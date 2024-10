Discord ouvre l'accès au SDK permettant à tous de créer des activités au sein de l'application

iframe

Disponible depuis quelques temps en accès anticipé, le SDK pour développer des activités au sein de Discord est maintenant disponible à tous.Pour rappel, en 2022, Discord lançait les activités, des jeux multijoueurs directement disponible dans l'application Discord. Initialement, seul Discord pouvait proposer de telles activités, mais dorénavant, un SDK public nommé « Embedded App SDK » est accessible à tous. Ce dernier offre une bibliothèque en TypeScript permettant d’interagir directement avec le client Discord des utilisateurs. Plus précisément, les activités sont des simples page Internet embarqué au travers d'une. Trois exemples officiels sont disponibles sur Github . La documentation est accessible au travers de ce lien La plateforme n'est pas limité aux jeux et les activités peuvent aussi être utilisée pour des expériences musicales ou encore d'autres expérience interactives.Finalement, la mise en avant des activités a récemment été améliorée afin de toucher un plus grand public.Évidemment, la plateforme propose aussi une méthode pour monétiser son jeu au travers d'achats accessible dans l'application. Par la même occasion, la société indique qu'il y a plus de 200 millions d'utilisateurs sur la plateforme et que celui-ci est déjà orienté jeux vidéo. La plateforme permet aussi d'obtenir rapidement des retours des joueurs.