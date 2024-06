La réduction des coûts

Après un bide retentissant sur les ventes, le prix de l'Apple Vision Pro s'écroule sur le marché de l'occasion

Lorsque le Vision Pro a été lancé il y a un an, son prix élevé a immédiatement fait parler de lui. Le Vision Pro est une merveille d'ingénierie qui réunit des technologies très intéressantes. Cependant, avec un prix plancher de 3 499 $, il était très certainement hors de portée de la plupart des gens. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que les rumeurs de l'industrie indiquent une faible adoption du Vision Pro.Mais qu'en est-il du Vision Pro 2 attendue ? Selon un nouveau rapport de The Information, il pourrait ne pas arriver sur le marché.Il y a quelques mois, nous avons appris que l'Apple Vision Pro 2 ne serait pas disponible avant au moins août 2025. Cependant, The Information affirme qu'Apple a suspendu le travail sur le Vision Pro 2 et vise à sortir un modèle moins cher à la fin de l'année 2025. Le quotidien affirme que le nombre d'employés affectés au développement du Vision Pro 2 a progressivement diminué et qu'Apple a informé au moins l'un de ses fournisseurs qu'elle avait suspendu le travail sur la deuxième génération du Vision Pro.Des sources indiquent qu’Apple envisageait initialement de suivre une approche similaire à celle de l’iPhone, en proposant un modèle Pro accompagné d’une version standard moins coûteuse. Cependant, il semble que la firme de Cupertino ait décidé de concentrer tous ses efforts sur un seul modèle qui serait proposé à environ 1500 dollars.En clair, Apple avait deux nouveaux produits Vision en préparation : une version allégée et moins chère du Vision Pro doté de moins de fonctionnalités et une suite plus performante, supposée être le Vision Pro 2. Alors que ce dernier produit semble être suspendu pour une durée indéterminée, le premier est toujours en cours de développement, même s'il est un peu au point mort.Le problème de rendre le Vision Pro moins cher, c'est qu'Apple ne sait pas sur quel pied danser. Elle souhaite conserver l'optique haute résolution du Vision Pro, mais il s'agit de l'aspect le plus onéreux. Ce problème aurait poussé Apple à retarder le lancement d'un produit Vision à moins de 2 000 dollars jusqu'en 2025 au moins.Apple a d'abord cherché à réduire le coût des composants du modèle de première génération et à créer un écran amélioré pour le prochain modèle. Aujourd'hui, la société travaille sur un produit "Vision" plus abordable et doté de moins de fonctionnalités.L'entreprise aurait commencé à travailler sur un appareil Vision moins cher en 2022 sous le nom de code "N109". L'objectif est de vendre ce modèle à peu près au même prix qu'un iPhone haut de gamme, qui se vend jusqu'à 1 600 dollars. Lorsqu'Apple a commencé à travailler sur cet appareil, elle cherchait à le commercialiser à la fin de l'année 2024, mais au début de cette année, elle ne disposait toujours pas d'un prototype solide. Il se murmure que la société s'est efforcée de trouver des moyens de réduire les coûts du modèle sans sacrifier trop de fonctionnalités, ce qui signifie qu'il dépassera probablement sa date de sortie révisée de fin 2025.Apple souhaite apparemment conserver les composants d'affichage haut de gamme du Vision Pro dans le modèle bon marché, qui sont parmi les composants les plus chers de l'appareil. The Information a précédemment rapporté que le modèle moins cher comporterait les mêmes écrans haut de gamme que le Vision Pro, mais avec moins de caméras, un bandeau plus simple et des haut-parleurs plus petits. Apple souhaite également que son casque moins cher soit au moins un tiers plus léger que le Vision Pro.Un fournisseur qui fabrique des composants clés pour le Vision Pro a apparemment réduit sa production de 50 % en mai après avoir reçu des prévisions d'Apple qui annonçaient une demande plus faible que prévu. Les informations fournies par ce fournisseur indiquent qu'Apple n'a pas produit plus de 500 000 unités Vision Pro cette année, et qu'il n'est pas prévu d'en produire beaucoup plus jusqu'au mois d'août.The Information indique qu'il est toujours possible qu'Apple reprenne le travail sur un casque Vision Pro de deuxième génération à un moment donné dans le futur.Un Vision Pro de 1 To, complet avec tout l'équipement inclus, l'étui de voyage d'Apple à 200 $, l'AppleCare Plus à 500 $, et prétendument "porté peut-être une heure" s'est vendu pour 3 200 $ après 21 enchères. L'estimation