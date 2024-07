Nous présentons Meta 3D Gen (3DGen), un nouveau pipeline de pointe et rapide pour la génération de ressources textuelles en 3D. 3DGen permet de créer des objets 3D avec une grande fidélité et des formes et textures 3D de haute qualité en moins d'une minute. Il prend en charge le rendu basé sur la physique (PBR), nécessaire pour le ré-éclairage des ressources 3D dans les applications du monde réel. En outre, 3DGen prend en charge la retexturation générative de formes 3D précédemment générées (ou créées par l'artiste) en utilisant des entrées textuelles supplémentaires fournies par l'utilisateur.3DGen intègre des composants techniques clés, Meta 3D AssetGen et Meta 3D TextureGen, que nous avons développés respectivement pour la génération de texte à 3D et de texte à texture. En combinant leurs forces, 3DGen représente les objets 3D simultanément de trois façons : dans l'espace de vue, dans l'espace volumétrique et dans l'espace UV (ou de texture). L'intégration de ces deux techniques permet d'obtenir un taux de réussite de 68 % par rapport au modèle à une seule étape.Nous comparons 3DGen à de nombreux modèles de référence de l'industrie et montrons qu'il les surpasse en termes de fidélité des messages et de qualité visuelle pour les messages textuels complexes, tout en étant significativement plus rapide.