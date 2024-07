Les défis financiers

Documents reviewed by the WSJ say users are spending less; staff are expecting more layoffs and more changes, as the platform only had $2B in revenue in 2023.



Twitch est principalement connu pour ses diffusions de parties de jeux vidéo qui peuvent durer des heures. Des streamers charismatiques ont construit des communautés fidèles, et la plateforme a été le théâtre de moments mémorables, de compétitions e-sport épiques et de discussions en direct. La popularité de Twitch a explosé, attirant des millions d’utilisateurs actifs chaque mois.Steams Charts, qui fournit des statistiques sur les performances de sites de streaming, a noté :« Le premier mois de l'été a été incroyablement fructueux pour Twitch. En juin, la plateforme a conservé presque les mêmes chiffres d'audience que le mois précédent, avec seulement quelques fluctuations mineures. Cependant, c'est le pic d'audience qui a connu une augmentation significative, avec un bond de 10 %, en grande partie grâce à la Coupe du monde des rois 2024. Streams Charts donne un aperçu des performances de la plateforme violette en juin, en mettant en évidence les streamers et les chaînes les plus performants.« Si l'on évalue les performances globales de la plateforme, il est clair que Twitch a maintenu le rythme qu'il s'était fixé au début de l'année. Bien que certains indicateurs clés aient connu de légères baisses, notamment le nombre d'heures regardées et le nombre moyen de spectateurs, ces baisses sont insignifiantes. L'une des raisons est que le mois de juin a été plus court d'un jour que le mois de mai, ce qui a entraîné une diminution naturelle du nombre total d'heures de visionnage.« Un aspect remarquable est la croissance des pics d'audience. L'audience maximale simultanée de la plateforme a augmenté de 10 % par rapport à mai. Le jour de pointe du mois dernier a été le 2 juin. Ce jour-là, deux événements importants ont été diffusés en direct. Le premier est le triomphe de la Coupe du monde Kings 2024, dont certaines retransmissions ont attiré des centaines de milliers de spectateurs en direct sur Twitch. Le second événement majeur était l'IEM Dallas 2024, dont la finale du championnat s'est déroulée le 2 juin. Le match décisif a suscité beaucoup d'enthousiasme, en grande partie grâce à Stewie2k qui représentait G2 Esports ».Cependant, malgré des périodes de popularité explosive, la plateforme reste déficitaire. Des documents examinés par le Wall Street Journal révèlent que les personnes qui dépensent le plus sur la plateforme montrent moins d'intérêt. Les données tierces montrent que la croissance du nombre d’utilisateurs et de l’engagement a ralenti.En outre, après deux vagues de licenciements au cours de la dernière année, les employés craignent qu’une troisième vague ne survienne à l’automne, suite à une revue opérationnelle annuelle. Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, a montré peu de tolérance pour les entreprises non rentables, ce qui inquiète les employés de Twitch. Ils redoutent que la plateforme ne devienne ce qu’ils appellent une “marque zombie” chez Amazon, c’est-à-dire un projet interne ou une acquisition mis de côté parce qu’il n’a pas répondu aux attentes. D’autres exemples de “marques zombies” chez Amazon incluent l’application de critiques de livres Goodreads, le site de recherche de tâches en ligne Mechanical Turk et le site de réductions Woot.En janvier, 500 employés de Twitch ont été licenciés dans le but de réaliser des bénéfices. Cette lenteur et ce manque de croissance sont peut-être le symptôme d'un problème plus vaste. Amazon a l'habitude d'acquérir des marques en pleine croissance telles que Goodreads et Mechanical Turk. Sur leur marché, chaque marque est souvent un leader qui établit des normes. Le fait d'être racheté par un géant tel qu'Amazon devrait idéalement stimuler la croissance, mais en tant que petite partie d'une grande entreprise avec peu de marge d'erreur, une petite fenêtre de temps avec des ventes moins que satisfaisantes peut souvent être ruineuse.Goodreads, MTurk et Woot, le site de vente à prix réduits, appartiennent toujours à Amazon, mais ils ont tous des concurrents qui semblent se développer plus rapidement. Avec des sites tels que Storygraph, Clickworker et Newegg, ces sites Amazon sont parfois éclipsés par des entreprises plus petites qui n'ont pas peur de prendre des risques. Twitch risque de faire de même. Alors qu'il se rapproche d'une vie de « marque zombie », des sites web comme Kick continuent de s'emparer de la concurrence. Le ralentissement de Twitch met également en évidence le fait que le site web a dépassé son utilité initiale.À l'origine, Twitch était un site web axé sur la diffusion en continu de jeux vidéo. