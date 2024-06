Des raisons en lien avec les coûts de l’API sont mises en avant

L'intégration a fait l'objet de suppression dans le cadre de la mise à jour 18.1.0 de la Nintendo Switch, retirant aux utilisateurs la possibilité de lier leur compte X à la console, ou de poster des captures d'écran de Super Smash Bros Ultimate directement sur la plateforme de médias sociaux. La suppression de ces fonctionnalités constitue la majeure partie de la mise à jour 18.1.0, qui comprend en sus des améliorations générales de la stabilité et supprime la prise en charge de la liaison des comptes de médias sociaux via la fonction Suggestions d'amis de la Switch. Nintendo a annoncé ces changements le mois dernier, mais n'a pas explicitement indiqué la raison du retrait de la prise en charge de X.Microsoft pour sa part n'a pas mentionné la mise à jour de l'API de X lors de la suppression de la possibilité pour les consoles Xbox de partager des téléchargements de jeux sur le service en avril dernier, pas plus que Sony lorsqu'elle a fait de même en novembre pour la PS5 et la PS4.Les nouveaux plans d'API sont d'un prix assez exorbitant ; l'accès Enterprise commence à 42 000 $ par mois, un coût qui pourrait faire fuir les entreprises. Compte tenu du nombre d'utilisateurs des consoles de jeu de Nintendo, Sony et Microsoft, il est très probable que leur utilisation de l'API de X se traduise par une facture de plusieurs centaines de milliers de dollars (ou plus) par mois. Comme dans le cas de Microsoft et Sony, ce changement permettra probablement à Nintendo d'économiser de l'argent, avec peu (ou pas) de réactions négatives.Cependant, le plus grand perdant est X (et son propriétaire Elon Musk), qui perd ses principaux partenaires de jeux vidéo et leurs centaines de millions d'utilisateurs qui envoyaient du contenu gratuit à X à partir de leurs consoles de jeu. Le coût n'est peut-être pas le seul facteur. Slack a en effet déclaré qu'il avait également retiré son soutien parce que les mises à jour de l'API avaient un impact sur la fonctionnalité de sa propre intégration X Source : Nintendo Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression de l'intégration de X sur la console Nintendo Switch ?Quels pourraient être les impacts de ce changement sur les propriétaires de Nintendo Switch ?Quels pourraient être les impacts sur Elon Musk et l'avenir de sa plateforme de médias sociaux X ?Que pensez-vous du prix de l'accès à l'API de X pour les entreprises ? Comment le comparez-vous à celui d’autres plateformes avec vous êtes en partenariat dans le cadre d’intégrations d’API ?