Dans le cas de Yuzu, Nintendo a allégué dans son procès que l'émulateur favorisait un piratage à grande échelle.En outre, Ryujinx a récemment montré la voie à Nintendo en faisant tourner le jeu "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", tout juste sorti, sur PC de manière plus fluide que sur la Nintendo Switch elle-même, où le framerate peut parfois être saccadé. Bien qu'il semble probable que ce soit la fin de l'équipe officielle de Ryujinx, dont plusieurs membres ont fait leurs adieux sur son Discord, certains pensent qu'il est possible que ce ne soit pas tout à fait fini.Parfois, un coup d'État peut prendre le contrôle d'un groupe de développeurs distribué comme celui-ci ; nous n'avons pas encore entendu parler de GDKChan. Il est également possible que, comme pour Yuzu, des forks de Ryujinx se répandent sur GitHub et sur le Web en général, ou que leur code devienne la base de futurs émulateurs. À titre illustratif, l'émulateur open source Suyu, un fork de Yuzu, est toujours disponible sur ses propres serveurs.Il semble également que Nintendo soit de retour sur le terrain juridique en général. Outre les émulateurs, la société semble également s'attaquer aux chaînes YouTube qui montrent ses jeux en train d'être émulés, semant la panique dans le rang des créateurs de contenu. Nintendo a prononcé une sanction pour violation du droit d'auteur à l'encontre d'une chaîne YouTube qui passe en revue des ordinateurs de poche d'émulation, le forçant à renoncer à continuer.Il s'agit notamment de la chaîne YouTube populaire RetroGameCorps. Cette chaîne compte plus d'un demi-million d'abonnés et couvre de nombreux systèmes de jeux rétro différents, mais elle se concentre principalement sur les appareils portables modernes de marques telles que AYANEO, Anbernic et Retroid, qui sont capables d'émuler les jeux classiques d'antan. Les vidéos de la chaîne montrent très bien comment ces titres fonctionnent sur du matériel tiers.Ce qui aide les consommateurs à faire un choix éclairé. Mais le propriétaire de la chaîne a récemment vu une vidéo retirée à la demande de Nintendo, qui concerne directement l'émulation de ses produits. Une vidéo de RetroGameCorps sur la console Wii U de Nintendo semble avoir attiré l'attention du géant japonais. « Il semble que mes pires craintes soient fondées et que je sois spécifiquement visé par Nintendo », déclare-t-il dans un communiqué sur YouTube.« Ma vidéo sur la Wii U a été supprimée et j'ai reçu une nouvelle plainte pour violation des droits d'auteur, alors que cette vidéo n'était pas différente de toutes les démonstrations et critiques techniques que j'ai réalisées sur cette chaîne auparavant », ajoute-t-il. Il envisage de déposer une demande reconventionnelle au titre de l'utilisation équitable, « car la vidéo était destinée à un usage éducatif, était de nature transformative et n'avait aucun effet sur le marché ».Selon RetroGameCorps, « il s'agissait également d'une démonstration d'une console qui n'était plus en vente ». Toutefois, il se dit très réticent à ouvrir cette boîte de Pandore avec une société multimilliardaire, car « leur prochaine étape serait d'intenter une action en justice ». À court terme, cela signifie que RetroGameCorps ne présentera plus de jeux Nintendo dans ses vidéos. Les risques sont énormes et sa chaîne YouTube pourrait également être supprimée.Pour finir, RetroGameCorps a déclaré qu'il est en train de passer en revue les vidéos sur lesquelles il travaille afin d'effacer par précaution tout contenu relatif aux jeux Nintendo, même des contenus inoffensifs comme les jeux NES. Cela aura naturellement un impact sur sa production.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la bataille menée par Nintendo contre les émulateurs ?Quels impacts la disparition de Yuzu et de Ryujinx pourrait-il avoir sur le monde des émulateurs ?Cela aura-t-il un impact sur l'état de la préservation des jeux ? 