des frais de port était de 20,30 $. À l'état neuf, cette combinaison coûte 5 007,03 dollars sur le site d'Apple. Une autre annonce sur eBay, celle-ci avec la configuration 256 Go (mais sans les inserts optiques), a été vendue pour seulement 2 600 $ - encore une fois avec la plupart, si ce n'est tous les accessoires inclus. Plusieurs autres modèles de 256 et 512 Go ont été vendus à peu près au même fin avril. L'histoire n'est pas différente sur Swappa, un site de revente populaire auprès des utilisateurs d'Apple :La tendance ne devrait pas surprendre quand on prend en compte que des rapports additionnels font état de ce que la production de l'Apple Vision Pro a été réduite de moitié par rapport aux prévisions initiales de livraison. La raison évidente pour laquelle il ne se vend pas aussi bien que prévu est son prix élevé de 3500 dollars dans un marché où on retrouve des offres de la concurrence comme le Meta Quest 3 à 500 dollars.Le confort est l'une des raisons les plus citées pour les retours. Des personnes ont déclaré que le casque leur donnait des maux de tête et déclenchait le mal des transports. Le poids de l'appareil et le fait qu'il soit en grande partie chargé à l'avant constituent une autre plainte; le poids du Vision Pro oscille entre 600 et 650 grammes, c’est bien davantage que le Quest 3 et ses 515 grammes. De plus, le casque exerce une pression sur le visage et le nez, ce qui peut provoquer des douleurs et des rougeurs. Certains utilisateurs se plaignent également de la chaleur dégagée par le casque, qui peut rendre l’expérience inconfortable.Le mal de tête et la fatigue oculaire sont d’autres effets indésirables du Vision Pro. Le casque utilise un système de projection laser pour créer des images en 3D devant les yeux de l’utilisateur. Mais cette technologie peut causer du stress visuel, surtout si l’utilisateur regarde des écrans virtuels pendant de longues périodes. Certains utilisateurs rapportent avoir eu des nausées, des vertiges, des migraines, ou des troubles de la vision après avoir utilisé le Vision Pro.Le manque d’applications est un autre problème majeur du Vision Pro. Apple ne veut pas que le Vision Pro soit un casque de jeu comme ses concurrents. Au lieu de cela, le Vision Pro se positionne comme un compagnon de travail, qui permet d’accéder à des documents, des mails, des vidéos, ou des réunions en réalité mixte. Mais ces fonctionnalités sont encore limitées et peu adaptées aux besoins des utilisateurs. Beaucoup d’utilisateurs se demandent quel est l’intérêt du Vision Pro par rapport à un ordinateur portable ou une tablette.Le prix élevé du Vision Pro est un autre facteur de déception. Le prix de 3 499 $ concerne le modèle de 256 Go ; mais il y a deux autres configurations proposées : 3 699 $ (512 Go) et 3 899 $ (1 To). Le constructeur propose également une garantie AppleCare+ facturée 499 $ offrant un nombre de réparations illimité pour les dommages accidentels pendant 2 ans. Un Vision Pro « toutes options » avec 1 To de stockage et AppleCare+ revient à 4 574 $, rappelons qu’il s’agit d’un prix hors taxes.« La technologie d'Apple n'est tout simplement pas prête. Peut-être que nous ne sommes pas prêts non plus. En attendant, nous avons droit à des produits de compromis coûteux, décrits avec des mots absurdes, et à la promesse d'un avenir radieux. Imaginez que vous puissiez partager une vidéo de la fête d'anniversaire de votre enfant et que les autres aient l'impression d'y avoir assisté. C'est ce type d'expériences immersives en 3D par le biais d'ordinateurs discrets qu'Apple veut réaliser. Et ce que Mark Zuckerberg envisage. C'est aussi l'idée qui sous-tendait les Google Glass il y a une dizaine d'années », note un critique.En parlant de Mark Zuckerberg, après avoir essayé le Vision Pro d'Apple, le PDG de Meta a déclaré que « le Quest 3 est le meilleur produit ». Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Zuckerberg a donné son verdict officiel sur le Vision Pro par rapport au dernier casque Quest 3 de sa société : « je ne pense pas seulement que le Quest a le meilleur rapport qualité/prix, je pense que le Quest est le meilleur produit, un point c'est tout ». Zuckerberg a laissé entendre que le Vision Pro est inutilement cher et pèse 120 grammes de plus que le Quest 3 de Meta, ce qui le rend moins confortable à porter sur une longue période.Bien que ce rapport donne l'impression qu'Apple est toujours dans la course pour gagner avec la ligne Vision, il montre également que la société a peut-être fait un flop rare dans sa liste. 