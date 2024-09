Qui était Andrew Greenberg ?

Travaux et influence sur l'industrie du jeu

I am saddened to learn of the passing of game designer Andrew Greenberg. I never had the pleasure of meeting Andrew in person, but his landmark role-playing game series Wizardry was a joyful and influential part of my life in the 1980s. Rest in peace, Werdna! pic.twitter.com/gIebU9FETl — David Mullich (@David_Mullich) August 30, 2024

Andrew Clifford Greenberg (1957 - 28 août 2024) fut développeur américain de jeux vidéo et avocat en brevets. Avec Robert Woodhead, il a co-créé Wizardry, l'un des premiers jeux vidéo de rôle pour ordinateur personnel. Il a également participé à la production du jeu Q-Bert et de plusieurs jeux Wizardry dans les années 1980. Il était diplômé de l'université Cornell, où il a effectué ses premiers travaux sur les jeux vidéo de rôle. Avec Rick Dutton, Walter Freitag et Michael Massimilla, Greenberg a créé Star Saga One : Beyond the Boundary et Star Saga Two : The Clathran Menace, respectivement en 1988 et 1989.Ces deux jeux ont été publiés par Masterplay Publishing. Après avoir travaillé en tant qu'avocat spécialisé dans les brevets chez Carlton Fields, un cabinet d'avocats de Tampa, en Floride, il s'est installé à San Francisco, en Californie, où il a occupé les fonctions de cadre et d'avocat général pour la société Xslent, spécialisée dans les énergies renouvelables. Il a été président du comité de la propriété intellectuelle de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).Mais aperçu archivé du site Web personnel de Greenberg, ainsi que sa chaîne YouTube, montre qu'il n'a jamais abandonné son intérêt pour la programmation informatique. D'après une lettre de Greenberg partagée sur un site de fans de Wizardry en 1999, il a épousé Sheila McDonald, testeuse de Wizardry, et ils ont eu deux enfants ensemble. Le message de son collaborateur Robert Woodhead indique que Greenberg est décédé le 30 août 2024, à l'âge de 67 ans.En outre, Greenberg a reçu la National Citation of Honor de l'IEEE et fut également un excellent joueur de tuba. Pour la petite anecdote, le nom du sorcier maléfique du premier jeu Wizardry est Werdna, Andrew épelé à l'envers. Greenberg et Woodhead comptent parmi les concepteurs de jeux les plus influents au monde. Le succès de leur jeu Wizardry a notamment contribué à définir les jeux de rôle occidentaux et japonais tels que nous les connaissons aujourd'hui.Comme le soulignent de nombreux acteurs de l'industrie, il est difficile de surestimer l'influence de Greenberg et de Woodhead sur les jeux de rôle et les jeux sur PC. Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord a été l'un des premiers jeux de rôle reconnaissables auxquels on pouvait jouer sur un ordinateur personnel. Il s'agissait d'une transposition des jeux de rôle sur table et des jeux développés pour les mainframes PLATO présents sur les campus universitaires à l'époque sur l'humble Apple II. Wizardry a été l'un des premiers, sinon le tout premier, jeux à vous donner le contrôle d'un groupe entier de personnages.Chacun de ces personnages avait des forces et des faiblesses distinctes. Wizardry proposait aux joueurs d'explorer un vaste labyrinthe filaire à la première personne, toujours à l'affût de portes secrètes, de pièges et d'ennemis redoutables. Au fond du donjon, les joueurs trouvaient le « Mad Overlord » Werdna. Greenberg semble avoir gardé le surnom Werdna ludique longtemps après avoir quitté l'industrie du jeu, l'utilisant comme pseudonyme pour un courriel personnel.Il s'agit également du nom d'utilisateur d'une chaîne YouTube que Greenberg a utilisée pour documenter le développement d'un programme de cartes de score de bowling. Wizardry et la série concurrente Ultima étaient très populaires dans les années 1980, Wizardry et ses suites étant portés sur les principaux ordinateurs personnels de l'époque, dont le Commodore 64 et les PC MS DOS. Le jeu original vient d'être remastérisé par Digital Eclipse pour les systèmes modernes.Cette fidèle reconstitution du premier jeu implémente des visuels 3D pour moderniser l'aspect sans rien toucher au gameplay, qui reste toujours aussi brutal dans sa conception de l'exploration et des combats fantasy. Par ailleurs, un autre résultat surprenant a été l'influence de Wizardry au Japon, où le jeu a connu une popularité encore plus durable et a inspiré l'invention des JRPG (Japanese Role-Playing Games) tel que nous les connaissons aujourd'hui.Le créateur de Dragon Quest, Yuji Horii, cite Wizardry comme l'une de ses principales sources d'inspiration. L'influence de Wizardry s'étend également à d'autres jeux de rôle développés au Japon et aux États-Unis au cours des dernières décennies. Dans un message publié sur Twitter en 2022 et qui relate sa première rencontre avec Woodhead, Horii a écrit : « quand j'y repense, tout a commencé il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Wizardry ».Source : Robert Woodhead, co-créateur de Wizardry Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous joué à la série de jeux vidéo Wizardry co-créée par Andrew Greenberg ?Connaissiez-vous les travaux d'Andrew Greenberg ? Selon vous, quels impacts a-t-il eus sur l'industrie du jeu ?