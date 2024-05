Star Citizen est un jeu de simulation spatiale massivement multijoueur en ligne à la première personne développé par l'éditeur Cloud Imperium Games, une entreprise fondée par Chris Roberts, développeur américain de jeux vidéo. Il a été annoncé en septembre 2012 et le développement comprend une campagne solo intitulée Squadron 42. Star Citizen est prévu pour être publié par le Roberts Space Industries, une autre entreprise de Chris Roberts. Le problème, c'est que le jeu n'a toujours pas une date de sortie officielle après environ 12 années de développement et des centaines de millions de dollars de financement participatif.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Star Citizen a récolté 702 531 079 dollars. L'éditeur appelle cet argent "fonds collectés". L'entreprise ventile même les revenus par mois, semaines et heures. À son point le plus bas, le matin du 28 mai, Star Citizen a récolté 42 886 $ en une heure, environ 1,5 million de dollars le 27 mai, 10 883 513 $ la semaine dernière et 4 753 264 $ pour le mois d'avril. Les choses semblent s'être considérablement accélérées en mai après le lancement de la mise à jour alpha 3.23 : "Adventure Beckons. Le jeu continue d'évoluer et de consolider sa position dans l'industrie du jeu. Mais il y a des crispations.Les fans peuvent jouer à une version d'accès anticipé. L'édition standard est proposée au prix de 51,48 $, qui passe à 85,79 $ avec l'édition premium. Cela représente probablement une grande partie de l'argent récolté, en plus des donations séparées dans le cadre des efforts continus de financement participatif du jeu. Mais il fait de plus en plus l'objet de critiques et de scepticisme en raison de sa longue période de développement et de ses actifs en jeu coûteux. Les 700 millions de dollars ont été récoltés auprès de 5 240 919 bailleurs de fonds et sont plus que suffisants pour réaliser tous les objectifs fixés.Ce n'est qu'en août dernier que Star Citizen franchissait la barre des 600 000 000 $. Le jeu a donc réussi à récolter plus de 100 000 000 $ de plus en moins d'un an. Cette performance pourrait s'expliquer par les nouveaux achats intégrés dans le jeu, notamment un nouveau pack de vaisseaux qui coûte 48 000 $. Peut-être que des fans très passionnés (des Star Citizens comme on les appelle) ont décidé de dépenser sans compter pour s'offrir les meilleurs gadgets du jeu. Ce pack a toutefois suscité un tollé dans la communauté des joueurs, car son prix (48 000 $) est presque identique au coût d’une voiture de luxe dans la vie réelle.Mais ce n’est pas tout. Pour pouvoir accéder à cette offre, il faut être membre du Chairman’s Club, un club exclusif réservé aux joueurs qui ont déjà dépensé au moins 1 000 $ dans Star Citizen. En d'autres termes, il faut avoir investi une fortune dans un jeu qui n’est même pas encore sorti de sa phase alpha et qui n’a pas de date de sortie officielle. Des fans craignent que le jeu reste dans une phase de développement perpétuel. Un critique a écrit : « je suis sceptique. Je commence à me demander si ce jeu sera un jour publié, parce que c'est apparemment plus rentable de prendre l'argent des contributeurs que de le publier ».Star Citizen est considéré comme l'un des projets les plus controversés de l'industrie du jeu vidéo. Au cours des 12 années qui se sont écoulées depuis le début de sa campagne de financement participatif, il a été qualifié de bien des manières, y compris d'escroquerie, par ceux qui se demandent s'il sera un jour lancé correctement. Ses vaisseaux spatiaux virtuels, dont certains coûtent des centaines de dollars, sont souvent au centre des critiques. La version alpha 3.23 a été lancée deux mois après que l'éditeur a commencé à parler du lancement de Star Citizen 1.0, soit dix ans après la première campagne de crowdfunding du jeu.Chris Roberts, PDG de Cloud Imperium Games, a déclaré que Star Citizen Alpha 4.0 serait lancé en 2024 et que le développeur s'efforçait d'intégrer à un rythme accéléré les fonctionnalités développées pour Squadron 42. Selon Roberts, tout cela se prépare pour Star Citizen 1.0 qui est ce que l'éditeur considère comme les fonctionnalités et le contenu nécessaires à une sortie commerciale. Cependant, il n'y a toujours pas une date de sortie officielle ni même de fenêtre de sortie pour Star Citizen 1.0. Cloud Imperium Games a déclaré qu'il partagera la feuille de route plus tard dans l'année, sans donner plus de détails.Nous assistons sans doute au développement vidéoludique le plus mouvementé de l'histoire. Le battage médiatique était à son comble, et tout le monde attendait que toutes les promesses qu'il lançait soient tenues. Elles comprennent notamment la création d'un vaste monde persistant, des fonctionnalités de jeu physiquement réalistes, des planètes générées de manière procédurale par milliers (pouvant être visitées à pied ou en véhicule et regorgeant de détails et de vie), des vaisseaux spatiaux techniquement plausibles et habitables, et bien d'autres choses encore. Après trois ans, le financement a atteint 151 millions de dollars.Et les promesses ne cessent d'enfler. Roberts a alors annoncé la participation d'un casting hollywoodien, avec notamment Mark Hamill, Gary Oldman et Gillian Anderson. Des bandes d'annonces cinématographiques mettant en scène ces acteurs attisent l'enthousiasme des joueurs. Mais les années ont passé. Après 12 ans, le financement de Star Citizen a atteint 700 millions de dollars et pourtant le jeu semble encore loin d'être terminé par l'équipe de développement. Les ambitions de Roberts semblent avoir entraîné un nombre incalculable de problèmes techniques et de performances qui ont empêché le jeu d'être jouable.Il serait trop lourd, trop détaillé, trop vaste, trop complexe, il souffrait d'un énorme problème de fluidité, même sur les machines les plus puissantes. Ainsi, l'enthousiasme de certains fans s'est progressivement transformé en un scepticisme croissant. Pour de nombreux fans, il semble que le jeu ne sortirait jamais, et les personnes qui avaient contribué (parfois massivement) au financement du jeu étaient régulièrement ridiculisées. L'on ignore quand les fans peuvent espérer jouer à la version complète de Star Citizen. À en croire l'éditeur, la sortie de Squadron 42 devrait nous rapprocher de la version complète du jeu.Source : Roberts Space Industries Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la somme colossale récoltée par Star Citizen depuis ses débuts ?Que pensez-vous de la phase de développement de Star Citizen qui dure depuis bientôt 12 ans ?Pourquoi les fans mettent-ils autant d'argent dans un jeu qui n'est pas fini et dont on ignore la date de sortie ?Que pensez-vous des achats intégrés de Star Citizen et de leurs prix élevés ? Pensez-vous qu'il s'agisse d'une escroquerie ?Êtes-vous un fan de Star Citizen ? Si oui, partagez votre expérience avec ce jeu qui est développement continu.