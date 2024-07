Manque de contenu : l’Apple Vision Pro ne compte actuellement que « plus de 2 000 » applications disponibles, cinq mois après son lancement aux États-Unis. En comparaison, l’iPad avait déjà plus de 20 000 applications quelques mois après sa sortie en 2010, et l’iPhone en avait environ 10 000 à la fin de 2008, année du lancement de l’App Store.

Lancement de l'Apple Vision Pro en Europe dans un contexte de ventes moroses

Les développeurs ne se pressent pas pour proposer leurs applications sur l'appareil

Envoyé par Apple Envoyé par Avec plus de 2 000 apps spatiales conçues pour l’Apple Vision Pro, et plus de 1,5 million d’apps iOS et iPadOS compatibles, visionOS 2 offre aux développeurs de nouveaux outils pour mieux exploiter l’informatique spatiale et permet de créer facilement de nouvelles expériences applicatives plus volumétriques et faciles à partager.

Les premières données suggèrent que le nouveau contenu arrive lentement

Certains développeurs misent sur le long terme

Voici les points saillants :Le casque Vision Pro d'Apple a fait l'objet d'un lancement discret dans toute l'Europe vendredi, y compris au Royaume-Uni, où les clients ont pris rendez-vous tout au long de la journée pour essayer le casque d'une valeur d'entrée de 3 999 €. Le lancement au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni fait suite aux débuts du casque sur les marchés asiatiques, notamment en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, le 28 juin.L'entrée d'Apple sur le marché des casques de réalité virtuelle cette année l'a propulsé à la deuxième place après Meta Platforms, selon un rapport publié en juin par IDC.ByteDance, Xreal et HTC complètent le top 5 en termes de ventes.Apple a du mal à attirer du contenu frais pour son casque Vision Pro, avec seulement une fraction des applications disponibles, comparé au nombre d'applications créées pour l'iPhone et l'iPad au cours de leurs premiers mois d'existence. L'absence d'une "killer app" pour encourager les clients à payer plus de 3 500 dollars pour un nouveau produit qui n'a pas encore fait ses preuves est considérée comme un problème pour Apple, alors que le Vision Pro fait ses débuts hors des États-Unis.Apple a récemment déclaré qu'il y avait « plus de 2 000 » applications disponibles pour son appareil « d'informatique spatiale », cinq mois après son lancement aux États-Unis. À titre de comparaison, plus de 20 000 applications pour l'iPad avaient été créées à la mi-2010, quelques mois après la mise en vente de la tablette, et environ 10 000 applications pour l'iPhone à la fin de l'année 2008, année du lancement de l'App Store.« La trajectoire générale du lancement de la Vision Pro en février de cette année a été beaucoup plus lente que ce que beaucoup espéraient », a déclaré George Jijiashvili, analyste chez Omdia, une société spécialisée dans le suivi du marché. « La réalité est que la plupart des développeurs consacreront leur temps et leur argent à des plateformes comptant des milliards d'utilisateurs, plutôt que des dizaines ou des centaines de milliers ».Apple pense que l'appareil transformera la façon dont des millions de personnes travaillent et se divertissent. Le casque passe de la réalité virtuelle, dans laquelle le porteur est immergé dans un monde numérique, à une version de « réalité augmentée » qui superpose des images à l'environnement réel.Omdia prévoit qu'Apple vendra 350 000 Vision Pro cette année. Il prévoit une augmentation à 750 000 l'année prochaine et à 1,7 million en 2026, mais ces chiffres sont bien inférieurs à ceux de l'iPad, qui s'est vendu à près de 20 millions d'unités au cours de sa première année d'existence.Selon les estimations d'IDC, un cabinet d'études de marché spécialisé dans la technologie, Apple aurait livré moins de 100 000 unités de Vision Pro au cours du premier trimestre, soit moins de la moitié des ventes de casques Quest de son rival Meta. En raison du prix élevé de l'appareil, Apple s'est emparé de plus de 50 % du marché total des casques VR en valeur monétaire, selon IDC, mais l'analyste Francisco Jeronimo a ajouté : « Le succès du Vision Pro, quel que soit son prix, dépendra en fin de compte du contenu disponible ».Selon Appfigures, qui suit les listes de l'App Store, le nombre de nouvelles applications lancées pour le Vision Pro a chuté de façon spectaculaire depuis janvier et février. Près de 300 des principaux développeurs d'iPhone, dont les applications sont téléchargées plus de 10 millions de