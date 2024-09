Support du format UFBX, support de Direct3D et Wayland et bien plus

la possibilité de créer un système de musique dynamique avec AudioStreamInteractive , AudioStreamPlaylist et AudioStreamSynchronized ;

, et ; l'interpolation de la physique en 2D (et prochainement en 3D), rendant les jeux plus fluides ;

de nombreux changements pour l'éditeur de shader en nœuds, dont la possibilité de regrouper des éléments, les nœuds sont maintenant colorés suivant leur catégorie, une meilleure mis en avant suite au clic ;

un nœud dédié pour les couches de TileMap ;

; une meilleure compatibilité des projets exportés vers le Web avec la prise en charge d'un fonctionnement en thread unique ;

de multiples améliorations sur le comportement multi-thread ;

de nouvelles options d'importation pour les animations ;

la manipulation des keyframes ;

la possibilité de séparer un modèle de navigation en sous parties et de créer des limites ;

un support natif du format ufbx ;

un nouveau nœud Parallax2D ;

; le support du brouillard en 3D, basé sur la profondeur ;

le rendu de compatibilité est maintenant considéré comme complet, avec l'ajout du support du MSAA, du glow, du changement de résolution, des sondes de réflexions... ;

le support de Direct3D 12 ;

le support de Wayland ;

un rendu moins flou pour le contenu 2D en réalité augmenté ;

le support du splash screen pour les projets Web ;

de nombreuses améliorations pour le support du C# ;

et plus encore....

, c'est plus de 3 500 nouveaux commits provenant d'un peu plus de 500 contributeurs différents. Évidemment, dit ainsi, cela ne signifie pas grand chose. Mais, mis en contraste avec les statistiques de Godot 4.2 et 4.1, c'est le double de commits et presque le double de contributeurs. N'attendons plus et regardons ce que ces contributions nous ont apporté :