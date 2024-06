Conclusion

PCGamesN s'appuie sur son outil en ligne SteamIDFinder qui permet de réaliser un joli tour de passe-passe. Si vous achetez des jeux PC sur Steam et que votre profil d'utilisateur est configuré de manière à rendre vos données de jeu publiques, vous pouvez entrer votre identifiant numérique dans l'outil et obtenir une série de statistiques. Vous pouvez partager cette page sous la forme d'une image qui renvoie à votre « pile de honte », qui comprend la « valeur » totale de votre collection Steam et de vos jeux non joués.En utilisant les données de ce qu'il prétend être les quelque 10 % des 73 millions de comptes Steam de sa base de données définis comme publics, PCGamesN extrapole 1,9 milliard de dollars en jeux non joués, le multiplie par 10 et suggère nonchalamment qu'il y a 19 milliards de dollars de jeux non joués qui traînent. C'est « plus que le produit national brut du Nicaragua, du Niger, du Tchad ou de l'île Maurice », note le site.Il peut être intéressant de se pencher davantage sur les chiffres. Pour commencer, SteamIDFinder utilise le prix de vente actuel de chaque jeu de votre bibliothèque non jouée, comme le confirme l'examen d'une demi-douzaine de profils « Pile de la honte ». Un sondage informel auprès d'internautes possédant des bibliothèques Steam importantes suggère que les jeux achetés au prix fort ne représentent qu'une infime partie des jeux présents dans nos carnets de commandes. Nous pouvons supposer que les jeux acquis par le biais d'offres groupées, comme le Humble Bundle, ou pendant l'une des ventes annuelles ou ponctuelles de Steam, constituent une grande partie des catalogues Steam de la plupart des gens.Ensuite, il y a ce qui compte comme « non joué ». En cliquant sur l'outil de filtrage à côté de votre bibliothèque Steam et en choisissant "Unplayed", vous verrez les titres que vous n'avez jamais ouverts. Cependant, d'après certains internautes, il arrive que Steam et l'utilisateur ne soient pas d'accord sur le les jeux « non joués ».Il y a aussi un point beaucoup plus important à défendre ici : Vous n'avez pas à avoir honte de donner trop d'argent aux créateurs de jeux, en particulier de jeux plus petits, si vous ne le souhaitez pas. Cela s'applique même à des interprétations plus larges de la notion de « non joué », comme le fait de jeter un coup d'œil à un ou deux niveaux d'introduction. Parfois, le fait de jouer un peu à un jeu et de décider que ce n'est pas quelque chose dans lequel vous voulez mettre des dizaines d'heures supplémentaires en vaut la peine, que vous demandiez ou non le remboursement.Si vous avez consulté vos propres statistiques et que vous vous sentez surpris, vous pouvez conserver vos jeux non joués dans une collection dédiée sur Steam, ce qui pourrait vous inciter à jeter un coup d'œil aux jeux restants les plus intrigants. Vous pouvez aussi décider de filtrer cette liste en fonction des jeux vérifiés par Steam Deck et emportez-les lors de votre prochain voyage.Il est généralement plus facile de gagner de l'argent que de vivre. Personne n'héritera de votre bibliothèque Steam (probablement), donc elle ne vaut pas grand-chose de toute façon. Jouez à ce qui vous intéresse quand vous en avez le temps, et si votre nombre de jeux non joués vous permet d'éviter les pires achats impulsifs des soldes ou de redécouvrir des joyaux perdus, qu'il en soit ainsi. Il y a des trucs astucieux, mais il n'y a pas de vrai calcul, ni de vraie honte.En somme, notre « Pile de la honte » sur Steam représente une somme astronomique. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez à lancer un jeu, rappelez-vous que vous faites partie d’une communauté mondiale de joueurs qui ont dépensé des milliards pour des jeux qu’ils n’ont jamais touchés. Peut-être est-il temps de déterrer certains de ces trésors cachés dans votre bibliothèque SteamN’hésitez pas à partager vos propres expériences avec votre pile de jeux non joués dans les commentaires ci-dessous. Et souvenez-vous, il n’est jamais trop tard pour découvrir de nouveaux mondes virtuels !Source : PCGamesN, SteamIDFinder Quel est le jeu que vous avez acheté mais n’avez jamais joué ? Partagez votre expérience et pourquoi vous n’avez pas encore plongé dans ce jeu.Pensez-vous que les plateformes de distribution de jeux devraient encourager davantage les joueurs à jouer à leurs jeux non joués ? Si oui, comment pourraient-elles le faire ?Avez-vous déjà regretté d’avoir acheté un jeu que vous n’avez jamais joué ? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à l’acheter malgré tout ?Comment gérez-vous votre bibliothèque de jeux ? Avez-vous des astuces pour organiser vos jeux et vous motiver à y jouer ?Pensez-vous que la valeur monétaire des jeux non joués est un problème ? Pourquoi ou pourquoi pas ?