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un retour en arrière, car des superstars modernes comme Kai Cenat et IShowSpeed attirent des millions de téléspectateurs avec des streams non ludiques sur Twitch et YouTube.Cenat a accumulé 16,09 millions d'heures de visionnage le mois dernier, selon les données de StreamsCharts. Pour mettre cela en perspective, le deuxième streamer le plus regardé, Jyxni, a terminé le mois avec 6,98 millions d'heures regardées sur sa chaîne. Cenat a accumulé près de 10 millions d'heures de plus que Jynxi sur sa chaîne en juin.« Kai Cenat était sans aucun doute le visage de Twitch en juin. Le créateur de contenu américain est arrivé en tête du classement des chaînes pour le deuxième mois consécutif, tant pour la durée totale de visionnage (plus du double de celle de son concurrent le plus proche) que pour le nombre maximal de spectateurs simultanés. Ses streams d'Elden Ring ont été particulièrement appréciés des spectateurs, et Kai a enregistré le plus grand nombre de spectateurs lors d'un stream hilarant avec Kevin Hart et Druski, qui a battu tous les records.« Il est intéressant de noter que le reste du classement des streamers basé sur le temps de visionnage a connu des changements significatifs. Plusieurs créateurs de contenu américains de premier plan sont revenus dans le top 10 ou ont considérablement amélioré leur position. Notamment, le top 10 ne comprend qu'un seul streamer d'Amérique du Sud (Baiano) et un seul streamer d'Asie (Kato Junichi). L'Europe était représentée par deux co-streamers de League of Legends (Caedrel и Ibai).« Le classement des chaînes en fonction de l'audience simultanée maximale en juin est particulièrement intéressant. Outre Kai Cenat, le trio de tête comprend AmineMatue (France) et Tumblurr (Italie), co-streamers de la Coupe du monde des rois (qui a établi un nouveau record pour sa chaîne). Il est intéressant de noter que le top 10 comprend deux chaînes qui figurent rarement dans ce type de classement. La chaîne officielle Amazon Music a décroché la cinquième place avec la diffusion du concert de Kendrick Lamar, qui a attiré plus de 186 000 spectateurs simultanés. Il s'agit de la diffusion la plus réussie de la chaîne en deux ans et demi, dépassée uniquement par les diffusions des performances de Kanye West. Juste après Amazon, la chaîne Twitch officielle des Game Awards a pris la deuxième place avec la diffusion du Summer Game Fest ».Le streaming IRL a fait des merveilles pour la plateforme, apportant beaucoup de trafic avec un ton plus décontracté. Ninja a reconnu l'évolution du paysage du site web et des streamers comme Pokimane, qui se concentraient auparavant sur les jeux, ont changé de rythme, optant pour un environnement plus décontracté afin d'établir un rapport avec leurs communautés. Il est de plus en plus possible d'envisager Twitch comme le premier d'une longue série de sites similaires.Les pertes continues de Twitch soulèvent des questions sur l'orientation stratégique d'Amazon. L'incapacité de la plateforme à dégager des bénéfices met en évidence les difficultés liées à la monétisation des contenus diffusés en direct. Cette question est cruciale pour les investisseurs qui comptent sur les flux de revenus diversifiés d'Amazon.Le PDG Andy Jassy a déclaré : « Bien que Twitch soit un élément essentiel de notre écosystème, nous devons résoudre ses problèmes de rentabilité. » Ce sentiment souligne l'inquiétude générale concernant le maintien de la croissance sans perte de liquidités.Amazon doit innover dans ses stratégies de monétisation pour Twitch. Il faut s'attendre à des changements de modèle d'abonnement ou à de nouveaux formats publicitaires. La concurrence s'intensifiant, il sera essentiel de surveiller la façon dont Twitch s'adapte.Les investisseurs devraient surveiller les prochains résultats trimestriels pour obtenir des mises à jour sur la santé financière de Twitch et ses éventuels changements stratégiques. Le succès de ces efforts pourrait avoir un impact significatif sur la performance des actions d'Amazon et sur la confiance des investisseurs.Sources : WSJ, Steams Charts Twitch : un investissement risqué pour Amazon ? Pensez-vous que l’acquisition de Twitch par Amazon était une décision judicieuse, étant donné que la plateforme continue de perdre de l’argent ?Quelle est la valeur réelle de Twitch pour Amazon ? Qu’estimez-vous être la véritable valeur de Twitch pour Amazon, au-delà des chiffres financiers ?Les streamers devraient-ils être mieux rémunérés ? Explorez la question de la rémunération des streamers sur Twitch. Pensez-vous que les créateurs de contenu devraient recevoir une part plus importante des revenus générés par la plateforme ?L’avenir du streaming en direct : Twitch ou d’autres plateformes ? Voyez-vous un avenir durable pour Twitch face à la concurrence d’autres plateformes de streaming en direct telles que YouTube Live ou Facebook Gaming ?