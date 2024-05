Wiseguy has created a tool to make PC ports of N64 games without full decompilations, which means we should see many more PC ports. The first of these is Zelda Majora's Mask and uses @dariosamo RT64 renderer for widescreen and high framerate support and plays beautifully pic.twitter.com/SVWqJ3o1Hs — Carl (@AVGN82) May 11, 2024

Un outil qui sera bénéfique à d'autres classiques

My friend Wiseguy's been working in secret for a year on a tool to make PC ports of N64 games without complete decompilations. The result doesn't include assets and only requires a ROM to play.



He's managed to run games like Banjo-Kazooie, Rocket Robot and even Superman 64. pic.twitter.com/sKGuViEsJZ — Darío (@dariosamo) May 10, 2024

Une avancée qui n'est pas sans risque

Envoyé par Nintendo Envoyé par Aujourd'hui, Yuzu fournit à n'importe quel internaute dans le monde les moyens de déchiffrer illégalement et de jouer à pratiquement n'importe quel jeu Nintendo Switch - y compris la génération actuelle et les jeux les plus populaires de Nintendo - sans jamais payer un centime pour une console Nintendo ou pour ce jeu. Et pour être clair, il n'y a aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer aux jeux Nintendo Switch, notamment parce qu'il doit décrypter le chiffrement des jeux", comme indiqué dans le procès

Bonjour les yuz-ers et les fans de Citra :



Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous informer que le support yuzu et Citra de yuzu sont interrompus, avec effet immédiat.



Yuzu et son équipe ont toujours été contre le piratage. Nous avons démarré le projet de bonne foi, par passion pour Nintendo et ses jeux sur console, et nous n'avions pas pour intention de nuire. Mais nous constatons maintenant que, parce que nos projets peuvent contourner les mesures de protection technologiques de Nintendo et permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux en dehors du matériel autorisé, ils ont conduit à un piratage étendu. En particulier, nous avons été profondément déçus lorsque des utilisateurs ont utilisé notre logiciel pour divulguer le contenu du jeu avant sa sortie et gâcher l'expérience des acheteurs et des fans légitimes.



Nous avons décidé que nous ne pouvons pas continuer à permettre que cela se produise. Le piratage n’a jamais été notre intention et nous pensons que le piratage des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo devrait cesser. À compter d'aujourd'hui, nous mettrons hors ligne nos référentiels de code, supprimerons nos comptes Patreon et nos serveurs Discord et, bientôt, fermerons nos sites Web. Nous espérons que nos actions constitueront un petit pas vers la fin du piratage du travail de tous les créateurs.



