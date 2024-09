L'ensemble du personnel de l'éditeur de jeux Annapurna Interactive aurait démissionné après que le propriétaire s'est opposé à leur demande de faire du studio une entité indépendante

Les dirigeants et le personnel étaient divisés sur la direction à donner au studio

Impacts de cette décision sur le reste de l'industrie du jeu

Envoyé par Megan Ellison, fondatrice et PDG d'Annapurna Envoyé par

Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition. Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existants, mais aussi à étendre notre présence dans l'espace interactif, car nous continuons à rechercher des opportunités d'adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive à travers le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre.



Annapurna Interactive est un studio de jeux vidéo fondé en 2016 en tant que filiale d'Annapurna avec pour ambition de développer les activités d'Annapurna dans le secteur des jeux interactifs. Annapurna Interactive est notamment célèbre pour avoir publié des titres à succès tels que Stray, Outer Wilds, Gorogoa, Neon White, What Remains of Edith Finch, etc. Nathan Gary, président d'Annapurna Interactive, et son équipe négociaient avec Megan Ellison pour que le studio de jeux vidéo devienne une entité indépendante, mais selon Bloomberg, les négociations ont perduré et ont fini par échouer récemment.Après que Ellison s'est retirée des négociations, Gary et d'autres cadres ont démissionné. Le rapport de Bloomberg indique qu'ils ont été suivis dans la foulée par le reste du personnel. « Les 25 membres de l'équipe d'Annapurna Interactive ont collectivement démissionné. C'est l'une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eues à prendre et nous n'avons pas pris cette décision à la légère », ont déclaré l'ancien président et des membres du personnel.Un porte-parole d'Annapurna a confirmé que la société avait étudié la possibilité d'une scission et a déclaré que les parties n'étaient pas parvenues à un accord, ce qui a entraîné les démissions. Le porte-parole a également déclaré que les jeux et projets existants resteraient dans le giron de la société. La semaine dernière, le magazine The Hollywood Reporter a annoncé le départ de Gary et des co-directeurs d'Annapurna Interactive, Deborah Mars et Nathan Vella.Le média a rapporté qu'Annapurna prévoyait d'intégrer ses opérations de jeux internes au reste des divisions d'Annapurna, qui comprennent le cinéma, la télévision et le théâtre. Hector Sanchez, cofondateur d'Annapurna Interactive, a été réintégré le mois dernier. Sanchez avait quitté la société peu après sa création. Il avait auparavant travaillé chez Epic Games pendant cinq ans, et plus récemment en tant que responsable du moteur de jeux Unreal Engine.Sanchez a annoncé le mois dernier qu'il deviendrait président des médias interactifs et des nouveaux médias chez Annapurna. Cela signifie que le studio devrait continuer à fonctionner malgré la démission de Gary et de son équipe. Annapurna Interactive aurait plusieurs titres en cours.Cette année, Annapurna Interactive a publié Lorelei and the Laser Eyes et Open Roads. Parmi les jeux à venir figurent Blade Runner 2033 : Labyrinth, Ghost Bike et Wanderstop. La nouvelle de démission de l'ensemble du personnel d'Annapurna Interactive a surpris beaucoup de personnes dans l'industrie et suscité quelques inquiétudes. En outre, les raisons pour lesquelles Gary et son équipe souhaitaient qu'Annapurna Interactive devienne une société indépendante ne sont pas claires. Et on ne sait pas non plus si Gary et son équipe créeront leur propre société de jeux vidéo ou suivront des chemins séparés.La nouvelle de leur démission a provoqué le chaos chez les développeurs de jeux associés à Annapurna Interactive, qui tentent de comprendre ce que cela signifie pour leurs projets à venir. En tant qu'éditeur, Annapurna est responsable non seulement du financement des jeux, mais également de la gestion de services tels que l'assurance qualité, l'adaptation des produits aux marchés locaux et le marketing. Mais les dirigeants d'Annapurna ont tenu à rassurer.Annapurna Interactive s'est associée à des studios de jeux spécialisés pour des titres. Ses partenaires comprennent Remedy Entertainment, un studio finlandais de développement de jeux vidéo créé en août 1995. Comme souligné plus haut, Sanchez reprendra désormais le rôle de Gary en tant que président d'Annapurna Interactive. Et Ellison a publié une déclaration promettant que la société honorerait ses engagements envers ses autres partenaires de jeu :Ces derniers jours, des créateurs qui travaillent avec Annapurna Interactive se sont efforcés de trouver de nouveaux points de contact et de déterminer si l'entreprise continuerait à honorer ses engagements. Annapurna Interactive a acquis la réputation de publier des titres acclamés par la critique et réalisés par de petites équipes. Sanchez a déclaré aux développeurs que l'entreprise honorerait les contrats existants et remplacerait le personnel qui est part. (Le Hollywood Reporter a indiqué précédemment que les principaux dirigeants d'Annapurna Interactive avaient quitté l'entreprise, mais pas l'ensemble de l'équipe.)Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la démission de l'ensemble personnel d'Annapurna Interactive ?Selon vous, quel était le but de cette démission collective ? Comment analysez-vous le résultat final de leur action ?