fois par an - notamment Google, Meta, Tencent, Amazon et Netflix - n'ont pas encore adapté leurs logiciels ou services au dernier appareil d'Apple.Steve Lee, directeur général d'AmazeVR, qui propose des expériences immersives lors de concerts, a déclaré que le lancement récent de l'appareil en Chine et dans d'autres pays d'Asie avait entraîné une hausse des téléchargements de son application. « Toutefois, cela ne représente qu'un tiers du lancement initial aux États-Unis ». Lee reste persuadé que le Vision Pro finira par devenir un produit de consommation courante.Wamsi Mohan, analyste chez Bank of America, a déclaré que le Vision Pro n'avait « tout simplement pas frappé l'imagination du consommateur ». « C'est l'un des démarrages les plus lents pour une nouvelle catégorie de produits Apple, compte tenu du prix », a-t-il déclaré. « Il semble que la direction mette davantage l'accent sur le succès auprès des entreprises ».Néanmoins, certains développeurs d'applications font un acte de foi et se lancent sur le Vision Pro. Certains parient sur le fait que les clients qui peuvent s'offrir le casque coûteux seront plus enclins à dépenser pour le logiciel. D'autres jouent un jeu plus long, espérant qu'une position précoce sur la toute nouvelle plateforme d'Apple sera rentable dans les années à venir.Anthony Geffen, directeur général et créatif d'Atlantic Productions, qui a remporté le tout premier prix Bafta pour la narration en réalité virtuelle, a déclaré qu'il pensait que le Vision Pro représentait un « point de basculement » pour les casques. « J'ai connu toutes les fausses lueurs de la réalité virtuelle », a-t-il déclaré. « Je pense que dans les deux ou trois prochaines années, nous aurons vraiment des appareils qui seront commercialisés en masse. La Vision Pro arrive à un moment très important ».Atlantic Productions travaille avec Apple pour produire des vidéos immersives, notamment des exploits vertigineux d'escalade et d'athlétisme urbain "parkour", en utilisant des caméras 3D sur mesure développées par la société de la Silicon Valley pour créer un contenu à ultra-haute résolution. « C'est la plateforme la plus excitante avec laquelle j'ai jamais travaillé », a déclaré Geffen. « Je pense qu'elle est plus importante que le smartphone ».Mais il a ajouté que, pour que l'économie de la production de contenu fonctionne, « il faut que cet appareil soit présent dans un grand nombre de foyers ». Cela ne se produira que lorsqu'Apple sortira une version moins chère, qui, selon les analystes, pourrait arriver d'ici un an ou deux « Même s'il s'agit pour l'instant d'un petit marché, je pense qu'il va devenir important », a déclaré Tim Davison, développeur de CellWalk, une application immersive d'enseignement de la biologie pour le casque d'Apple. « Vision Pro donne actuellement un aperçu étonnant de l'avenir ». « C'est l'enthousiasme et la ténacité, un an après, des ingénieurs [d'Apple] jusqu'aux dirigeants, qui me font croire que je peux investir dans cette plateforme », a-t-il déclaré.Werner Jainek, directeur général de Cultured Code, s'est empressé de faire en sorte que son application de gestion de projet Things soit disponible dès l'arrivée de la Vision Pro sur le marché. « Nous savons par expérience qu'il est très avantageux à long terme d'être présent sur les plateformes Apple dès le premier jour », a-t-il déclaré. « Les clients d'Apple se sont montrés prêts à payer pour un "produit haut de gamme" comme Things, qui coûte 30 dollars sur Vision Pro », a-t-il ajouté. « Les gens sont certainement prêts, sur cette nouvelle plateforme, à dépenser de l'argent pour des logiciels de productivité ».La version Vision Pro de Things avait déjà atteint le seuil de rentabilité, a déclaré Jainek, car les outils de développement d'Apple permettaient d'adapter facilement les applications existantes pour l'iPhone et l'iPad.Sources : Apple ( 1 2 ), Financial TimesQuelle est votre opinion sur le prix élevé de l’Apple Vision Pro ? Est-ce que cela vous dissuade d’acheter le casque, même s’il offre des fonctionnalités avancées ?Pensez-vous que l’absence d’une application phare est un obstacle majeur pour l’adoption de l’Apple Vision Pro ? Quelle application aimeriez-vous voir sur cette plateforme ?Comment comparez-vous l’écosystème de l’Apple Vision Pro à celui d’autres casques de réalité virtuelle et augmentée ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?Croyez-vous que les développeurs finiront par créer plus d’applications pour l’Apple Vision Pro à l’avenir ? Quelles incitations pourraient les encourager à le faire ?