Malgré sa sortie en 1996, le matériel et les jeux originaux de la Nintendo 64 sont restés relativement populaires dans les cercles de passionnés jusqu'en 2024. Aujourd'hui, la prochaine frontière du jeu N64 haut de gamme pourrait être les ports PC recompilés plutôt que l'émulation, grâce à Mr-Wiseguy sur GitHub.dispose désormais d'une version PC native grâce à un outil de modding qui permet aux jeux Nintendo 64 d'être portés facilement, même si ce n'est pas officiel.Mr-Wiseguy a téléchargé sur la plateforme de développement Github un nouvel outil appelé N64Recomp, qui permet aux jeux N64 d'être recompilés statiquement en exécutables natifs, ce qui signifie qu'ils peuvent ensuite être convertis sous la forme souhaitée par les utilisateurs, ce qui, dans la plupart des cas, signifie des jeux.Les utilisateurs qui téléchargent l'outil pourront donc porter n'importe quel jeu. Mr-Wiseguy a publié son premier portage avec, disponible séparément dans un launcher appelé Zelda64Recomp.sera ajouté à ce même launcher « prochainement ».En tant que portage PC natif,est également disponible avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Mr-Wiseguy a ajouté une fonctionnalité de framerate plus élevé, qui ne casse pas le jeu comme le ferait un émulateur, des options d'écran large et ultra-large, ainsi que la prise en charge des manettes DualShock 4, DualSense et Switch Pro, avec la fonctionnalité de gyroscope si les joueurs le souhaitent.S'appuyant sur des fonctionnalités déjà présentes dans l'original, le portage améliore également certains graphismes en utilisant des effets de framebuffer, a amélioré les ombres et dispose également d'une fonctionnalité d'autosauvegarde. La prise en charge du ray tracing sera ajoutée ultérieurement. Toutes ces fonctionnalités, ainsi qu'une comparaison entre le jeu fonctionnant de manière traditionnelle et celui fonctionnant via le portage natif, peuvent être vues dans une bande-annonce publiée par Mr-Wiseguy.Qu'est-ce qui permet aux jeux N64 de bénéficier d'améliorations graphiques aussi folles que le ray-tracing, le FPS non plafonné et la prise en charge de l'ultra-large ? Si vous êtes un passionné de la Nintendo 64 depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être des vagues provoquées par la sortie, en 2020, d'un portage PC de Super Mario 64 entièrement décompilé, qui permettait des fonctionnalités telles que le ray-tracing en temps réel, le remplacement intégral des modèles, et ainsi de suite. Il fait encore l'objet de mods aujourd'hui.Les portages recompilés ne sont pas tout à fait les mêmes que les portages décompilés comme le portage SM64 pour PC dans ce contexte, mais les deux fonctionneront nativement sur PC et seront donc en mesure de maximiser les performances et l'exactitude des effets par rapport au matériel d'origine, tout en fournissant les améliorations attendues sur PC qui viennent avec l'émulation. N64Recomp est en fait le meilleur des deux mondes, et comme la décompilation manuelle des jeux N64 demande des années de travail à une ou plusieurs personnes, un outil permettant de les recompiler plus efficacement dans un état rapidement jouable sur PC est une aubaine pour les conservateurs du monde entier.Un tel outil permet également de s'assurer que les vieux classiques qui ne bénéficient pas actuellement de l'attention des grands hits restent jouables à l'avenir dans un état idéal. Un message Twitter de Dario, qui crée le plugin RT64 utilisé par N64Recomp et certains émulateurs N64, le souligne.Créer des ports non officiels de jeux Nintendo comporte certains risques, bien sûr, y compris des actions en justice de la part du géant du jeu. Nintendo a enclenché une procédure de notification et de retrait à Github pour plus de 8 500 copies du code de l'émulateur Switch Yuzu plus tôt en mai 2024, par exemple.Nintendo a intenté un procès contre Yuzu, un émulateur de Switch sur PC et Android, car il estimait que ce logiciel violait le chiffrement de sa console et facilitait le piratage de ses jeux. Nintendo a accusé Yuzu de porter atteinte à ses droits d’auteur et à ses mesures technologiques de protection. Nintendo a également reproché à Yuzu d’avoir bénéficié de dons accrus sur Patreon lorsque des jeux comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont été divulgués en ligne avant leur sortie officielleNintendo a fait valoir dans son dossier que Tropic Haze était responsable de la distribution de copies illégales de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, affirmant que le jeu avait été piraté jusqu'à un million de fois avant sa sortie. Plus précisément, le dossier affirmait que la page Patreon de Yuzu permettait à ses développeurs de gagner 30 000 $ par mois en fournissant aux abonnés des « mises à jour quotidiennes », un « accès anticipé » et des « fonctionnalités spéciales inédites » à des jeux comme Tears of the Kingdom.Les créateurs de Yuzu et Citra semble avoir accepté les demandes de Nintendo sans aucune résistance et ont accepté d’arrêter de travailler sur Yuzu, d’héberger Yuzu, de distribuer le code, et même de céder à Nintendo les droits sur yuzu-emu.org.Les créateurs de Yuzu ont confirmé la décision et ont écrit le message suivant sur leur Discord et X/Twitter :Nintendo a poursuivi le créateur de Yuzu, qui a dû payer 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts, et fait suite à une série d'affaires similaires.Le site web de partage de fichiers de jeux RomUniverse a été condamné à verser 2,1 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo en 2021, tandis qu'un autre cas en 2018 lui a valu plus de 12 millions de dollars de dommages et intérêts. Il a également empêché Dolphin, l'émulateur de la GameCube et de la Wii, de sortir sur la plateforme de jeux PC Steam.Sources : vidéo, projet GitHub Quel impact pensez-vous que la recompilation des jeux Nintendo 64 en ports PC natifs aura sur l’industrie du jeu vidéo ?Comment la possibilité d’ajouter des améliorations modernes comme le ray tracing et le support ultrawide peut-elle transformer notre expérience des jeux rétro ?Quels sont les jeux Nintendo 64 que vous aimeriez voir recompilés en premier et pourquoi ?La préservation des jeux vidéo est-elle une raison suffisante pour contourner les droits d’auteur, ou devrions-nous respecter les restrictions imposées par les créateurs originaux ?Comment la communauté des joueurs peut-elle contribuer de manière positive à la préservation des jeux classiques tout en respectant les lois sur les droits d’auteur ?Quelles précautions les développeurs de ces ports PC natifs devraient-ils prendre pour éviter des conflits légaux avec Nintendo ?En tant que joueur, êtes-vous prêt à payer pour des versions améliorées de jeux classiques, ou préférez-vous les versions originales gratuites mais potentiellement moins stables ?